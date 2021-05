Los anuncios de Kicillof y la educación

El gobernador Axel Kicillof se presentó en su conferencia de anuncios frente a la arrasadora crisis epidemiológica como el paladín en la defensa de la salud general de la población y de la comunidad educativa en particular. Calificó a las escuelas como un lugar de contagio, especialmente en el contexto de una aceleración en la velocidad de la circulación del virus, y de la acentuación de la contagiosidad y letalidad de las nuevas cepas que, afirmó, por el seguimiento científico de su gobierno, sabe que están en la provincia de Buenos Aires desde hace rato.

Pretendió contraponer de esa manera así su coherencia a la incoherencia de su rival de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y festejó que éste hubiera tenido que dar el brazo a torcer, y aceptar las limitadísimas restricciones resueltas por Fernández, incluyendo el cierre total por…tres días, de todas las escuelas de la CABA.

Datos que son un búmeran

Parado en una épica de la tragedia, pero ante la cual no intervinieron ni Kicillof ni Fernández (“se los dijimos”), ilustró la ferocidad de la segunda ola señalando que en las últimas dos semanas el 45 % de los internados en terapia intensiva son menores de 50 años.

Pero el dato más lacerante que blanqueó fue que hay casi 250 niños en tratamiento, 35 de ellos en terapia intensiva, lo que ratifica los estudios del Conicet según los cuales “¡ los casos de coronavirus en niños menores de 12 años aumentaron 111% en los distritos de la Provincia con clases presenciales, en comparación con los distritos que mantuvieron las clases virtuales!” (Infocielo, 22/5)

Este solo dato echa por tierra la “coherencia” de mantener abiertos y con clases presenciales a casi 100 distritos en el período del anterior DNU de Alberto –que provocó la crisis con CABA y la Corte Suprema- , hasta que el colapso que tanto detalló este 21 de mayo le estalló en la cara. Ahora, y sólo por 9 días, las clases presenciales se suspenden en 126 municipios. En ese lapso, en Mar del Plata los contagios pasaron de 294 diarios a 491, y cifras similares denuncian los médicos en Bahía Blanca.

Kicillof mantuvo la presencialidad criminal en las escuelas de 100 distritos bonaerenses, lo que reivindicó en su conferencia de prensa de ayer, sobre una población de más de 4 millones de habitantes, un millón más que toda la población de la Ciudad de Buenos Aires.

¡A la bomba epidemiológica del AMBA, y de toda la provincia de Buenos Aire, la hicieron estallar juntos Kicillof y Larreta!

¿Y con la educación?

Durante lo que va de la pandemia, se profundizó profundizó la destrucción educativa.

Kicillof agradeció –con una mano en el corazón- el esfuerzo de los docentes, pero con la otra mano se agarraba el bolsillo. Un maestro con 10 años de antigüedad cobrará a partir del mes de setiembre $53782, y con la máxima antigüedad $65989. Hoy, la canasta de pobreza está en 63.000. Pero además, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 50.000 docentes desocupados, y otros miles sub-ocupados, ante la negativa del gobierno de dar de alta los miles de miles de cargos requeridos para afrontar la educación, siempre, pero con mayor necesidad en medio de la pandemia. En forma precaria y temporal, se cubrieron cargos vía programas socio-educativos como Piedas ($12.000), que ya no funciona, ATR ( Acompañamiento a la Trayectoria y la Revinculación), o FORTE (Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas), por el período del 17 de febrero al 31 de marzo del ciclo lectivo, para recuperar contenidos con alumnos que se hubieran desvinculado de la escuela.

Del lado de los alumnos, casi un millón y medio de chicos y chicas no pudieron mantenerse vinculados a la escuela, ni bajo la virtualidad ni la actual presencialidad trucha.

Ni en la escuela primaria ni en la secundaria existen becas específicas para sostener una canasta educativa. La única cobertura para todo terreno, es la AUH ( Asignación Universal por Hijo), de entre $4.017 a $5.223.

Tampoco se cubren los gastos de equipos o de conectividad. En los barrios más vulnerables la conectividad no existe o es muy mala, porque las grandes empresas no instalan por falta de rentabilidad, y los que lo hacen son operadores menores, que prestan un servicio más deficiente y más caro. Además, en Argentina el acceso a internet es de un 47% para hogares sin antecedentes educativos, mientras que esa cifra se duplica (94%) en los hogares de mayor nivel social y de educación. En los barrios más humildes, el 80 % no tiene o tiene muchas dificultades para conectarse a internet.

En este panorama, las computadoras prometidas por Alberto y Kicillof vienen con el mismo ritmo de las vacunas ( todavía más del 50 por ciento de los docentes no han sido vacunados). El Plan Federal “Juana Manso”, anunciado recientemente por Alberto Fernández, de 700 mil computadoras no arrancó, después de un año y medio de pandemia, y de educación esencialmente virtual. Recién se iniciará con una primera entrega de 80 mil equipos en julio. Pero sí es un gran negociado para un sector de las patronales amigas de la informática. En la presencialidad y en la virtualidad, la política de Kicillof, y del gobierno nacional que reivindicó en el día de ayer, fue de un ajuste histórico en educación.

Baradel

Los días 17 y 18 de mayo, previos a los anuncios de las actuales restricciones, la dirección celeste de Suteba convocó a reuniones de delegados. Fueron minoritarias y prácticamente clandestinas. Ninguna de las preocupaciones que se reflejan en este apretado resumen de la situación educativa fueron planteados por la dirección baradelista, que utilizó todo el tiempo de los encuentros para hacer propaganda –con videos alusivos y todo- de la política del gobierno nacional y provincial.

Los Sutebas combativos, la contracara

El Plenario Provincial convocado por los Sutebas Multicolores realizado el mismo viernes 21, en contraposición a la entrega de Ctera y Suteba, convocó a la continuidad del Plan de lucha, que con los paros del 24 y 25 de abril, impusieron junto a Ademys , arrancaron la suspensión de la presencialidad al gobierno nacional.

También caracterizó al nuevo DNU del gobierno nacional como completamente limitado a un “cierre” de apenas nueve días, que condena a tiempo a todos los municipios que están en fase 3, a partir del 31de mayo, a volver a la presencialidad sin condiciones, como ocurrió hasta ahora con Bahía Blanca y General Pueyrredón , “afectados por la circulación del virus, los contagios y​​ récord de fallecimientos”.

El Plenario también abordó “la enorme desocupación que hay en el gremio docente, resultado de la colaboración de la burocracia sindical de Roberto Baradel, que entregó la paritaria, y convalida los programas precarizadores y de avasallamiento del Estatuto”. En contraposición, el Plenario reivindicó el programa levantado y resolvió impulsar una Jornada Nacional de lucha con la oposición docente de todo el país, en defensa de una vacunación universal , del rechazo de la presencialidad administrada de Kicillof, por los salarios, la conectividad y equipos para docentes y estudiantes, la cobertura de todos los cargos necesarios para levantar a la educación de su actual deterioro y rechazar las avanzadas antisindicales comunes tanto de Larreta en la CABA y de los Kirchner en Santa Cruz, contra el sindicato Ademys, perseguido por haber desafiado la conciliación obligatoria, cuando la huelga en curso era por la falta de pago de salarios del propio gobierno.

A la política antisanitaria y antieducativa del gobierno pejotista y la integración histórica de la burocracia de Ctera, los Sutebas multicolores plantean y actúan dando una salida a la crisis en función de las necesidades obreras y de defensa de la educación.

