Mendoza: murió una estudiante de 23 años por coronavirus

Una joven de 23 años, estudiante de profesorado de educación primaria en Santa Rosa, Mendoza, falleció el domingo 18 luego de contagiarse coronavirus. María Fernanda Barzola, quien estudiaba en el establecimiento central de Rivadavia dependiente del IES 9-028 de Santa Rosa y estaba internada hace varios días.

La muerte de María Fernanda se suma, lamentablemente, a decenas de docentes y estudiantes fallecidos por Covid en el país. A pesar de este golpe a la comunidad educativa, el gobernador Rodolfo Suárez confirmó que en Mendoza no se suspenderán las clases presenciales. Incluso avanzó en el retorno total a las aulas a docentes y trabajadores de la educación que tengan aplicada la primera dosis.

Los gobiernos no han preparado las escuelas e institutos para la presencialidad, por eso son focos privilegiados de contagio. Porque no han sido refaccionadas para la vuelta a clases presenciales, porque no se aplican correctamente los protocolos, porque lxs trabajadorxs de la educación no están vacunados ni tienen un plan concreto para ello, y porque el transporte público para llegar hasta los lugares de trabajo y estudio están colapsados. Basta de muertes evitables en las instituciones educativas.

Reclamamos dispositivos (PC, tablets, netbooks, etc.) para conectarse y Wifi para acceder a la cursada virtual, así como la universalización y ampliación de la beca Progresar a $10.000 y su compatibilidad con los programas sociales.

