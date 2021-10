Para defender el Joaquín y los terciarios, el voto que le duele a los dueños del poder

Después de dos años sin hacerse por la pandemia habrá elecciones de Consejo Directivo, del 19 al 22/10, de 10 a 19.30 horas de manera presencial y obligatoria. Se renovarán lxs representantes del claustro estudiantil (7), docente, administrativo, graduado y el Rectorado. En la última reunión de comisión directiva, La Caravana (lista 90), actual conducción del centro y mayoría estudiantil en el Consejo, votó junto con La 28 (lista 50) pasar las elecciones de centro de estudiantes ¡para el año que viene!, alargando su mandato hasta ese momento.

En estas elecciones se pone en juego quién va a defender a fondo a lxs estudiantes del ataque del gobierno de Larreta y Acuña en el profesorado. “La Caravana” después de dos años de silencio, reapareció en redes haciendo demagogia, diciendo que “Te acompaña” y “Votá por el Joaquín para defender nuestra autonomía”.

Fue evidente la ausencia de nuestro centro y los consejeros de La Caravana durante la pandemia, dándole la espalda a los reclamos y necesidades de los estudiantes.

En este marco, La Caravana, la agrupación aliada al gobierno y al Rectorado, se borró durante toda la pandemia y ahora que tenemos elecciones quieren convencernos de que “te acompañan”. Su profundo lazo con el gobierno nacional, que dejó a 6 millones de pibes sin conectividad en toda la pandemia y no brindó recursos para docentes y estudiantes, le impidió luchar para que nadie se quedara afuera en el Joaquín. No organizaron la pelea por un Plan Organizacional de cursada para garantizar la regularidad para todes, que no se tomara “asistencia” en las clases, la pelea por dispositivos y conectividad, la lucha por las prácticas y residencias, para que las reuniones de Consejo Directivo sean abiertas y participativas, por los finales virtuales. En 2020 votaron por la caducidad de Planes 2005-12, junto con el Rectorado y la 28 (lista 50). La Caravana priorizó sus vínculos con el rectorado, también pro-gobierno nacional, que entrevistó a Palamidessi meses antes de que se convirtiera en rector de la Unicaba. No se puede estar del lado del gobierno que aplicó una política de ajuste en materia educativa y del rectorado, y del lado de lxs estudiantes: la Caravana eligió una política anti-estudiantes, borrándose ante todos nuestros reclamos.

En contraposición, desde la UJS -PO como secretaría general del Centro y minoría estudiantil en el Consejo- junto a estudiantes independientes y la izquierda impulsamos la campaña “Que Nadie se quede afuera”, convocando 8 asambleas autoconvocadas; La Caravana solo vino a una a chusmear que pasaba ¡y se fue!

Con la potencia de la organización independiente logramos: que ninguna instancia, ya sea de preinscripción, inscripción, curso de ingreso o “clase virtual” sea de carácter obligatorio y/o eliminatorio; delinear el “Plan Organizacional- 2020” para garantizar la regularidad para todes; un régimen de levantamiento de correlativas según discusiones departamentales, y fundamentalmente, una aprobación y validación de los contactos virtuales a medida de las posibilidades docentes y estudiantiles. Mientras tanto, La Caravana brilló por su ausencia. En estas asambleas, logramos mandatar y presionar para eliminar la caducidad de planes de estudio 2005/2012 en un plazo de 3 años. En febrero del año pasado el Rectorado en connivencia con la mayoría de las representaciones docentes, administrativxs, graduadxs y estudiantiles (La Caravana como conducción del Centro de Estudiantes y mayoría en Consejerxs y la lista 50 -“La 28”), excepto la izquierda.

Desde la UJS impulsamos el reclamo de que las reuniones de Consejo Directivo y Juntas Departamentales sean regulares, abiertas y participativas. La negativa de La Caravana, el Rectorado y las agrupaciones ligadas al kirchnerismo fue constante durante todo el año. Con la presión y organización estudiantil, lo logramos. Participamos de todas las reuniones de Comisión del CD por el “protocolo para que las reuniones sean abiertas”, la “vuelta a la presencialidad”, concursos docentes, protocolo de finales virtuales, luchamos por la realización de todas las prácticas y residencias.

Para defender el Joaquín y los terciarios, el voto que le duele a los dueños del poder

En este contexto de deserción estudiantil masiva, avanza la Unicaba, la ley privatista de Larreta y Acuña. La lucha conjunta de docentes y estudiantes logró impedir el cierre de los 29 institutos de formación docente como lo establecía el proyecto original de ley de la Unicaba. Con movilizaciones masivas, acampes, y todo tipo de iniciativa de difusión y lucha logramos sostener los profesorados, desde el 2017 hasta la actualidad.

Sin embargo asistimos a una nueva ofensiva del gobierno de la Ciudad que persigue limitar e impedir las inscripciones a carreras, instalar un curso de ingreso común entre los 29, e imponer una reforma de los postítulos para avanzar en su desvalorización. Todas políticas que claramente buscan avanzar en un vaciamiento de los profesorados, justo en el momento de apertura de la Unicaba y la promoción por parte del gobierno de sus carreras entre ellas la de profesorado de educación primaria. El gobierno busca desgranar nuestra matrícula, persiguiendo el objetivo de degradar los contenidos, atacar el estatuto docente y eliminar la educación sexual integral, en pos de privatizar la educación. Desde la UJS-PO y en conjunto con la izquierda y estudiantes independientes levantamos un estado de alerta y movilización contra esta reforma integral de Larreta y Acuña. Preparamos cortes, semaforazos, twittazos, campañas de fotos y de visibilización para profundizar la lucha contra estos ataques. Amanda Martín, docente del Joaquín, secretaria general de Ademys y legisladora por el PO-FITU en CABA llevó cartas, pedidos de informe y reclamos a la Legislatura porteña como un aporte a la organización de nuestra comunidad educativa.

¿Y mientras tanto, La Caravana, siendo conducción de centro y con mayoría estudiantil (4 consejeres)? desaparecida en acción.

El contraste entre quienes luchamos por los derechos estudiantiles y en contra de la nueva reforma del gobierno es muy claro. La Caravana tiene un problema: la desidia educativa del exministro Trotta a nivel nacional ató de pies y manos a la conducción del centro de estudiantes. ¿Cómo organizar la lucha por becas, conectividad y compus si es tu propio partido el que está en la vereda de enfrente? Es así que mientras en el JVG sufríamos por partida triple el ajuste, la cuestión sanitaria y el ataque del gobierno de la Ciudad, La Caravana solo hizo ruido de tanto silencio.

Por consejeres independientes, vamos con la izquierda que se une

La lista 4 “Frente de Izquierda Unidad” es la única conformada por el consenso de varias agrupaciones (UJS- Partido Obrero, 9 de abril-PTS, MST e Izquierda Socialista) que entendemos la necesidad de defender la unidad de lxs que luchan, más aún frente a los nuevos ataques del gobierno de Larreta contra nuestros profesorados.

Es por esto que desde la UJS-PO Joaquín propusimos hace semanas armar un gran frente con les estudiantes y agrupaciones de izquierda, que frente al abandono de La Caravana impulsamos la organización de lxs estudiantes, convocando a asambleas, impulsando campañas para que nadie se quede afuera y avanzando en el consejo directivo llevando todos los reclamos estudiantiles. Lamentamos profundamente que algunas agrupaciones como la 29 de Mayo, hayan rechazado la invitación que impulsamos para integrar una lista unitaria.

En estas elecciones de Consejo Directivo, votá a quienes llevaron tus reclamos al Consejo, y quienes defendemos a los terciarios y al Joaquín luchando en todos los espacios y en las calles.

