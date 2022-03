¿Se suspendió el postítulo de ESI del INFoD?

No hay presupuesto para la implementación y la formación docente en Educación Sexual Integral.

Imagen: Uncuyo.

En diciembre de 2021, desde el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) lanzaron una convocatoria para referentes de ESI de las distintas jurisdicciones del país, para que se hicieran cargo de las aulas virtuales correspondientes a esta nueva actualización académica que comenzaría en febrero de 2022. La oferta generó un gran entusiasmo entre lxs docentes: la demanda de una educación sexual integral, laica y científica para lxs docentes es enorme y la oferta gratuita es muy poca. Hoy en día el postítulo se encuentra suspendido, fruto del ajuste que se descarga sobre la educación pública.

El postítulo, según la convocatoria, está (¿estaba?) pensado en una modalidad anual febrero-diciembre sobre la base de la precarización laboral de lxs docentes convocadxs, a lxs que se les exigió como requisito obligatorio que tuvieran monotributo para poder facturar la miseria de 13.000 pesos mensuales por aula a tutoriar. La gran mayoría no lo cumplía, por lo que debieron tramitarlo especialmente para poder participar de esta oferta laboral, generando un gasto fijo mensual. Demás está decir, la docencia viene de cerrar una paritaria nacional a la baja, lo mismo las provincias y la CABA, y dos de ellas, Misiones y Santa Cruz, se encuentran en huelga. Es decir, esta aceptación para participar viene de la mano una sobreexplotación para poder llegar a fin de mes.

En este contexto de acuerdo con el FMI, y un presupuesto educativo en caída, este recorte en ESI no sorprende. La ESI es obligatoria discursivamente, pero el Estado no garantiza su implementación: la ley nacional, que ya cumplió 16 años, avala en su artículo 5 que las instituciones la dicten o no, según su ideario.

Desde Tribuna Docente acompañamos los reclamos de lxs docentes precarizadxs de este postítulo que se encuentra suspendido y denunciamos la nueva vulneración sobre la formación docente en una ESI laica y científica.