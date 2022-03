Trelew: cierran dos carreras docentes y una tecnicatura en el ISFD 805

Reclamo de la comunidad educativa contra los cierres.

¿Cuándo y de qué manera se notifican del cierre de los Profesorados de música y artes visuales y de la Tecnicatura en gestión cultural?

Nos enteramos el lunes 7, por los grupos de Whatsapp algunos profes y compañeros les llegó la noticia y se fue pasando de boca en boca todas las medidas, el recorte de horas de les profes, de que se acaban las comisiones de la mañana para Música y Visuales, que no habría un primer año para Gestión Cultural. Nadie nos ha notificado de ninguna manera.

¿Cuál ha sido la organización de la comunidad frente a esto?

Como estudiantes decidimos junto a los profes organizar una asamblea el mismo 7, para tratar el tema y ver qué medidas llevar adelante para poder ayudar a que esto no suceda. Se hizo otra asamblea, de la que salió una convocatoria a una marcha, en la que participaron estudiantes y profesores, vecinos, con carteles, a pedir que se revean estas medidas.

¿Qué síntomas presenta el 805 en el marco del ajuste provincial?

Antes no habíamos visto algo tan específico, sí hay falencias, en el 2019 como medida de fuerza desesperada tomamos el instituto de forma pacífica, porque comenzaban las clases y no lo teníamos habilitado para el inicio normal de actividades el edificio. Literalmente los techos estaban rasgados, se llovía más adentro que afuera, teníamos plagas de murciélagos, de palomas, no teníamos calefacción, matafuego. Ha habido un evidente abandono de las instalaciones, más allá de no cumplir con el pago en tiempo y forma de los sueldos docentes.

Estos recortes nos encuentran sin armas, con la guardia baja y avanzando sobre el año, cuando faltan pocos días para el inicio de clases. No es algo anunciado ni previsto, para la comunidad no estaba preparada. La escuela secundaria 759, de arte, funciona en el mismo edificio, con alumnos que se anotaron allí con la expectativa de poder seguir sus estudios terciarios en el mismo lugar, para prepararse para los profesorados de arte. Somos muchos estudiantes afectados. A pesar de esto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, nos están avasallando.