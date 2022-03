Volvemos al Joaquín: el gobierno ya fue, lxs estudiantes al frente

Estudiantes terciarios en el campamento de la UJS y la Juventud del Polo Obrero.

Después de dos años recuperamos nuestros espacios y volvemos a una presencialidad plena en el Joaquín. Para toda la comunidad educativa la presencialidad se presenta como una gran oportunidad para fortalecer los lazos de organización del movimiento estudiantil que sin dudas se vieron afectados negativamente por la virtualidad.

En primer lugar, la vuelta a la presencialidad plena es contradictoria. Por un lado, la pandemia no terminó. Pero por el otro, volvemos de lleno a las aulas luego del abandono del gobierno de Larreta y Acuña a la formación docente: los mismos que nos forzaron a una virtualidad sin garantizar los recursos y a una bimodalidad sin condiciones, nos envían a este nuevo esquema sin haber invertido un solo centavo en el acondicionamiento de los institutos. En el Joaquín, hasta el dispenser de alcohol en gel fue comprado por la cooperadora, ni hablemos de ventilación cruzada o el reacondicionamiento de las aulas.

Saquemos a los terciarios del fondo

En segundo lugar, volvemos a las aulas en el marco del acuerdo entreguista del gobierno con el FMI que coloca a la educación bajo la bota asfixiante de aquel organismo. El pacto gobierno-FMI pone al país bajo el cogobierno con el Fondo –con controles cada tres meses- por un período de por lo menos 12 años, cuyo costo será pagado por los trabajadores con un ajuste todavía mayor al que viene aplicando el gobierno peronista en sintonía con los gobernadores de Juntos por el Cambio y el radicalismo.

La juventud que estudia y trabaja se encuentra en terribles condiciones: 7 de cada 10 pibxs que ingresan a cada aula antes o después de su cursada tiene un trabajo precario con extensas jornadas y pocas condiciones laborales o ninguna. El 25% de les jóvenes en nuestro país busca trabajo y no lo encuentra. La franja entre 18 y 25 años se encuentran entre los peores remunerados y más precarizados de Latinoamérica. El acuerdo con el fondo plantea la agudización de todas estas problemáticas. Los institutos que somos sistemáticamente desfinanciados, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como todos los recursos del país se fugan. Hoy mas que nunca el planteo de plata para la deuda o para la educación y el rechazo al acuerdo con el FMI es central para nuestro futuro.

La UniCABA o los terciarios

Luego de aprobar el proyecto privatista de la Unicaba en 2018, entendimos que se había generado una situación de impasse entre los terciarios y el gobierno. Ninguna de las fuerzas en disputa habían podido derrotar a la otra. Larreta no había podido cerrar los institutos y los terciarios no habíamos podido impedir que se apruebe la hoy llamada Universidad de la Ciudad. Ni lento ni perezoso, el gobierno aprovechó la pandemia para avanzar sobre los terciarios con una serie de reformas antieducativas, sobre todo abriendo la Unicaba con 5 carreras de formación docente que ya se dictan en los institutos. Además van por la implementación del Siu-Guaraní como sistema de gestión para tener un control de la matrícula completo y una reforma en los postítulos gratuitos.

Otro aspecto importante a mencionar es que la Unicaba tiene una carrera creada totalmente a la formación de CEOS de la educación. No solo yendo en contra del estatuto docente sino imponiéndonos a les futures docentes una posible reforma laboral que ni siquiera nos permita aspirar a puestos de dirección dentro de nuestras escuelas. No es casual que este año haya arrancado en el JVG con un ataque a los estudiantes inscriptos en los planes viejos (2005-2012), a los que hicieron ir exclusivamente a inscribirse presencialmente, y a los que se los cambió de plan sin aviso previo. Recordemos que la caducidad de planes fue votada en 2020 por La Caravana, La 28, el conjunto de los docentes y el Rectorado. Solo la izquierda se opuso: nosotrxs seguimos luchando porque cada estudiante se reciba en su plan.

El movimiento estudiantil

La conducción del centro de estudiantes, La Caravana (Patria Grande en el Frente de Todos) jugó un papel lamentable durante la pandemia. En el preludio de esta, nos habían invitado a los terciarios a “votar bien” para enfrentar a la UniCABA y que “vuelva el asado”. Pero cuando asumió el gobierno del cual forman parte quedó en evidencia que no solo no volvía el asado, sino que volvió la polenta -sin queso rayado. Esta agrupación que pinta el Joaquín de naranja diciendo que acompañan a los estudiantes, hizo lo único que podía hacer: borrarse.

Durante la pandemia, vimos como nuestro centro de estudiantes no convocó a una sola instancia para que los estudiantes podamos discutir nuestras problemáticas; no luchó por conectividad y dispositivos y becas mientras el movimiento estudiantil y las juventudes de los barrios peleaban incansablemente por este derecho, como mucho se sacaron una foto por si las dudas cuando Acuña volvió a avanzar contra los terciarios; no movieron un pelo cuando recortaron el postítulo de ESI del Joaquín, no se pronunciaron en contra del pacto con el FMI y lógico, nada están haciendo ahora por los estudiantes de los planes 2005/12. En el maro de la lucha contra las reformas privatistas de Larreta, desde estas asambleas independientes levantamos un plan de lucha para tirarlas abajo: cortes, semaforazos, charlas con docentes y graduadxs, campañas de fotos virtuales.

La parálisis fue tal, que La Caravana (FdT) se negó a convocar elecciones de centro de estudiantes en el marco de las elecciones obligatorias de Consejo Directivo porque “no iban a ser representativas”. Se demostró lo contrario, ya que votaron 3000 estudiantes (más que en 2019 con la presencialidad), y el estudiantado los castigó con un retroceso de 10% en la elección. El Frente de Izquierda Unidad avanzó conquistando un consejero estudiantil más, con 2 en total.

Los estudiantes tenemos una oportunidad

Desde la UJS PO Joaquín nos colocamos en la vereda de enfrente a esta política. Junto a varias agrupaciones y estudiantes independientes convocamos a 8 masivas asambleas que conseguimos muchos logros. Con la potencia de la organización independiente impulsamos la campaña para que nadie se quede afuera. Logramos que que ninguna instancia, sea de carácter obligatorio y/o eliminatorio; la regularidad para todes; un régimen de levantamiento de correlativas según discusiones departamentales. En estas asambleas, logramos mandatar y presionar para eliminar la caducidad de planes de estudio 2005/2012 en un plazo de 3 años.

Desde la UJS impulsamos el reclamo de que las reuniones de Consejo Directivo y Juntas Departamentales sean regulares, abiertas y participativas, ante la negativa de La Caravana, La 28 y el Rectorado.

El contraste entre quienes luchamos por los derechos estudiantiles y en contra de la nueva reforma del gobierno quedó muy claro. La Caravana tiene un problema que se vio reflejado en la significativa caída del apoyo estudiantil: la desidia educativa del exministro Trotta a nivel nacional ató de pies y manos a la conducción del centro de estudiantes. ¿Cómo organizar la lucha por becas, conectividad y compus si es tu propio partido el que está en la vereda de enfrente?

Es por esto, y entendiendo que hoy más que nunca los estudiantes necesitamos defender nuestros derechos frente al ataque del gobierno y la oposición, que convocamos a todas las organizaciones con las que compartimos estos espacios de lucha como la 29 de Mayo, el PTS, el MST, Izquierda Socialista y el NMas, junto al conjunto de los estudiantes, a volver a encontrarnos, a profundizar una experiencia común, que ponga en pie asambleas, comisiones, plan de lucha y que se de la tarea llegado el momento, de recuperar el centro de estudiantes para ponerlo a disposición de los estudiantes y no del gobierno ajustador de Alberto Fernández.

Manos a la obra, ¡sumate a esta pelea! Abajo la UniCABA. Abajo el acuerdo con el FMI.