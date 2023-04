El 1° de Mayo, a la plaza con la izquierda

El 1 de mayo remite a una jornada histórica y configura una cita de honor. No solamente por el recuerdo imborrable de los mártires de Chicago sino también por lo que representa para el movimiento obrero a nivel general: la lucha por la jornada de ocho horas, pero además la certeza de que la movilización y la acción directa son las claves para una organización de tipo independiente que permita pelear por los derechos de nuestra clase.

Esa conmemoración encuentra a nuestro país inserto en una crisis económica y política brutal, con un fuerte golpe contra las masas obreras. El gobierno devaluador puede echarle la culpa de la situación a diferentes corridas y espacios políticos, pero lo cierto es que instauró un dólar especial para los sojeros, devaluó más del 22% el dólar oficial en 2023 y un 70% en 2022, permite tarifazos al transporte y la nafta, etc. Lo que prueba esta situación no es solamente la inestabilidad que generó el (inflacionario) acuerdo con el FMI, sino el fracaso del gobierno Fernández-Fernández-Massa, con el “superministro” que ahora buscará la misma receta que Macri para salir de la crisis: negociar con el FMI.

Quienes se rasgaban las vestiduras diciendo que la Argentina tenía que “honrar su deuda impaga” y negociar con el FMI, no tienen hoy argumentos para explicar cómo todo eso sucedió y el país se encuentra en una crisis sin precedentes.

La oposición patronal de Juntos por el Cambio es parte del mismo fracaso. No solamente por haber gobernado hace solamente cuatro años, con una política de ajuste brutal y megaendeudamiento, sino también porque la salida que proponen para la crisis económica es eliminación del cepo y unificación del tipo de cambio, es decir una devaluación brusca.

Este fracaso de todo un régimen construyó el terreno para que se abran paso los planteos de la ultraderecha, con Javier Milei a la cabeza, que busca aprovecharse del deterioro salarial para avanzar en un proceso de dolarización a medida del capital financiero internacional. La dolarización sin dólares llevaría a sueldos de 20 o 30 USD, por lo que la salida para el “libertario” es avanzar en un ataque en regla contra la clase obrera, con una privatización de la educación y la salud.

Una verdadera salida a la crisis amerita un reordenamiento integral de la economía del país, para que la crisis la paguen los capitalistas. El 1 de Mayo levantaremos en la Plaza de Mayo y los principales centros del país este programa de fondo. El acto convocado por el Frente de Izquierda – Unidad, con la consigna “por la derrota del ajuste y el pacto del gobierno con el FMI apoyado por los partidos patronales”, contrasta con otras dos iniciativas que tendrán por estos días.

Dos actos, ninguna salida

La CGT sacó un comunicado en el que intentó mostrarse preocupada por la situación de los trabajadores y “el contexto económico y social”. La central realizará en la cancha de Defensores de Belgrano un acto el 2 de mayo, en el que está invitado el mismísimo Massa, responsable indiscutido de la situación del país. La burocracia sindical no solamente está lejos de una acción de lucha contra el ajuste, sino que busca ser un salvavidas del gobierno frente a una situación de desmadre. Su carácter de sostén excede a la Casa Rosada: un sector (Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Marta Pujadas) viene de reunirse con la subsecretaria de Estado norteamericana Wendy Sherman y el embajador Marc Stanley en la embajada del país imperialista. El entreguismo es total.

Por otro lado, la UTEP también tendrá su acto propio el lunes. Tiene la consigna “la deuda es con las y los y trabajadores” y dice buscar “un gran acto de unidad para exigir respuestas concretas”. El escueto comunicado llama al no pago de la deuda con el FMI. No obstante, hecho el discurso hecha la trampa: no hay ninguna parte del planteo en donde la UTEP nombre siquiera al gobierno (del que es parte), ni explica por qué habría que seguir en el Frente de Todos si es que este, como es evidente, ha dejado en claro que no quiere ninguna confrontación con el capital financiero. Echarle la culpa al Fondo sin hablar del pacto con el gobierno es un acto de hipocresía mayúsculo, que tiene como objetivo buscar que los trabajadores sigan apoyando y votando a un peronismo cada vez más alineado con el imperialismo.

La plaza de la izquierda

Por el contrario, la plaza de la izquierda mostrará un programa de intervención obrera que defenderá el planteo del aumento de salarios y jubilaciones acorde a la inflación, la reapertura de todas las paritarias, y terminar con el saqueo jubilatorio para establecer el 82% móvil; la necesidad de romper con el Fondo Monetario y llevar adelante la investigación y el no pago de la deuda usuraria y fraudulenta; nacionalizar la banca, tomar el control del comercio exterior y poner fin a la fuga de capitales.

También será un escenario de acompañamiento de las diferentes luchas obreras, como las que llevan adelante la Unidad Piquetera contra el recorte en el Potenciar Trabajo por la ministra Tolosa Paz, la de los trabajadores de Bridgestone contra los despidos, la pelea de los docentes universitarios contra el recorte salario y contra la eliminación de las obras sociales a jubilados y ad honorem, entre tantas otras peleas del movimiento obrera a lo largo y ancho del país.

Será a la vez un terreno de valiosa discusión política sobre las tareas que tiene por delante la izquierda. Desde el Partido Obrero defenderemos la necesidad de que el FIT-U se plante frente a las crisis en curso como una alternativa a los partidos del régimen, sin ningún tipo de concesión; no solamente desde una oposición estratégica a oficialistas, opositores y ultraderechistas, sino también como un frente que acompañe a todas las luchas en curso y pelee para que estas tengan una fisonomía política propia. Será una lucha sistemática, como cada 1° de Mayo, para que la clase obrera levante un programa propio y para que la bronca del pueblo se encarrile por izquierda.

El acto central en Plaza de Mayo comenzará a las 15:00. Junto a los oradores de Izquierda Socialista, el PTS y el MST, y a los referentes de las luchas en curso, tomarán la palabra por el Partido Obrero el secretario general del Sutna Alejandro Crespo, y Gabriel Solano, precandidato a presidente que encabeza la campaña política nacional del PO con la consigna “fuera los políticos capitalistas”.