El 20% trucho de Kicillof y el ajuste salarial a la docencia bonaerense

Un día después de la paritaria sin oferta, el gobierno de Kicillof convocó de “urgencia” -según las direcciones sindicales- a una reunión en el Ministerio de Trabajo para formular una propuesta salarial. Suteba y todos los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense se apuraron a declarar su aceptación, lo mismo que hicieron ATE y las burocracias sindicales estatales. Esta vez no fue necesario el decretazo del gobernador como en enero, porque las direcciones sindicales ni siquiera apelaron a la pose de rechazar sin mover un dedo para organizar el reclamo salarial.

Dibujo

El 20% anunciado es un dibujo a varias bandas, porque se trata de un porcentaje sobre el sueldo de diciembre y no sobre el último cobro que incluyó el 10% a cuenta de “futuras negociaciones”. De esta forma, una maestra que ingresa al sistema recibirá apenas 30.000 pesos de aumento con respecto al mes pasado, es decir 355.000 pesos en marzo cuando la canasta básica ya está por encima de los 600.000 pesos y la canasta familiar según la Junta Interna de ATE Indec llega al millón. Para disimular este miseria el gobierno compara la escala salarial de febrero contra la de enero, borrando de un plumazo el Fonid pese a que se cobró “por última vez” a principios de mes.

En un comunicado que parece una declaracion oficial de la Dirección General de Escuelas, el FUDB informa que en marzo no se cobrará el Fondo de Incentivo Docente ni la conectividad, aproximadamente un 10% del salario. Ninguna denuncia de este recorte que ejecuta Kicillof sin anestesia. La oferta paritaria que se “someterá” a “asambleas y congresos” en tiempo exprés y fuera del horario de trabajo convalida la poda salarial que habían adelantado Kicillof y Sileoni cuando confirmaron que no iban a seguir pagando los ítems de los fondos nacionales que retienen Milei y Caputo.

Colaboracionismo

El Frente de Unidad Docente Bonaerense -donde revisten Suteba, la Feb Udocba y Sadop- hace de comparsa del gobierno de Kicillof, que paga los salarios con recorte. Lo mismo hizo en diciembre pasado cuando apoyó el megaendeudamiento de 2.800 millones de dólares en la Legislatura para “garantizar el pago de los sueldos”. La plata que se roba a los salarios es música para los oídos de los acreedores de la deuda externa provincial.

En síntesis, el aumento es de un 10% para los docentes bonaerenses, a la “espera” de que Nación restituya el giro de los fondos a las provincias. Mientras tanto sigue la licuación del salario y las jubilaciones, perforadas por el 20,6% de inflación de enero y una carestía en ascenso que impacta en los precios de la canasta alimentaria, a lo que se suman los tarifazos, boletazos y el aumento descomunal de los alquileres y servicios. Aún si se restituyen las transferencias a las provincias toda la escala salarial docente bonaerense se ubicaría por debajo de la línea de pobreza.

El seguidismo de la dirección de Suteba a los gobernadores es ajuste para los trabajadores. Baradel y compañía declaran que hay que poner todo el acento en la paritaria nacional para recuperar los ítems apropiados. De convocarse a la paritaria nacional los fondos educativos nacionales pueden ser la moneda de cambio en detrimento del aumento de los sueldos docentes al que los gobernadores peronistas y de la oposición amigable le escapan como la peste. El tiempo que corre sigue pulverizando los salarios.

Dibujan un 20% de aumento para presentarlo como una “oferta de ultima hora” (tómalo o déjalo) que emparda la inflación de enero. Falso: no sólo no es un 20% sino que la burocracia encubre el recorte del 10% practicado por Kicillof. Lejos de exigir el pago completo de los sueldos, que es un derecho adquirido, de reclamar el pase de las sumas al básico y un salario no inferior a la canasta básica indexado por inflación, las burocracias docentes llaman a ponerle el gancho a un 10% que no alcanza más que para comprar cinco kilos de carne.

Suteba llama a asambleas el lunes 19/2 para apurar el acuerdo de miseria. El “gracias Kicillof” (aceptación) busca explotar la desesperación de la docencia ante un salario devaluado y en caída libre. Llamamos a promover mandatos de rechazo al 20% trucho y a concurrir a las asambleas de afiliados al Suteba para hacerlos valer con un plan de acción.

El congreso de Ctera que se realizará el 22/2 debe convocar al paro nacional y a un plan de lucha por el aumento inmediato de los salarios y contra el ajuste educativo y la “esencialidad antihuelga”. Esta última es una reforma laboral de hecho, como promueve hasta Cristina Kirchner y todo el espectro derechista para terminar con los paros y movilizaciones educativas.

La destrucción del salario, la crisis de atención en Ioma y los copagos de salud que desflecan los ingresos de los trabajadores bonaerenses, junto a la paralización de las obras en las escuelas, imponen militar por la medida del no inicio de clases en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así lo señala la lista Multicolor provincial cuando advierte la falta de condiciones para iniciar el ciclo lectivo ante el paquetazo de Milei y el ajuste de los gobernadores.

Que Ctera ponga fecha al paro nacional educativo. Plata hay, como lo confirma el anuncio de Milei de mayores subsidios a la educación privada. Rechacemos la poda salarial de Kicillof; votemos el no inicio con paro y plan de lucha por un salario que cubra la canasta familiar, con todas las sumas al básico y en defensa del Estatuto del Docente.

Por la unidad de la docencia con todos los que luchan, en una gran asamblea nacional de ocupados y desocupados, junto a los que pelean por la cultura, el movimiento de mujeres y los estudiantes.