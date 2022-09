El Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de la UCA (Universidad Católica Argentina), junto con la Fundación Navarro Viola, presentaron un documento titulado “Condiciones de vida de las Personas Mayores (2017-2021). Vulnerabilidad en clave de pandemia por COVID-19”. El documento de este organismo, no estatal, hace un detallado análisis de las condiciones sociales de vida de las y los adultos mayores de 60 años en nuestro país poniendo en evidencia un cuadro desolador que afecta a millones de estos adultos.

Los datos más significativos del documento son los siguientes:

· El 26% de las personas mayores vive bajo condiciones de pobreza estructural.

· El 40% de los hogares con personas de más de 60 años tienen ingresos insuficientes.

· Solo el 20% dice que sus ingresos les alcanzan y puede ahorrar algo.

· El 12% no accede a una vivienda digna.

· El 23% tiene un déficit de acceso a los servicios básicos.

· El 21% tiene problemas de ansiedad y/o depresión, mientras que el 25% sostiene tener su salud comprometida.

· El 22% padece déficit de bienestar subjetivo (capacidad de pensar proyecto más allá del día a día).

El documento destaca que los ingresos de las personas mayores provienen fundamentalmente del sistema previsional pero hay que considerar que este estudio abarca los años 2017-2021. La gravedad enorme de la situación social de las personas mayores es expuesta de un modo que deja en ridículo toda la campaña mediática del gobierno referida a este sector de la sociedad que en 2019 totalizaban, según fuentes oficiales, 7 millones de personas.

Hay que decir entonces, sin ningún tipo de eufemismos, que como resultado de la brutal política de ajuste que nos impone el gobierno para cumplir con las exigencias del FMI y al servicio de los sectores (ultraminoritarios) más concentrados de la economía, durante 2022, la gravísima situación que denuncia el documento de la UCA empeorará más aún, con una inflación que se dispara demoliendo los ya miserables ingresos de las y los adultos mayores (y de la inmensa mayoría de los trabajadores).

El Indec acaba de informar que la inflación de agosto fue del 7%, con un acumulado en el curso del año del 56,4%, cuando todavía no impactaron los aumentos en los servicios y la devaluación en curso del peso (dólar soja a 200%), lo que llevaría a fin de año a un acumulado del 100%.

En cuanto a las prestaciones previsionales el dato explosivo es que 2 millones de adultos en edad de jubilarse no podrán obtener este beneficio por no poder totalizar los años de aportes que establece la ley, ni tampoco podrán acceder a alguna moratoria. Para colmo, el derrumbe en las prestaciones de salud de las obras sociales (Pami, etc.) y el ajuste criminal en prestaciones de discapacidad plantean un agravamiento extraordinario de la situación ya muy penosa de los adultos mayores descarnadamente descripta en el documento que comentamos.

Resulta claro que el sometimiento colonial que el “superministro” Massa acaba de ratificar ante el Fmi, funcionarios del imperialismo y capos de las multicadena a un sufrimiento insoportable a la totalidad de los trabajadores y en particular a los adultos mayores. Romper con este sometimiento es literalmente una cuestión de vida o muerte.

La necesidad de un paro nacional y un plan de lucha que coloque las necesidades y reclamos de los trabajadores activos y pasivos en un primerísimo plano es cada vez más imperiosa. En esta perspectiva las y los jubilados de una gran cantidad de organizaciones acordamos impulsar este próximo 20 de septiembre, día del jubilado, un gran Jubiladazo Nacional con una movilización en plaza de mayo desde las 11 horas y en todas las plazas del país.

Sumarse a esta gran convocatoria es una cuestión de honor.