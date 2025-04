El anuncio del FMI no despeja las dudas del mercado, ni va a salvar al gobierno del fracaso

El FMI anunció que llegó a un acuerdo técnico con el gobierno argentino para desembolsar U$S 20.000 millones, aunque todavía falta la aprobación final del Directorio Ejecutivo del organismo y por lo tanto las condiciones del préstamo. Lo que sí sabemos es que esos dólares no van a revertir el fracaso económico de Milei, y que se irán en financiar la salida de capitales y el desarme de la bicicleta financiera, dejando al país nuevamente sin reservas pero mucho más endeudado que antes.

Las autoridades del Fondo no especificaron cuándo llegaría ese dinero, ni en cuántas cuotas ni qué porcentaje de dicho monto será de libre disponibilidad. Tampoco se conocen los plazos para devolver el crédito ni la tasa que regirá para el pago de intereses. Lo que sí podemos asegurar es que se trata de un salvavidas de Estados Unidos al gobierno de Milei, que se venía hundiendo al compás de la corrida cambiaria y las convulsiones del mercado mundial. De todas maneras, el anuncio no despejó las dudas en el mercado, volvieron a caer los bonos y acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país subió a 980 puntos.

En todo caso, la inyección de dólares en las reservas a través de este nuevo endeudamiento no hará más que postergar un desenlace inevitable: el desarme de la burbuja especulativa montada por Caputo y la dolarización de las carteras. Poco durará el nuevo préstamo del FMI en las arcas del Central, teniendo en cuenta que, en marzo, la entidad tuvo un saldo negativo de U$S 1.156 millones, y, en lo que va de abril, el saldo vendedor ya sumó U$S 83 millones. El gobierno seguirá interviniendo en la brecha, lo que no es otra cosa que financiar la corrida cambiaria protagonizada por aquellos especuladores que deciden salir del carry trade, previendo una devaluación. La caída de las bolsas del mundo tras la ofensiva comercial de Trump acelerará este proceso, ya que los capitales tenderán a refugiarse en instrumentos financieros más seguros, como los bonos norteamericanos, desprendiéndose de sus posiciones en los países emergentes.

La merma de depósitos en dólares (cayeron U$S 5.181 millones desde octubre 2024) también seguirá afectando a las reservas netas, ya que estos ofician como respaldo de los créditos bancarios en dicha moneda, que, como sabemos, se liquidan en el Banco Central.

A su vez, las expectativas devaluatorias inducen a los importadores a demandar más dólares en el mercado oficial para sobrestockearse, y a los exportadores a menguar la liquidación de sus ventas al exterior a la espera de un tipo de cambio más favorable. La creciente avalancha importadora se vio con claridad en el intercambio comercial con Brasil del mes de marzo, el cual arrojó un resultado deficitario para nuestro país por U$S 580 millones, según los datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Por su parte, el agro liquidó en marzo un 15% menos de divisas que en el mes anterior, según el reporte de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Esto, sin mencionar los efectos negativos que generarán las medidas de Trump sobre la balanza comercial argentina: menos exportaciones por la caída de las commodities, suba de aranceles en Estados Unidos, recesión en los destinos de exportación y posible pérdida de mercados por las represalias de China contra EEUU; asimismo, más importaciones debido a que los países afectados con el giro proteccionista de EEUU están buscando nuevos mercados para colocar sus productos y encuentran en Argentina lugar propicio debido a las políticas aperturistas de Milei.

Por otro lado, en lo que resta del año los vencimientos de deuda externa suman U$S 9.500 millones según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. A esto hay que sumarle que, desde junio, el gobierno debe empezar a devolver los aproximadamente U$S 5 mil millones del Swap con China, para cuyo pago el Departamento de Estado le prohibió expresamente utilizar dinero del FMI. Con todo, la plata acordada con el Fondo es insuficiente, razón por la cual el gobierno está saliendo a buscar nuevas fuentes de endeudamiento.

Así las cosas, los dólares del Fondo Monetario se evaporarán en la fuga de capitales, pero recaerá sobre el pueblo trabajador pagar las consecuencias ruinosas de este acuerdo, como el salto devaluatorio (bajo la forma de bandas cambiarias), mayor ajuste, más intereses usurarios y el crecimiento de una hipoteca impagable. Incluso, dentro de las exigencias del Fondo figuran las mentadas "reformas estructurales", léase, destrucción de los convenios colectivos de trabajo y universalización de las jubilaciones de indigencia.

Es necesario rechazar en las calles este nuevo pacto fondomonetarista. La movilización del día de la fecha junto a los jubilados y el paro posterior deben servirnos de impulso para organizar un plan de lucha decidido hasta derrotar al gobierno y sus planes reaccionarios.