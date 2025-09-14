El asesinato de Charlie Kirk

Charlie Kirk fue asesinado por disparos realizados mientras era el principal orador de un acto público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah. El asesino disparó con un rifle de gran potencia desde un edificio cercano. Se arrestó a un joven que se considera el principal sospechoso de haber realizado los disparos. Aún se desconocen las motivaciones que impulsaron el crimen.

La inmediata reacción del presidente Donald Trump al conocer el asesinato, fue calificar a su aliado republicano asesinado Charlie Kirk como un “mártir de la verdad” y responsabilizó a la izquierda radical por el clima de tensión que, a su juicio, derivó en la muerte del activista conservador. Trump, en el video grabado en la Oficina Oval, añadió: “La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas”.

Sin embargo, el tirador que fue detenido, Tyler Robinson, un joven blanco, no tiene una militancia conocida, ni estaba registrado en ningún partido político, y proviene de una familia conservadora y un entorno derechista.

"La izquierda no pudo pararse a menos de cuatro metros y medio de Charlie y discutir su lógica, así que le dispararon a 180 metros de distancia", publicó el representante Pat Harrigan, republicano por Carolina del Norte. El multimillonario Elon Musk dijo “La izquierda es el partido del asesinato”.

Ya con letra, Javier Milei dijo en su cuenta de X: “Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio”.

Las expresiones de republicanos y trumpistas acusando a la “izquierda” incluyen al Partido Demócrata de Estados Unidos y revelan una creciente polarización política, que se agudiza ante el empantanamiento de las políticas de Trump, con inflación y déficit comercial crecientes, menores contrataciones de trabajo, enfrentamientos con la Justicia por el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, etc.

Quién era Charlie Kirk

Kirk fue el fundador y líder de Turning Point USA, un grupo juvenil fascista que ha estado activo en los campus universitarios promoviendo la supremacía blanca y el odio a los inmigrantes y a los izquierdistas. Desempeñó un papel clave en la campaña electoral presidencial de Trump para 2024, incluyendo un importante discurso en la Convención Nacional Republicana; Kirk se convirtió en un influyente asesor de la nueva administración.

Sus expresiones públicas y su prédica eran racistas: “Es un hecho que ocurre constantemente en las zonas urbanas de Estados Unidos: negros merodeadores van por ahí por diversión y atacan a blancos. Está ocurriendo cada vez con más frecuencia”. Contraria a los derechos femeninos: “Sométete a tu marido, Taylor. No estás al mando”, sostuvo, comentando la noticia del compromiso de la cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce. Golpista: fue uno de los organizadores de la movilización del 6 de enero de 2021 –luego de que las elecciones presidenciales fueron ganadas por el demócrata Joe Biden- con la consigna “Detengan el robo”. Islamófoba: “Estados Unidos tiene libertad de religión, por supuesto, pero debemos ser francos: grandes áreas dedicadas al islamismo son una amenaza para Estados Unidos”.

Kirk ha sido uno de los principales defensores de la teoría neonazi del "Gran Reemplazo", que afirma que existe un plan para reemplazar a la población blanca mediante la inmigración. Charlie Kirk impulsaba la deshumanización de negros, árabes y opositores

En resumen, la prédica fascista de Kirk cumplía la función de legitimar la deshumanización de la población negra, de islamitas, inmigrantes y opositores, para facilitar su represión y expulsión. Es la base ideológica necesaria, además, para justificar el exterminio de los palestinos en Gaza por parte del Estado de Israel, que el gobierno de Trump –y antes el demócrata Biden- apoya con envío de armas, infraestructura de inteligencia y aval político. Sin este apoyo no sería posible el genocidio y asesinato a cielo abierto de palestinos.

El asesinato de Kirk, que el trumpismo pretende atribuir a la “la izquierda”, es en realidad un resultado del clima político promovido desde el gobierno estadounidense, y por figuras como el propio Kirk.

El Estado imperialista se considera con el derecho justificado al asesinato de líderes de Hamas, de Hezbollah, de militares y líderes de Irán y de cualquier opositor político a Estados Unidos; de bombardear cualquier lugar en el que se encuentren, sin restricciones, como ocurrió hace días en el Caribe, cuando buques de guerra bombardearon una barcaza con ocho personas aduciendo que eran narcos venezolanos -aunque no dieron ninguna prueba o evidencia.

En Estados Unidos los asesinatos selectivos han sido parte de la vida política estadounidense durante generaciones, íntimamente ligados al racismo. Desde el asesinato de Abraham Lincoln en 1865, quien abolió la esclavitud negra. Luego los asesinatos de John F. Kennedy, su hermano Robert F. Kennedy y el líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. y MalconX en la década de 1960. Todos estos crímenes fueron cometidos para aplastar las movilizaciones por los derechos civiles de la población negra, cuando estaban en su mayor desarrollo.

La “democracia” de Estados Unidos avanza en la normalización de métodos fascistas

Trump, al finalizar su primer gobierno, dio un impulso a métodos fascistas, como el llamado que hizo al violento ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus seguidores, en 2021. Ese fue un importante avance en la legalización de la acción directa de métodos fascistas. El parlamento y el sistema judicial de Estados Unidos fueron incapaces de condenar al impulsor de un intento de golpe de Estado.

El régimen político de Estados Unidos, aunque Trump se presente como “pacificador” y candidato al premio Nobel de la Paz, es un impulsor de guerras de exterminio como Gaza, bombardeos como el reciente contra Irán, bombardeos a Yemen, proveedor de armamento para la guerra en Ucrania. Un régimen criminal que pretende presentarse como pacificador y contrario a las guerras. El gobierno de Milei es un seguidor y aliado fiel de las políticas imperialistas de exterminio que propagandizó Charlie Kirk y que el gobierno de Trump lleva adelante; las de un imperio decadente y con creciente aislamiento.