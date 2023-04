El conflicto en el subte necesita un remate

El sindicato del subte, AGTSyP, está desarrollando medidas de acción reclamando importantes logros, como la obtención de un franco más por semana (hoy hay solo uno), la incorporación de personal faltante en sectores semi vaciados, y la renovación de las formaciones obsoletas y contaminadas con asbesto.

Son temas de fondo, que implican una inversión financiera y concesiones que la empresa y el gobierno Larreta dijeron que no van a hacer. Con ese cuadro, solo un plan de lucha fuerte y sostenido puede quebrar la resistencia patronal. Hasta ahora, la directiva de AGTSyP mantiene medidas de baja intensidad, como la apertura de molinetes o paros rotativos de un par de horas (de 2 líneas por vez). Algunas medidas se realizan en horarios que no afectan los picos de tráfico masivo.

Ahora se marcha a paros de 21:00 hrs a 23:00 hrs, que no tendrán casi impacto. Aun así, la patronal redobló el ataque y la provocación, mandando más de 100 telegramas, pudiendo judicializarlo con una cantidad importante de descuentos de haberes. El planteo de parar todas las líneas simultáneamente, como votó el cuerpo de delegados a propuesta de la oposición de izquierda, fue desconocido por la mayoría de la conducción.

La conquista del doble franco no es imposible, trascendidos “off the record” de Emova (la patronal gerenciadora del subte) insinuaron que el servicio se puede organizar con esa modalidad si Sbase (la empresa controlante del subte del gobierno de la Ciudad) aporta los fondos para la contratación del personal necesario. No hay que descartar que a cambio de esto último quisiera imponer condiciones en materia de jornada laboral o intensidad del trabajo.

Esto entra en contradicción con el plan de ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Larreta, que además está inmerso en una crisis política. Por todo esto y porque a los trabajadores nadie les regala nada, la clave está en dar un remate al plan de acción en curso, con medidas más fuertes y progresivamente más prolongadas en todas las líneas. El cuerpo de delegados debería retomar el planteo votado de paro general. Un triunfo en uno de los reclamos abriría el camino para conquistar los otros -desabestización, cambio de flotas.

La principal traba para ir a fondo reside en que la mayoría de la conducción está políticamente subordinada al gobierno nacional, y, por extensión, a los pactos del peronismo con el larretismo en CABA, en materia de negociados y roscas políticas. A ello se le suma que la corriente gremial que se reclama kirchnerista, que tiene a Yasky y la CTA a la cabeza, está concentrada en la feroz interna del FdT y en la suerte de Cristina. En este marco, desalientan cualquier tipo de lucha popular.

La izquierda y el activismo combativo del subte tienen la responsabilidad de poner en evidencia estos bloqueos. Donde se pelea de verdad -como el Sutna, residentes, piqueteros- se puede triunfar. Plan de lucha de todas las líneas, extensión y profundización hasta imponer a los Roggio y los Larreta el programa reclamado. Hay que llevar esta agitación a la base de las líneas.