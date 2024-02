El congreso de Ctera votó un paro nacional para el 26 de febrero

Se realizó un nuevo congreso extraordinario de Ctera en las vísperas del inicio de clases.

Sin dudas se trató de un congreso condicionado por la enorme presión desde las escuelas, ante el brutal ajuste de Milei y los gobernadores a la educación.

Una olla a presión con los condimentos del salario docente pulverizado, el gobierno nacional que eliminó los fondos de incentivo, partidas de comedores, redujo el presupuesto educativo y dio de baja la extensión horaria. Y un golpe salarial que se agudizó más a merced de la licuación vía inflación, alquileres impagables y tarifazos. El congreso sesionó con el trasfondo de una docencia que es parte del 57% de pobres con trabajo “formal” y salario.

Asimismo, las escuelas son las receptoras de estudiantes más empobrecidos y de miles que se sumarán al éxodo de las escuelas privadas.

En este cuadro, la declaración de servicio esencial es el protocolo antilucha de una tendencia que viene recalentándose para pelear.

Un congreso también condicionado por el avance antiburocrático

El año 2023 cerró con una seccional recuperada en Uepc Capital y grandes luchas provinciales aisladas; con su punto más alto en Jujuy.

Con este cuadro, el informe de Sonia Alesso arrancó de barricada para, luego de tres horas de deliberación, cerrar con paños fríos para los propios y provocaciones y ataques contra la oposición.

La Celeste bloqueó un verdadero plan de lucha para derrotar a Milei

El 26 será un paro nacional con movilizaciones provinciales, que la Celeste quería que figure como “jornada de lucha”, pero tuvo que acceder por única vez a explicitarlo.

En algún momento, Alesso le habló a sus congresales que se habían envalentonado con el paro porque “eso respalda contra los descuentos y moviliza mejor”. Les pidió que comprendieran, porque “no le vamos a dar de comer a la derecha”.

Sin embargo, el pregonado plan de lucha con paros y movilizaciones del informe y de oradores celestes se fue devaluando hasta un ” yo me conformo con ganar lo mismo”, como dijo sin ponerse colorado el congresal Monserrat de Uepc, o la secretaria general de Adep (Jujuy), Silvia Vélez, que cuando comentó la lucha jujeña y habló de los descuentos dijo que “no había forma de hacerle entender a los docentes que no se podían sostener tantos días de paro”. Palos a la docencia que lucha, flores para la Ctera que la “administra”.

Tribuna Docente y la oposición, a fondo con los paros progresivos hasta derrotar a Milei

La oposición Multicolor intervino defendiendo un plan de lucha con paros el 26, el 1 de marzo (inicio sesiones) y el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora; con asambleas y nuevo congreso para resolver la continuidad. Para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores, que descargan un ataque brutal y que ponen plata para los empresarios y la deuda externa.

En ese sentido, se defendió la independencia política de los respectivos gobiernos. Lo que activó el botón antipánico de la burocracia, que repite siempre la muletilla de “los que votaron en blanco y Massa no era lo mismo que Milei”.

Se les respondió que Massa está contra el paro y que el peronismo es el funcional a los gobiernos reaccionarios como el actual, con el propio Scioli integrado al gobierno de Milei.

La Celeste fue refugiándose poco a poco en el viejo esquema de la batalla cultural, del plan de lucha que se pueda garantizar porque la docencia votó a Milei, en el no apurarse, ninguna lucha loca, etc., etc., etc.

Finalmente, puso piloto automático y Marcelo Guagliardo (Aten), quien presidía el congreso, activó la máquina de votar con una moción sin poder contramocionar u observar.

El paro intenta no chocar con la política de negociar y mantener un entendimiento con el gobierno nacional, pero sobre todo que no sea un canal para las luchas provinciales. Alesso buscó evitar que no coincida con el inicio en provincias con gobernadores afines como en Neuquén y Buenos Aires.

La ausencia de un plan de lucha y sólo un paro aislado es una concesión enorme a un gobierno golpeado por el revés de la ley ómnibus y por las luchas en contra del ajuste que están desenvolviendo diversos sectores del movimiento obrero.

Y, a pesar de ello, es una oportunidad enorme y una medida de fuerza que debemos organizar y garantizar.

Vamos todes al paro, vamos todes a movilizarnos, en Palacio Pizzurno y en todo el país, y vamos en reclamar un verdadero plan de lucha, que sacuda el país y se una a los cacerolazos, la unidad de ocupados y desocupados para derrotar la motosierra de Milei y el ajuste de los gobernadores. Objetivo en el que tienen una gran tarea las seccionales recuperadas de todo el país.