“El desafío del FIT-U es desenmascarar a los partidos patronales que prometen una mejor Neuquén pero son responsables del hambre”

Patricia Jure, candidata a gobernadora de Neuquén por el FIT-U, tomó la palabra en el plenario nacional del Partido Obrero que tuvo lugar el sábado 11 en el microestadio de Lanús y propuso como fórmula presidencial a Gabriel Solano y Romina Del Plá.

Jure empezó su intervención destacando la presencia de sectores de la clase obrera en el plenario: “Están presentes los elefantes de la salud, y luchadores del Polo Obrero. No hay sector de trabajadores en la provincia que no abrace el método del piquete”. “El Frente de Todos nos prometió la heladera llena y el asado, el Movimiento Popular Neuquino nos dijo que con la superproducción de Vaca Muerta habría un derrame hacia los trabajadores. No hubo nada de esto. La clase obrera de Neuquén se caga de hambre, no tiene vivienda, está precarizada y para colmo la penalizan por luchar”, denunció

La dirigente docente agregó que “el MPN gobierna Neuquén hace 60 años, tiene una crisis fenomenal, y traslada esa crisis a las elecciones. ¿Qué fuerzas se anotaron en las disputas de Rolando Figueroa y Marcos Koopmann? La derecha, la centroizquierda y el Frente de Todos. No tienen programa alternativo”.

En su alocución, Jure reivindicó que las asambleas docentes de Aten hayan votado rechazar la oferta salarial del gobierno y realizar un no inicio de clases para el 1 y 2 de marzo.

Asimismo, se refirió a la presentación de listas del FIT-U: “Hemos peleado por una paridad de la fuerza de la izquierda, teniendo en cuenta el peso específico de cada una de las organizaciones”. Y agregó que “el desafío del FIT-U es desenmascararlos a todos. Los partidos patronales prometen una mejor Neuquén, pero todos son responsables de esta situación. Tenemos que intervenir para que los trabajadores rompan con los políticos capitalistas. El FIT-U tiene el desafío de pegar un salto, el congreso abierto que propone el Partido Obrero va en ese sentido”.

Finalmente, señaló que “no puede haber socialista en este país que no se enfrente con el nacionalismo burgués, la izquierda no debe adaptarse a los K, debe llamar a todos los trabajadores a construir una alternativa de poder de su propia clase, con las banderas socialistas adelante”.