El día que Romina Del Plá se le plantó a Massa en defensa de los obreros del neumático

En plena campaña electoral todos los partidos del régimen buscan ocultar la barrera de clase que los ubica de la vereda de enfrente de los intereses populares, incluso a pesar de haber gobernado durante todo su mandato contra las mayorías. Por eso, para contribuir a la clarificación es importante destacar a quienes se posicionaron siempre del lado de los trabajadores, de los jubilados y de los más vulnerables.

Con ese objetivo queremos recordar el momento en el que Romina Del Plá, diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y actual precandidata a senadora nacional, cruzó a Sergio Massa en la cámara repudiando la intervención del gobierno para extorsionar a los trabajadores del neumático que se encontraban luchando para defender su salario.

Luego de la exposición del ministro de Economía presentando el proyecto de Presupuesto 2023, la legisladora de izquierda y dirigente docente tomó la palabra para “repudiar la acción (del gobierno) para con los trabajadores del neumático, poniéndose al servicio de las patronales y pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria”, en referencia a las declaraciones de Massa atacando a los obreros y el Sutna.

A su vez, y a pesar del intento de Cecilia Moreau de restringirle el uso de la palabra, Del Plá evidenció la doble vara del gobierno ante capitalistas y laburantes: “usted habló largamente de no permitir las estafas en las importaciones. Sin embargo, ayer con total desparpajo prometió abrir las importaciones de neumáticos para extorsionar a los trabajadores, cuando las patronales se han beneficiado enormemente por el acceso a dólares baratos para importar. ¿Cómo combina esa situación con esta extorsión a los trabajadores? ¿Y con este nivel de inflación que se come los ingresos de los asalariados, de lo cual no ha hablado en toda su larga exposición?”

La incansable huelga del Sutna logró el único acuerdo paritario ubicado realmente por encima de la inflación. José Meniño y otros compañeros del neumático también serán candidatos en la lista Unidad de luchadores y la izquierda, para que: “La experiencia de las grandes luchas del Sutna sea puesta al servicio de todos los trabajadores argentinos”. La lista de los que se le plantan a los políticos capitalistas que nos trajeron a esta debacle, es la que tiene a Gabriel Solano como precandidato a presidente.