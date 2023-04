El dólar limón para las patronales y la campaña de Jaldo y Manzur

La falta de U$S 20 mil millones que se anticipan por la sequía y la necesidad de cumplir con las exigencias del FMI, llevó al gobierno a confirmar el nuevo “dólar agro”: versión 3 para la soja y versión 1 para economías regionales. Pero estas medidas devaluatorias aumentan las presiones inflacionarias, la pobreza y la indigencia.

Mientras el gobierno se gasta los dólares de los ahorristas, las cuentas indican que las reservas netas son negativas y el BCRA viene de registrar la mayor venta de dólares de los últimos 20 años en el primer trimestre del año. La plata que vino del FMI se esfuma rápidamente, la envían para que el gobierno simule una capacidad de pago que no tiene. Lo que demuestra a las claras que el default del gobierno es total, en pesos y en dólares.

En este marco, el gobierno “nacional y popular” sigue premiando a las empresas citrícolas a pesar de que no liquidan sus divisas, un ejemplo de ello es el caso de la citrícola FGF Trapani (Alejandro Trapani es candidato de Juntos por el Cambio en la cuna del limón, Tafì Viejo) que, según el propio gobierno no ingresó al país U$S 37,5 millones. Además de esto, la legislatura aprobó el año pasado una ley de emergencia citrícola que significó otra montaña de subsidios. Pero es muy distinta la realidad de los trabajadores rurales que ven cómo se pierden los puestos de trabajo (más de 500 despidos), como sus salarios ni siquiera alcanzan la línea de pobreza, empeoran las condiciones laborales de higiene y salubridad, no tienen actualización de paritaria (venció el 28/02/23) y cerró el año pasado con una pérdida salarial de más del 20%. Son ellos los únicos que pierden año tras año gracias a la complicidad de la dirección de Uatre (Germán Ferrari y Ricardo Ferreyra), quienes están ocupados en la campaña de Jaldo y Manzur.

Los gobiernos capitalistas, como siempre, otorgan mayores beneficios a los evasores y a los negreros, y condenan al hambre a las miles de familias tucumanas que viven del limón. Este fue sin duda el verdadero motivo por el cual las patronales citrícolas no iniciaban la campaña. Esperaban el dólar a $300 para bajar los costos y aumentar su tasa de ganancia.