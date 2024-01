El gobierno propuso llevar la tarifa mínima de colectivos a $270 y de trenes a $130

El gobierno de Milei propuso llevar la tarifa mínima de colectivos del AMBA a $270 y de trenes a $130 a partir del 1 de febrero, lo que constituiría un aumento de 251% en colectivos y 169% en trenes. Este es un paso adelante en el recorte de subsidios, el cual ya venía implementando Massa, y que el gobierno planea llevar a cero en el marco del brutal ajuste fiscal. Sin ir más lejos estos boletazos ya estaban estipulados en el DNU. Así, el Ejecutivo continúa avanzando sobre los bolsillos de los usuarios, que ya se encuentran pulverizados por la estampida inflacionaria que parece no tener techo, y haciéndoles pagar el ajuste que supuestamente iba a pagar la casta.

El boleto de colectivo pasará de $76,92 a $270 y el de los trenes de $36,38 a $130. El nuevo cuadro tarifario también prevé otras modificaciones: el descuento de tarifa social ya no será más acumulativo con los de la Sube, en el caso de combinaciones de transporte durante una ventana de dos horas. Anteriormente, quienes tenían la Tarifa Social contaban con un 55% de descuento en el primer viaje, 77,5% en el segundo y 88,7% en el tercero. Ahora el descuento será de 55% en el primero y segundo viaje, y 75% en el tercero.

Desde la Secretaría de Transporte, que está en la órbita del Ministerio de Infraestructura, alegan que las tarifas están atrasadas y que “la situación exige la adopción de medidas urgentes, que no admiten dilación alguna, con el objetivo de romper ese círculo vicioso de empobrecimiento generalizado y crisis recurrentes”.

El gobierno, luego del lock out patronal de las empresas de colectivos exigiendo aumentos en las tarifas, considera que es urgente subir el precio del boleto para que estas no pierdan márgenes de ganancia. Son las mismas que hicieron negocios millonarios con los subsidios y que no invirtieron un solo peso en el servicio, pero a estos parásitos del Estado Milei les otorga beneficios, pero no hay ningún anuncio para salarios y jubilaciones. Al contrario, el oficialismo amagó con convocar al Consejo del Salario y luego bajó la convocatoria. Se le ríen en la cara a la población que ya no da más, algo que se verifica en la estrepitosa caída del consumo, y le mienten, porque no solo la siguen empobreciendo, sino que lo hacen a pasos agigantados.

Milei, quien prometía que el ajuste lo iba a pagar la casta, está descargando todo el peso sobre las espaldas de los laburantes, a quienes se les encarece cada vez más transportarse a su lugar de trabajo. Hay que tomar en nuestras manos el paro del 24 convocado por la CGT para derrotar este plan de ofensiva del gobierno contra trabajadores, jubilados y beneficiarios de asistencia social. Luchemos por un salario mínimo, jubilaciones y planes sociales de $500.000, iguales a la canasta básica y con indexación mensual por inflación.

La única manera de dar vuelta la tortilla es en las calles, con la unidad de ocupados y desocupados. Es por eso que este 20 de enero, el Sindicato del Neumático y el movimiento piquetero independiente estarán llevando adelante un plenario, donde se discutirá cómo enfrentar este brutal ataque del gobierno.