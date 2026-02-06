El “Ministerio de la Verdad” de Javier Milei

El presidente Javier Milei se ha dado otro de sus gustos al crear la “Oficina de Respuesta Oficial”, con el supuesto objetivo de “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia operaciones de medios de comunicación y de la casta política”, en algo que tiene más la apariencia de emular al “Ministerio de La Verdad” de la obra de George Orwell, “1984”, dedicado exclusivamente a difundir las mentiras oficiales y tergiversar la realidad en provecho del poder.

El comunicado oficial al respecto afirma “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”.

Esto viene de parte de un gobierno que se ha caracterizado por atacar a los trabajadores de prensa y a periodistas, a varios a los cuales les ha mandado cartas documento intimidatorias o contra los que ha iniciado procesos judiciales, y se ha destacado en el armado de relatos ficcionales, operaciones y campañas sucias para perseguir opositores y atacar a los trabajadores y activistas.

Un caso paradigmático de esta política es todo el relato y la campaña montada contra el Polo Obrero y el movimiento piqueteros para justificar el cierre de los comedores populares, con mentiras de todo tipo y auditorías falsas, escondiendo los alimentos en galpones durante meses y ensobrando periodistas para que monten un circo en los medios afines para instalar el relato de los “gerentes de la pobreza” y así intentar desmantelar la movilización popular. Esto tuvo como correlato el armado de una causa judicial contra el Polo Obrero, sustentada solamente en estas mentiras.

Oficina de desinformación oficial confirma que el intento de despedir a quienes estuvimos al frente de la lucha del Garrahan está organizado en Casa Rosada. Milei sigue queriendo vaciar al Garrahan y somos un obstáculo. Luchemos contra los despidos y por la salud pública. https://t.co/56U69xflOv — Ale Lipco (@Aleplipco) February 5, 2026

Este armado viene de parte de quienes durante el conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan se dedicaron a difundir mentiras, como un supuesto exceso de trabajadores y de presupuesto para tal fin, y que ahora intentan montar una campaña para despedir al activismo que impulsó la lucha por el salario, con la victoria del aumento salarial del 61%. El debut de la oficina presidencial, en su primer día, es mintiendo sobre el conflicto del Garrahan, ocultando que se tratan de despidos discriminatorios y antisindicales, promovidos por el Ejecutivo nacional, contra los trabajadores.

“Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, afirman desde el Ejecutivo a días de la renuncia de Marco Lavagna a la titularidad del Indec, justamente por la negativa del gobierno a aplicar la metodología de actualización correspondiente, buscando así falsear los datos y tergiversar la realidad.

Milei crea esta oficina con el propósito de apuntalar un relato en picada: el gobierno que vino a “terminar con la casta” está empapado en los chanchullos y delitos de criptoestafas, coimas y financiamiento narco; impulsan una reforma laboral con el relato de la creación de empleo cuando su único propósito es transferir recursos de los trabajadores a las patronales y abaratar costos; la inflación no cede a pesar de que han dinamitado la economía nacional, profundizando la recesión e impuestos casi 300.000 despidos; y todo el plan económico oficial consiste en obtener más deuda y financiamiento de los Estados Unidos y del capital financiero internacional.

Que el gobierno necesita a toda costa reforzar su relato lo indica el presupuesto destinado a los servicios de inteligencia y las reiteradas reestructuraciones. Para un gobierno que se jacta de defensor de la verdad es difícil justificar porque su empeño en reforzar la mayor maquinaria de intrigas, operaciones y falsedades del país, bien denominada comúnmente como el “sótano de la democracia”.

Milei necesita de un relato trucho y una persecución, censura y represión contra los trabajadores de prensa para hacer pasar su política contra los trabajadores, de cara a la reforma laboral y las reformas reaccionarias que impulsa en el Congreso de la Nación, buscando apoyarse del rechazo de la población y el desgaste de los partidos y fuerzas burguesas tradicionales e intentando emparentar toda oposición con estos. Pero la verdad suele ser expuesta por los propios trabajadores, allí donde se organizan para rechazar las mentiras oficiales y derrotar los intentos vaciadores y privatistas. A la Oficina de Respuesta Oficial, o el mentidero de Milei, opongámosle la organización independiente de los trabajadores y la lucha para terminar