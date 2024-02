El nuevo ataque extorsivo del gobierno nacional a Chubut hace escalar la crisis política nacional

El gobernador de Chubut fue noticia nacional producto de los fuertes altercados producidos con Milei, a raíz del descuento compulsivo de aproximadamente un tercio de la coparticipación para el pago de la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Recordemos que uno de los ejes del gobierno provincial fue la reestructuración de parte de la deuda y la adquisición de nueva deuda para pagar deuda anterior, en una provincia virtualmente quebrada como responsabilidad de los últimos gobiernos, pero que este gobierno está profundizando. Este esquema fracasa con las medidas del gobierno nacional

Otro de los ejes del gobierno provincial de Torres es el planteo de “austeridad”, un eufemismo que abandonó en sus declaraciones actuales en los medios en las que se jacta abiertamente del ajuste. Dicha austeridad por supuesto no aplica para todos los sectores, puesto que hemos denunciado la millonaria dieta de diputados provinciales que fue anunciada mientras a los estatales (activos y pasivos) se les ofrecía 30 % en cuotas con salarios ya bajísimos (menos de 200 mil los docentes) y con el anuncio de descontar a los docentes que sufran problemas de salud. Tampoco vieron afectadas sus ganancias las grandes patronales provinciales, los principales beneficiarios de las distintas políticas de los gobiernos. También ejecutaron despidos masivos y arbitrarios a trabajadores estatales, al punto de tener que retrotraer parte de los despidos porque habían dejado sin servicio de limpieza a la clínica médica del hospital de Rawson. Los brigadistas provinciales arriesgaron su vida para controlar el brutal incendio por 300 mil pesos por mes. El gobierno está utilizando los presupuestos educativos y de salud del año pasado ya devaluadísimos, con la utilización discrecional de los fondos que eso implica. El problema de la vivienda escala a medida que los alquileres se vuelven impagables y que no hay un plan real de obra pública para construir viviendas

En este cuadro de ajuste brutal tanto a nivel nacional como provincial, la legislatura aprobó por pedido del gobernador el desembarco del “Comando Unificado” en toda la provincia en el marco de la agudización de la orientación represiva, votado conjuntamente por JxC, UxP y los libertarios, a sabiendas que las tendencias de los trabajadores a salir a luchar se van profundizando. La presencia de Bullrich en la asunción de Torres marcaba esta orientación estratégica

El peso de la deuda

Chubut es de las provincias más endeudadas en relación a sus ingresos (la segunda según algunas consultoras). Esto es debido al gran endeudamiento (la tercera más endeudada en dólares), ligado a la baja recaudación propia (regalías petroleras del 12%, magros impuestos a la pesca, aluminio, ganado ovino etc). Esto explica el peso de la coparticipación en la economía provincial, amén de que es de las provincias que aportan a la recaudación nacional más de lo que reciben por coparticipación (índice de alrededor del 0,7).

El fantasma de Arcioni y el chubutazo estatal

Es recordado que a mediados del año 2019 el gobierno de Arcioni, tras ser reelecto, recurrió al pago escalonado a los estatales. Arcioni explicó en su momento que lo que desencadenó la incapacidad de pago a los trabajadores fue, al igual que ahora, el descuento compulsivo por parte del gobierno de Macri de desembolsos de la coparticipación federal frente al no pago de una cuota de 700 millones de pesos de la deuda que ya tenía Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Además, al igual que ahora Caputo hace con Torres, de la negativa para obtener una reestructuración o una facilidad de pago de dicha deuda. Sucedía por ese entonces que Arcioni no explicitaba su apoyo político para la reelección de Macri y se mantenía neutral, luego de haber sido su mejor alumno en 2017 con el ajuste fiscal. Ese fondo fiduciario, el mismo de ahora, era la chequera con la cual el entonces ministro Rogelio Frigerio disciplinaba a los gobernadores. Torres está siendo disciplinado por Milei con el mismo mecanismo que Macri, a quien Torres elogia, disciplinaba a los gobernadores. De fondo, estamos ante una puja entre ajustadores y camarillas al interior del Estado capitalista, la puja política “provincias vs Nación” no es lo central.

Las enormes movilizaciones docentes y estatales que se produjeron anticipan lo que podría producirse si Torres incurriera en una política similar, con el agravante de que en este momento el salario estatal está en pisos históricos: sería el principio del fin de la carrera política del gobernador, puesto que tampoco está en su agenda avanzar en impuestos progresivos a los grandes capitales provinciales.

Lobbista de los sectores provinciales

Los enfrentamientos de Torres con el gobierno nacional comenzaron con la intención de este último de modificar la ley de pesca en la “ley Ómnibus”. Torres, vocero del lobby de las patronales pesqueras locales (también terciando por estas contra los trabajadores en el conflicto actual), junto con otros gobernadores hicieron caer esta modificación y con ello brindaron su apoyo a esta ley clave del gobierno nacional que reforzaba el conjunto de los ataques del gobierno contra el pueblo trabajador.

El anuncio del gobierno nacional de la anulación del Fonid y el fondo compensador, entre otros montos, agravó la situación con las provincias. Torres fue felicitado por Caputo por absorber esa erogación nacional. Luego se cortó el Fondo Compensador al Transporte Público, pero la cautelar interpuesta por el gobierno provincial frenó esa medida, a partir de lo cual el gobierno nacional define la retención de un tercio de la coparticipación como herramienta de disciplinamiento y para hacer avanzar el ajuste a nivel nacional.

Una nueva crisis se venía produciendo por la definición de YPF–Tecprol, pero también PAE de migrar sus inversiones cada vez más hacia Vaca Muerta con el consecuente despido de más de 4 mil puestos de trabajo, que suscitó un paro y movilización al cual terminó yendo el intendente de Comodoro y Torres, plataforma que eligió para plantear el parate de la exportación de gas y petróleo sino se devuelve la coparticipación retenida.

¿Qué hay detrás?

Torres viene de reunirse con Macri y también con Stanley, el embajador norteamericano. Llevó adelante un acuerdo para colocar al FBI en la provincia. El FMI en su última visita observó la inquietud de que el gobierno nacional podría no tener las condiciones políticas para sostener su política. La iniciativa de Torres, detrás de la cual fueron todos los gobernadores del país (que también llevan adelante su propia política de ajuste), intendentes locales y la burocracia sindical, agudiza la crisis política a la vez opera como elemento de contención del descontento social y va generando las condiciones para un “recambio ordenado” que pueda seguir en la línea del ajuste y del saqueo ante una posible salida muy anticipada de Milei. Es una cuestión de forma, más que un arrepentimiento de fondo. Algunos analistas interpretan que detrás de esto están Macri y Villarruel, que hasta ahora no se han pronunciado públicamente al respecto.

Milei intenta montarse sobre el desprestigio de los gobernadores para lograr elevarse por encima de las instituciones hacia un régimen bonapartista de ultraderecha, hasta ahora empantanado con el fracaso de la ley ómnibus y el posible fracaso del DNU y con cada vez menor capital político incluso dentro de su propia base electoral en la que crece el descontento.

El final totalmente abierto y la intervención de la clase obrera y los movimientos de lucha de forma independiente se vuelven cruciales como elemento de la situación política.

Llamamos a reforzar las movilizaciones independientes de todos los gobiernos para tirar abajo el plan motosierra y terminar con el ajuste. Como parte de esta orientación denunciamos el recorte de coparticipación, la eliminación de los subsidios al transporte y el Fonid. Vamos por un nuevo paro nacional de todas las centrales con un plan de lucha hasta derrotar el ajuste. Impuestos progresivos y permanentes a los grandes capitales provinciales en el camino a la estatización de los grandes recursos de la provincia, bajo control de los trabajadores y puesta en funcionamiento al servicio de los intereses populares en sintonía con el ambiente. Investigación y no pago de la deuda con los acreedores privados. ¡Abajo el comando unificado! Salario mínimo estatal equivalente a la canasta familiar patagónica, con actualización automática.

Con esta orientación, planteamos un plenario provincial de todas las organizaciones obreras, populares, piqueteras y ambientales donde confluyan el conjunto de los movimientos de lucha para superar a la burocracia sindical entreguista y propatronal y a los políticos capitalistas del ajuste.