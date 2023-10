El Polo Obrero se movilizó al municipio para llevar los reclamos de los vecinos de los barrios populares

El martes 3 de octubre, el Polo Obrero de Pilar, junto a vecinos del distrito, movilizaron al Municipio y la oficina de Desarrollo Social local. Luego de haber entregado un petitorio que fue discutido en las diferentes asambleas barriales, y de dos reuniones con el subsecretario de gobierno sin respuesta positiva a los pedidos, la movilización concluyó con una asamblea que votó continuar el plan de lucha.

La situación de los vecinos de Pilar es calamitosa: más del 30% de la población no tiene vivienda propia; el 75% no tiene acceso a la red cloacal; el 64% no tiene acceso al agua corriente y el 59% no tiene acceso al gas natural (Censo 2022).

Tanto el oficialismo como la oposición han defendido siempre los intereses del sector industrial y comercial, otorgando facilidades, “premios” y reducción de impuestos para el desarrollo de la especulación inmobiliaria en el distrito. Ninguno de los gobiernos de las últimas décadas ha dado solución a la falta de servicios esenciales en las barriadas, a la demanda habitacional y la prioridad de la salud y la educación pública. Hicieron crecer un Pilar en favor de la especulación inmobiliaria, countrys y barrios cerrados

Necesitamos una nueva organización en el distrito que logre dar salida a las verdaderas necesidades populares, un plan urgente de construcción de viviendas populares sobre las tierras ociosas que logre además dar trabajo genuino y bajo convenio para los desocupados del distrito, una planificación urbana que garantice redes de agua, gas y cloacas para toda la población, el arreglo de las escuelas, salitas y hospitales y contratación del personal necesario bajo convenio.

Trabajo

La última devaluación ha dejado a millones de personas bajo la línea de pobreza. Reclamamos puestos de trabajo genuino y con un salario igual al costo de la canasta familiar.

Vivienda

Según el último Censo (2022), más del 30% de los vecinos de Pilar no tiene vivienda propia. Las familias viven hacinadas y en forma precaria. Exigimos un plan de viviendas sociales para todos los vecinos que no tienen, apertura de inscripción a vivienda bajo control de los vecinos y materiales de construcción para el arreglo de las viviendas populares.

Frescos y secos para los comedores

La última devaluación y la inflación de dos dígitos han aumentado la concurrencia a los comedores populares.

Exigimos el aumento urgente de mercadería (frescos y secos) y el mobiliario para los comedores.

Obra pública

La mayoría de los barrios de Pilar no tiene acceso a los servicios de gas, agua corriente ni cloacas. Ni siquiera los barrios inscriptos en el Renabap, como es el caso de Salas (Lagomarsino), Luchetti (Manzanares), El Descanso (La Lonja) o Río Luján. Tampoco hay asfaltos, solo piedritas que tiran a veces y solo en algunos lugares. Exigimos el acceso a los servicios esenciales, asfalto urgente en todos los barrios, reparación del puente del cruce calle Falconí (Manzanares) y que el municipio inste a Autopista para la reparación del puente Fátima kilómetro 61. Exigimos calefacción, ventiladores y mobiliario necesario para las escuelas públicas. Arreglo de salitas y Hospitales.

Salud

La mayoría de las salitas se encuentran vaciadas, no hay turnos para acceder a consultorios externos, tampoco atención de guardia, no hay ambulancias 24 horas en los barrios. La mayoría de los casos son derivados a los hospitales centrales que tampoco cuentan con turno para especialidades ni para cirugías, como es el caso del Hospital Falcón, y donde los vecinos tienen que viajar hasta una hora para llegar. No hay acceso a medicamentos ni siquiera para los casos de tratamiento de enfermedades crónicas. Es tal la situación que por ejemplo en la salita de Río Luján no hay pediatras, en las salitas de barrio San Cayetano y Santa Teresita (Lagomarsino) directamente no hay ningún médico y se derivan a todos los pacientes al hospital central. La salita de Manzanares hay solo una enfermera a la noche.

Reclamamos aumento del presupuesto para el pleno funcionamiento de las salitas, atención 24h para atención de guardia, contratación del personal necesario para una atención adecuada, bajo convenio, incluyendo todas las especialidades; apertura de turnos según demanda de cada barrio, abastecimiento de medicamentos, contratación del personal faltante en el hospital Falcón y ambulancias 24 horas que entren a los barrios.

Seguridad

La mayoría de los barrios populares del distrito carecen de alumbrado público y en los casos en los que si hay no funcionan. Esto afecta fuertemente la seguridad, por eso reclamamos la incorporación del alumbrado público faltante y reparación del existente. Hay puntos del distrito donde las zonas se encuentran liberadas, produciéndose robos constantemente. Exigimos corredores seguros en las Escuelas del distrito.

Basurales a cielo abierto

La falta de una planificación en la recolección de residuos deja a decenas de barrios rodeados de basurales, generando focos infecciosos y propagación de enfermedades para la población. Exigimos la erradicación definitiva de los basurales a cielo abierto. Reclamamos un servicio de recolección de residuos que tome en cuenta el total de los barrios de Pilar.

Inundaciones e infraestructura

La mayoría de los barrios aledaños a los countrys y barrios cerrados se inundan constantemente porque, en su mayoría, los barrios cerrados se han construido sobre los humedales y estos abren sus compuertas durante las lluvias inundando las barriadas populares.

Reclamamos la realización de las obras hídricas y de infraestructura necesarias para evitar las inundaciones y la intervención en los countrys para que la comodidad de estos no sea en detrimento de las viviendas y bienes de los vecinos de barrios populares. Zanjeos para descomprimir las inundaciones.