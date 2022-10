“El Presupuesto 2023 ajusta en Educación, cuando la docencia universitaria está de paro”

Romina Del Plá, diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, intervino en la comisión de Presupuesto increpando a Jaime Perczyk y a Daniel Filmus por el ajuste en materia educativa. Allí también denunció que el presupuesto para el año que viene también implica una reducción en la partida presupuestaria destinada para Educación, en la que se incluyen los salarios docentes que ya se ven pulverizados por la inflación. Esto motiva la ola de paros docentes y planes de lucha que se esgrimen a lo largo y ancho de todo el país.

Allí, la diputada planteó: “El Presupuesto 2023 plantea un incremento del 54% en transferencias a las universidades nacionales con respecto al presupuesto ejecutado vigente, y con respecto a una inflación proyectada del 60%, con lo cual allí hay una disminución, a nuestro entender, del presupuesto universitario. El secretario Riggo la semana pasada me dijo que eso luego se arreglaba redistribuyendo partidas del Presupuesto General de Educación y que hasta ahora no había habido ninguno problema. No pareciera, porque por ejemplo la docencia universitaria está de paro esta semana, y la que viene, justamente reclamando la reapertura de la paritaria. No pareciera que esté tan arreglada esa redistribución de partidas para atender estos problemas. Entonces pregunto si no sería lo correcto que el presupuesto para la universidad, de arranque, esté en igualdad de condiciones, por lo menos con la inflación proyectada”.

A su vez, Del Plá también exigió respuesta sobre cómo va a resolver el Ministerio de Educación los reclamos docentes que continúan extendiéndose por todo el país y reclamó que “el Fondo Nacional de Incentivo Docente se incrementa en un 33% en el Presupuesto con una inflación del 60% proyectada, lo que constituye una disminución. Hace tiempo venimos reclamando además que se incorpore al básico, con características de salario en blanco, porque sino los jubilados no lo perciben y tenemos una disminución directa de los salarios”.

También denunció la precarización laboral a la que se ven sometidos los docentes y que las políticas del gobierno buscan reforzar: “no están garantizadas las condiciones de infraestructura ni de nombramientos docentes para llevar adelantes las jornadas completas y extendidas que el gobierno plantea y que incluyen la 5ta hora en primaria, puesto que ni siquiera puede garantizarse la jornada escolar mínima, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, por la falta de espacio físico para la cantidad de estudiantes. Además los docentes que poseen dos cargos, necesarios por los salarios que se sostienen, van a tener una jornada laboral de no menos de 11 horas más el viaje al trabajo”.

Esto desnuda que el gobierno utiliza a la inflación como herramienta para licuar el Presupuesto 2023, lo que también incluye salarios y jubilaciones, para cumplir con la meta de déficit fiscal impuesta por el FMI. De esto también tenemos el precedente del recorte que aplicó Sergio Massa al Presupuesto 2022.

En este sentido también la diputada puso sobre la mesa la situación de los trabajadores de Ciencia y Tecnología: “El ministro anterior asumió haciendo fuerte el planteo de que se iba a aplicar el convenio colectivo de trabajo para Ciencia y Tecnología, pero la situación sigue igual. Todavía no se publicó en qué situación están los ingresos al Conicet, y hay rumores de postergación. El salario de los investigadores es de los más bajos del Estado, una situación similar a la que viven los trabajadores del Inti, donde la mayoría no llegan a cubrir la canasta familiar”.