El “refuerzo alimentario” de los que hambrean al pueblo

El gobierno anunció un “refuerzo alimentario” de $45.000 para adultos sin ningún ingreso, ni trabajo ni planes ni ninguna asistencia, es decir el equivalente a una canasta básica alimentaria para un adulto, estimada en $15.057, por cada mes que resta del año. A su vez, será financiado, presuntamente, mediante los ingresos por el dólar soja. El argumento sobre el que se eroga este bono es, de mínima, contradictorio porque pretenden que una persona que no tiene trabajo ni recibe ninguna asistencia sobreviva con un monto miserable por única vez, mientras tanto los salarios vienen en caída libre, las jubilaciones continúan ubicándose por debajo de la línea de indigencia y no hay respuesta para el movimiento piquetero que reclama aumentos en los planes sociales.

Esto significa que el gobierno no posee ningún tipo de política “social” en agenda, puesto que estas incluyen cada vez más restricciones y de hecho, Tolosa Paz asumió como ministra de Desarrollo Social sosteniendo que no va a haber más planes sociales para nadie mientras el gobierno reconoce que la desocupación no va a bajar. Al contrario, solo las presenta como fachada para mitigar el descontento social, el cual se ve impulsado por el hambre y la miseria que generan sus propias políticas. Mientras tanto, intercede en las paritarias para sujetarlas por debajo de la inflación, aplica fórmulas de movilidad regresivas para los haberes previsiones, estipula aumentos paupérrimos para las jubilaciones que no se acercan ni por asomo a los niveles de inflación y desenvuelve una campaña brutal contra el movimiento piquetero que lucha contra el hambre y la miseria.

Asimismo, el bono alcanzaría a 2 millones de personas lo que representaría tan solo el 5% de los ingresos percibidos por las patronales agrarias mediante el dólar soja, el cual a su vez encareció toda la cadena de alimentos. Mientras el gobierno se jacta de utilizar esos ingresos para otorgar ayuda social esconde que quienes realmente se beneficiaron con la medida fueron los sojeros, lo que desnuda el carácter capitalista sobre el que se distribuyen las erogaciones fiscales. Ajuste para los trabajadores y jubilados, miseria para los más pobres y beneficios para los capitalistas.

El gobierno viene utilizando la inflación para incrementar la recaudación fiscal mediante los impuestos, sobre todo al consumo, en pos de cumplir con el déficit fiscal impuesto por el FMI, algo de lo que ningún sector postergado va a quedar exento por más bono que otorgue.

La única forma de contrarrestar el impacto inflacionario es luchar por salarios y jubilaciones iguales a la canasta básica, como lo ha hecho el Sutna, el 82% móvil y la apertura y aumento de los planes sociales. Esta última es la bandera que lleva el movimiento piquetero a las calles, luchando al mismo tiempo por trabajo genuino y por la universalización del seguro al desocupado.

En oposición a los políticos capitalistas que nos quieren hacer pagar la crisis, desarrollemos un gran movimiento popular con banderas socialistas, para pelear por una salida política de los trabajadores.