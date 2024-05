El sindicalismo combativo y la izquierda marcharon en una columna independiente de la dirección de las centrales sindicales

Los sindicatos combativos, que vienen luchando por el salario y contra los despidos tanto en el Estado como en el sector privado, las organizaciones piqueteras que pelea contra el recorte a comedores y programa sociales, las asambleas populares y de la cultura que surgieron al calor de enfrentar la ofensiva del gobierno de Milei, estudiantes y docentes que vienen de la multitudinaria movilización universitaria, y los partidos de izquierda que ganan las calles ante cada intento de avanzar contra el pueblo, participaron de la marcha de la CGT y las CTAs de este 1 de mayo con una columna independiente de las conducciones de las centrales sindicales exigiendo un paro activo nacional y un plan de lucha.

En la convocatoria a movilizar al Monumento del Trabajo, se encolumnaron tras una bandera con la consigna “Ningún pacto, no a la reforma laboral, paro activo y plan de lucha”, expresando así una diferenciación con el rumbo de pasividad de la dirección cegetista ante la media sanción de la antiobrera Ley Bases, los cierres de dependencias públicas, la intervención gubernamental contra los salarios y los beneficios a las patronales.

“La CGT y las CTA no pueden estar en el camino del pacto con un gobierno reaccionario, tienen que estar en el camino de poner de pie a la clase obrera que es la única que le va a poner fin a esto”, declaró desde la marcha Vanina Biasi, delegada general de los no docentes de la Facultad de Sociales y diputada nacional electa del Frente de Izquierda. “Vamos por un paro activo para que millones de trabajadores de la clase obrera argentina, atendiendo nuestra historia, derrotemos a Milei, la reforma laboral y toda la ofensiva antiobrera”, agregó Nestor Pitrola, dirigente del Partido Obrero.

Romina Del Plá, diputada del PO-FITU que viene de denunciar en el recinto los acuerdos contra el pueblo, subrayó que “el Congreso dio media sanción a leyes negativas para los trabajadores: la reforma laboral, la eliminación de la moratoria jubilatoria y la reinstauración del impuesto al salario, medidas que hubieran merecido que hubiera un paro general”. En la misma tónica, Nora Biaggio del Plenario de Trabajadores Jubilados, remarcó que “hay más de cuatro millones de jubilados por moratoria porque desde Menem a la fecha acá impera el trabajo precario. La Ley Bases aniquila el derecho a jubilarse”.

Luego de la movilización, la columna independiente se dirigió a la Plaza de Mayo para realizar allí un acto, frente al centro del poder político de la nación, donde quedó sentado nuevamente el reclamo por un paro activo y un plan de lucha, en el camino de la huelga general hasta enterrar la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Al llegar, debió sortear un cerco represivo montado por la Gendarmería y la Policía Federal, bajo el comando de Patricia Bullrich. El legislador porteño Gabriel Solano lo denunció como un operativo de intimidación, que por supuesto no logró impedir la realización del acto.

A continuación, reproducimos el documento leído en el acto de Plaza de Mayo:

1ero de mayo día internacional de lucha de la clase obrera mundial

Abajo la ley de “bases” contra los trabajadores, no a la reforma laboral y al impuesto al salario

Exigimos a la CGT y a las CTAs un paro activo y plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei. Por el paro y movilización el día que lo trate el Senado. Por un paro activo el 9 de mayo.

Los sindicatos, seccionales, internas y delegados combativos, movimientos piqueteros independientes, asambleas vecinales, sectores en lucha del movimiento estudiantil que viene de protagonizar una jornada enorme con sus centros y estudiantes autoconvocados, de la cultura, en defensa del ambiente, del movimiento de mujeres y disidencias de derechos humanos, de jubilades, personas con discapacidad en lucha y partidos de la izquierda convocamos a movilizarnos masivamente a la Plaza de Mayo el 1ero de Mayo, día internacional de lucha de las y los trabajadores, luego de haber enfrentado en las calles y en el Congreso la votación en la cámara de diputados que le dio media sanción a la tentativa de imponer la “Ley de bases”, aunque más acotada que la derrotada inicialmente, pero también pérfida, contra toda la población trabajadora de la Argentina. Y les exigimos a la CGT y la CTA la convocatoria a un paro general activo de inmediato y la puesta en pie de un plan de lucha nacional sistemático hasta derrotar el plan global de ataque a todo el pueblo por parte del gobierno de Milei, rechazando el conjunto de la ley y cualquier tipo de reforma laboral y por la anulación del mega-DNU y el protocolo de Bullrich. La ausencia de medidas de acción por parte de las centrales sindicales frente a la votación en la cámara de diputados pone en evidencia la complicidad de la burocracia sindical en dejar pasar este brutal ataque a los trabajadores de nuestro país. Conducta que contrasta Mientras, al contrario, los trabajadores aceiteros llevaban adelante un con el paro por tiempo indeterminado que se está llevando a cabo por parte de los trabajadores aceiteros.

Esta sanción se produce luego de la movilización en defensa de la universidad y la educación pública más masiva que se tenga registro en la última etapa, que marca el ingreso del movimiento estudiantil a la lucha y la enorme participación de docentes y no docentes de las universidades, movilización que abrió una crisis política en el gobierno. Este, junto a la “oposición” colaboracionista se apuran para tratar de darle tratamiento al paquete de reformas, y dar un paso más en el brutal ataque al pueblo trabajador, con el visto bueno del Congreso. Las mismas fuerzas políticas que, sin vergüenza, se mostraron en la calle junto a los centenares de miles de estudiantes y trabajadores de la educación de todo el país, se aprestan a darle algunas herramientas legales al gobierno de Milei para que avance contra los derechos y conquistas de los trabajadores y toda la población explotada de la Argentina.

Nuevamente y alarmados por el proceso de movilización en curso, la UCR, el PRO y sus aliados en los bloques de Pichetto, Stolbizer y Carrió, así como de gobernadores de provincias se disponen a intentar asestar este golpe, con una parte del PJ maniobrando de opositor, mientras deja pasar la ofensiva contra los trabajadores, mientas otra parte le dio los votos necesarios al gobierno para darle media sanción a la ley en la cámara de diputados. Todos los que han gobernado, por acción o por omisión, actúan para darle “gobernabilidad” a Milei y apostar a “volver” luego de dejar pasar este brutal ataque ataque histórico. que intentan perpetrar.

La mentada “ley de bases” contiene enormes condonaciones de deudas a los capitalistas como el blanqueo de capitales y la reducción y beneficios en el impuesto a los “bienes personales” y una moratoria con grandes beneficios a los grandes deudores y evasores. Pero impide las moratorias previsionales condenando a 9 de cada 10 mujeres a no poder jubilarse, cobrando una prestación de miseria a los 65 años. Por si esto fuera poco, a último momento, El gobierno y los bloques que colaboran con la “gobernabilidad” de Milei, acordaron incorporar diferentes puntos de una reforma laboral exigida por las patronales nacionales. Con la UCR y el PRO, y el visto bueno del bloque liderado por Pichetto, se pretende imponer votaron en la cámara de diputados una reforma laboral con la extensión de los períodos de prueba a los trabajadores, la eliminación de multas a las empresas por trabajo no registrado (las empresas podrían mantener el trabajo en negro sin ningún tipo de consecuencias), la eliminación de la posibilidad del trabajador de ser reinstalado por la justicia frente a un despido discriminatorio por actividad sindical, y terminar con el régimen de indemnizaciones por despidos, la posibilidad de las patronales de contratar trabajadores “independientes” fuera de convenio y el fin de la responsabilidad de las empresas que contratan tercerizadas como “solidarias” frente a un reclamo de un trabajador, y el fin de la estabilidad en el empleo público, el fin de la moratoria y la extensión de la jubilación para todas las mujeres, entre otros puntos anti obreros que la CGT venía negociando a cambio de que les mantengan la cuota sindical “solidaria”. Pretenden la penalización con años de cárcel a los trabajadores que realicen asambleas o se organicen frente a los atropellos patronales al igual que la penalización de acciones que corresponden al derecho de huelga.

La ley Contiene además, mayores facilidades para avanzar en la destrucción del ambiente para propiciar la mega minería, el fracking y el extractivismo. Mientras se otorgan todo tipo de beneficios a los capitalistas, la ley avanza en la posibilidad del gobierno de cerrar o reducir drásticamente institutos del Estado que albergan a miles de trabajadores como es el caso del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INCAA, el CONICET y otros, profundizando los despidos en curso. Delega facultades al Ejecutivo e insiste en meter mano y saquear los 43.291 millones de dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados. Si bien tuvieron que retroceder de 40 a 11, plantea la privatización total o parcial de numerosas empresas, como Aerolíneas, Trenes Argentinos, YCRT o AySA. El fin del “Estado presente” no es la ausencia del Estado en beneficiar a los capitalistas, sino la de liquidar miles de puestos de trabajo, la educación y la salud pública en la Argentina.

A esto se suma con el paquete fiscal, el retorno del mal llamado “impuesto a las ganancias” sobre los salarios. No sólo pretenden imponer un tope a las paritarias frente a la inflación, sino que le intentan meter la mano en el bolsillo al conjunto de los trabajadores que luchan por conquistar un salario que les permita sostener a sus familias, mientras que a la par condonan impuestos a los más ricos con bienes en el exterior.

Más que nunca queda claro que el gobierno de Milei representa los intereses de los grandes empresarios, las multinacionales, bancos y el FMI quienes le han declarado guerra a las y los trabajadores y a las mayorías populares. Con esta ley pretenden darle anclaje legal a su plan autodenominado “motosierra” y “licuadora”, que pulveriza salarios, jubilaciones y planes sociales, fomenta despidos de decenas de miles de trabajadores y ahoga la educación y la salud públicas. Un plan de pobreza planificada, con recesión y una inflación que es la más alta del mundo y que incluye el cese de envío de alimentos a los comedores populares. Un plan criminal que elimina los medicamentos oncológicos para pacientes graves.

El gobierno de Milei, además, profundiza la dependencia nacional alistándose incondicionalmente con el imperialismo yanqui, pidiendo la incorporación a la OTAN como socio global, aumentando el saqueo ilimitado de los bienes comunes naturales, y apoyando sin fisuras a EE UU y al Estado de Israel que lleva adelante un genocidio sobre el pueblo palestino en Gaza con más de 35 mil muertos de la población civil, es decir, abuelos, madres, padres y miles de niñas y niños.

Semana tras semana vemos movilizaciones masivas que llenan las calles de Londres y las grandes ciudades británicas. También en Francia, Alemania y por supuesto los países árabes. Pero no son solo movilizaciones. En Estados Unidos ha surgido en los campus de las Universidades, incluso las más elitistas, un poderoso movimiento estudiantil en solidaridad con el pueblo palestino, con aspectos antiimperialistas que recuerdan al movimiento contra la guerra de Vietnam. Se suman así a organizaciones de jóvenes de origen judío que rechazan las políticas criminales y colonialistas del Estado de Israel.

Las ocupaciones y acampes en Estados Unidos, donde además se extiende un gran movimiento de sindicalización, se han extendido como reguero de pólvora. Exigen no solo que se pare el genocidio sino que sus universidades rompan sus negocios con las grandes corporaciones relacionadas con el ataque israelí en Gaza.

Toda nuestra solidaridad con los que luchan en el mundo contra el genocidio en Gaza y el régimen de apartheid impuesto por el estado de Israel, Estados Unidos y las potencias imperialistas.

El gobierno de Milei, consigue el tan mentado “déficit cero” lo consiguen a costa de haber pulverizado los haberes jubilatorios, los planes sociales y los salarios estatales, un ajuste insostenible a las provincias, a la salud y a la educación, el parate de la obra pública, y con una nueva emisión multimillonaria de deuda para continuar destinando recursos para financiar el pago de la deuda externa y todo tipo de beneficios a los capitalistas. Los despidos, retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas y suspensiones derivados de la violenta recesión económica con la que se pretende moderar la inflación, ya suman centenares de miles y recién comienza. En cambio, aumentan escandalosamente los salarios de altos funcionarios y de los senadores.

Todos a las calles. Paro general activo cuando se trate la ley en el senado inmediato y plan de lucha hasta derrotar la ley y el plan de Milei. Continuidad garantizando el paro activo el 9 de Mayo

Si no existe un mayor desarrollo de las luchas es por el freno y desarticulación que impone la burocracia sindical. Gran parte de los puntos de la reforma laboral que se pretende votar en el Congreso es lo que la dirección de la CGT viene negociando con el gobierno de Milei y anunciando como una “modernización laboral”. Se trata de una enorme entrega a cambio de la homologación por parte del gobierno de paritarias que deberían ser completamente libres. Como si, además, no se estuviera atacando la salud de los trabajadores poniendo en grave crisis el sistema de obras sociales. Un reguero de luchas se desarrollan: por la universidad y la educación pública impulsada por el movimiento estudiantil, docentes y no docente con sus asambleas, centros de estudiantes y sindicatos combativos como AGD UBA, contra los despidos y por salarios, el Sutna va al paro por su paritaria, las luchas como la de, Telam, GPS/Aerolíneas, el INCAA, estatales varios, docentes, docentes y no docentes universitarios, ferroviarios, Alimentación, Metalúrgicos, repartidores del Sitrarepa o Arsat por mencionar algunos, requieren de una acción de conjunto para llevarlos a la victoria, al igual que las fábricas bajo gestión de sus trabajadores que luchan por su expropiación, como Madygraf. Estas luchas requieren un apoyo y acción de conjunto para llevarlas a la victoria.

Contra esta política de entrega, reivindicamos las grandes movilizaciones del 20 de diciembre, los cacerolazos, la gran movilización en el paro nacional del 24 de enero y la columna independiente reclamando plan de lucha, las movilizaciones contra la Ley Ómnibus y las masivas movilizaciones del 8 y el 24 de marzo.

Llamamos a rechazar cualquier reforma laboral que se presente como “el mal menor” frente a una reforma “peor”, supuestamente pretendida por el gobierno de Milei. Exigimos la convocatoria a un paro activo inmediato de 36 horas con movilización, cuando se le de tratamiento a la ley en el senado, paso necesario para que se efectivice la aprobación de la ley, con movilizaciones en todo el país, la continuidad garantizando el paro del 9 de Mayo, y un plan de lucha contra este ataque sin precedentes. Denunciamos la parálisis cómplice de las centrales sindicales frente a la votación en la cámara de diputados y exigimos el paro general el día que la ley se trate en el Senado.

La derrota del plan Milei en todas sus formas de ataque al pueblo trabajador coloca la perspectiva de la huelga general en todas las organizaciones obreras y populares.

Este 1º de Mayo, día internacional de lucha de la clase obrera mundial, levantamos esta tribuna de lucha independiente de los gobiernos de turno y las direcciones burocráticas de los sindicatos, defendiendo este día internacional tiene que ser un día de lucha, de movilización independiente donde con la acción masiva de los trabajadores, hayamos derrotado en los días previos contra este nuevo intento de imponer medidas antiobreras y antipopulares. Los estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades y de toda la educación mostraron un camino, copando las calles, con paro y movilización. Reivindicamos la unidad obrero estudiantil. Vamos por más. Abajo la ley de antiobrera de Milei y la oposición colaboracionista. Abajo la reforma laboral. Abajo el DNU. Abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich y Jorge Macri. Todos al Congreso.