“El teatro independiente sobrevive gracias al esfuerzo de sus trabajadoras”

Con el estreno de las obras Ricardo (de Belén Cañas) y Urana (de Lucila Quarleri), los sábados 11 y 17 de junio, a las 21hs en el Teatro Tole Tole (Pasteur 683, CABA) se llevará a cabo la 2da edición del Ciclo Hembra. Prensa Obrera dialogó, por este motivo, con Marina Bazzolo y Sofía Cantarini, coordinadoras del equipo. Las entradas pueden conseguirse en el sitio de Alternativa Teatral.

¿Cómo surge el ciclo Hembra?

El ciclo nace en un escenario, el del teatro independiente, en el que la autogestión es el único camino para materializar proyectos. Las productoras buscamos, en primera instancia, generar un espacio en el que, con acompañamiento, pudiéramos experimentar el rol de dirección. Luego el ciclo comenzó por sí mismo a tomar la forma de algo más extensivo y comenzamos a definirlo como lo que en ese momento era: un espacio constituido por mujeres que apoyándose mutuamente realizaban sus primeras experiencias en los roles fundamentales del hecho escénico.

¿Hay una situación de precarización laboral en el ambiente artístico?

Sí, absolutamente. Nos interesa hablar específicamente del teatro y en particular del independiente ya que es el ámbito en donde se inscribe nuestra actividad.

Pareciera ser que las personas que nos dedicamos al teatro independiente en este país contamos con ciertas herramientas que aparentemente brindan la posibilidad de materializar proyectos, pero que resultan buenos intentos pero insuficientes y hasta por momentos contraproducentes para el desarrollo del sector.

Muchas veces el dinero que otorgan los organismos que seguramente con buena voluntad, pero poco presupuesto intentan brindar un apoyo al sector, es simbólico y no alcanza realmente para cubrir los gastos básicos de la producción ni de los honorarios de les trabajadores. Por otro lado, los plazos de cobro de este tipo de financiamiento a la producción suelen estar muy desfasados con el cronograma real de la producción.

En CABA hay más de 200 salas de teatro independientes. Muchas de ellas sobreviven a pulmón y algunas tuvieron que cerrar sus puertas durante la pandemia por no poder pagar los servicios siquiera. La situación fue dramática el año y medio que duró la parte más dura de la cuarentena y sigue siendo difícil de remontar para el sector.

El teatro independiente sobrevive gracias al empuje y esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, que se dedican, muchas veces ad honorem (como lo estamos haciendo nosotras con este ciclo por ejemplo) de lleno a sus proyectos más allá de las adversidades. La actividad busca sobrevivir, pese a todo, el teatro es vida, es encuentro, es ritual. Pero la realidad en la que se subsiste es claramente problemática.

¿Afecta más a las mujeres?

Creemos que sí, que afecta más a las mujeres por cuestiones que atraviesan distintas dimensiones. Si la precarización laboral ya es una situación compleja en sí misma, lo es mucho más acompañada de situaciones como la maternidad, o la responsabilidad del cuidado y las tareas del hogar.

También observamos que en los roles de dirección y dramaturgia las mujeres y feminidades no ocupan un lugar preponderante en la escena de nuestra ciudad, entonces el ciclo se convirtió en nuestra manera de ocupar aquellos espacios que hasta el día de hoy son dificultosos de acceder para mujeres y feminidades. Un acontecimiento específico que nos reafirmó de alguna manera en esta búsqueda fue el anuncio de la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) 2023: De 24 obras programadas para ese año solo una era de una dramaturga y habían solo dos mujeres ocupando roles de dirección (y una de ellas en co-dirección) Esta situación nos recordó algo que ya sabíamos: aunque parezca una discusión saldada aún no gozamos de los mismos espacios de poder que los hombres y entendemos esto como una manera de proveernos a nosotras mismas la posibilidad de ocupar los roles que queremos, y no los que podemos.