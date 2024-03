El valor de las jornadas internacionalistas del 23 y 24 de febrero en Italia

Hemos reflejado ya en Prensa Obrera que la jornada internacionalista del 24 de febrero que tuvo lugar en varios países contra la guerra imperialista en Ucrania y contra el genocidio en Palestina tuvo un epicentro, un desarrollo especial y un origen en Italia, como iniciativa del sindicato combativo SI Cobras y la TIR (Tendencia Internacionalista Revolucionaria), que es el núcleo político que la orienta.

El 23 hubo una jornada de paro del SI Cobas, que se extendió a algunos otros sectores no agremiados con ellos, en particular en el sector docente o en el transporte. En las empresas donde SI Cobas es mayoritaria, en particular del sector logístico, hubo bloqueos y se garantizó la medida de fuerza. Se cumplió el paro también en el estratégico puerto de Genova. Se realizaron otros bloqueos más de tipo externo frente a objetivos políticos, como el monopolio armamentístico Leonardo en Nápoles. Aunque esta acción es minoritaria dentro del cuerpo general del movimiento obrero italiano, es indudable que la posibilidad de realizarla indica un trabajo político en profundidad para ligar los reclamos inmediatos de la clase obrera de este país imperialista, miembro de la Otan y la Unión Europea, con el rechazo a la política exterior de su gobierno, promotor activo de la guerra imperialista en Ucrania y la masacre israelí en la Franja de Gaza. En el caso de SI Cobas, parte de este trabajo internacionalista tiene como punto de partida que la inmensa mayoría de sus miembros son inmigrantes de Medio Oriente, África y Latinoamérica, las regiones que son víctimas de esa dominación imperialista.

La marcha central de la jornada en Milán el 24 reunió, según la policía, más de 20 mil personas, y los organizadores colocan el número por encima de 30 mil. Fue, según coinciden las fuentes, una de las movilizaciones más importantes de la última década de la izquierda italiana y la más importante ligada a la lucha internacional. La realización de SI Cobas de un proceso de asambleas, marchas nacionales y paros contra la guerra imperialista en Ucrania y luego con gran intensidad contra la masacre en Palestina preparó esta movilización. Los paros y bloqueos contra la masacre sionista vincularon estrechamente a SI Cobas con los Jóvenes Palestinos, que a su vez organizó el contingente de organizaciones palestinas que encabezaron la movilización. La de SI Cobas fue la columna más numerosa, con muchísimos trabajadores de procedencia de países musulmanes portando sus banderas rojas y estandartes con consignas internacionalistas. Animaron la marcha incontables comités y colectivos formados por la causa palestina, y un componente mayoritariamente juvenil. La izquierda sindical y política se hizo presente, incluso la que no adhirió al paro, o tiene consignas de seguidismo a la burguesía italiana en su apoyo a Zelensky de Ucrania, pero con cantidades de militantes bastante menores.

La movilización plantea objetivamente la posibilidad de un trabajo político internacionalista en Italia en un sector de las masas. Que por el momento haya sido un sindicato el que haya impulsado esto y no las organizaciones que se reclaman partidos o núcleos políticos de la clase obrera genera una contradicción política. Por un lado, muestra el carácter inactivo o políticamente negativo de las fuerzas que no han aportado a su preparación o han concurrido contra su orientación política general. Por el otro, plantea la urgencia de que quienes han preparado estas jornadas con su trabajo político ofrezcan una organización que pueda dar continuidad sistemática a esta orientación de lucha, agrupando a esta juventud combativa, a estos trabajadores, no solo para la lucha económica sino para poner en pie un partido político internacionalista, proletario y revolucionario en la escena nacional. Si son capaces de dar ese paso, estarán haciendo un aporte significativo a la reorganización internacional de una vanguardia obrera internacionalista.