Elecciones Ciudad de Córdoba: se impone nuevamente el PJ “anti K”

En las elecciones de la Ciudad de Córdoba el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba (PJ), Daniel Passerini, se impuso con más de siete puntos sobre Rodrigo de Loredo, el candidato de Juntos por el Cambio. Con una votación del 59,7% del padrón habilitado, se trató de la elección de participación más baja en la historia de la ciudad de Córdoba desde la vuelta de la democracia a esta parte. Es en este cuadro que el oficialismo garantizó su continuidad con un 47,71%, seguido por JxC con 40%. Con un 2,89% el Frente de Izquierda se colocó como tercera fuerza, logrando mantener una banca en el Concejo Deliberante. Al FIT le siguieron la lista de Somos Córdoba, liderada por el concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros (2,43%); y la referente de los fachos-libertarios, Verónica Sikora con el 1,82%.

Pese al cómodo triunfo del oficialismo, se trató de una elección sumamente polarizada, en la misma tónica de la elección provincial del pasado 25 de junio. La campaña estuvo marcada por denuncias cruzadas de vinculación entre estas fuerzas políticas con el narcotráfico. A días de su derrota provincial, Luis Juez denunció en los medios que el oficialismo entregaba droga a cambio de votos. La respuesta vino en las elecciones municipales, donde saltó a la luz los estrechos vínculos entre dos candidatos a concejal de la lista de JxC con causas abiertas por narcotráfico en la provincia. De Loredo nunca expulsó a los candidatos narcos, los que asumirán en el Concejo Deliberante entrante. El show electoral montado por oficialistas y opositores revela el alto grado de descomposición de las fuerzas políticas que se han alternado en el gobierno de la ciudad durante las últimas décadas.

El triunfo del aparato y una derrota de alcance nacional

Los resultados obtenidos por el PJ se asentaron en gran medida en un despliegue descomunal de aparato en las barriadas. Si bien la campaña de Passerini, en sintonía con la que hizo Martín Llaryora en la provincia, giró en torno al despliegue de obras realizadas por la actual gestión (pensadas más para los desarrollistas y especuladores inmobiliarios que para las familias trabajadoras), lo cierto es que fue el trabajo punteril el que garantizó el voto a voto necesario para su continuidad.

Para esto no dudaron en extender todo tipo de promesas de obras en barrios que han sido abandonados por su gobierno, o recurrir a prebendas y presiones. De hecho, a la par que se multiplicaban en las redes las fotos de personas llamando a votar a Passerini, aparecían denuncias sobre aprietes al extenso batallón de trabajadores precarizados que tiene la municipalidad. El gobierno incluso desalentó la participación electoral mediante una solicitada de la Junta Electoral en los principales medios de la provincia, donde se indicaba que no se pondrían multas ni sanciones por no ir a votar. Sin duda, la baja participación electoral favorecía el peso relativo del aparato punteril. Asimismo, contaron con el apoyo explícito del kirchnerismo local, que no presentó lista. Esto sumando a la candidatura a viceintendente de Pretto, expresidente del PRO le permitió bloquear a parte de sus adversarios.

La campaña derechista de De Loredo, que fue apoyado igualmente por Bullrich y Larreta, terminÓ sacando menos votación que Luis Juez. Todos los referentes de Juntos por el Cambio que viajaron a Córdoba terminaron en una derrota de alcance nacional, cuando faltan tres semanas para las PASO. Los medios destacaron el rol “moderado” de Passerini. En ese punto hay que destacar el apoyo del aparato de la burocracia sindical y de organizaciones sociales, que incluyó hasta Libres del Sur.

Los resultados de la izquierda

El 2,89% obtenido por el Frente de Izquierda constituye el resultado más bajo del FIT en las elecciones en Córdoba en los últimos años. En 2019 el FIT había logrado un 4,19%, sin incluir al MST. Mientras que en las últimas elecciones provinciales obtuvo el 3,5% para gobernador, y cerca de un 5% en el tramo legislativo. Este retroceso no se puede explicar sólo por la polarización. El hecho de ser la única fuerza de la izquierda en la elección (ya que el MAS bajó la suya) y que el kichnerismo fuera integrado plenamente al PJ ofrecía un escenario más favorable para la izquierda.

Sin embargo, la campaña que encabezaba el PTS, acentuó las características personalistas y electoralistas. De espalda al enorme movimiento piquetero, alejada de los procesos de lucha que recorren la provincia, ajena a las realidades de las barriadas, la campaña unipersonal giró en torno a la consigna “Una docente en el Concejo”. Durante las cuatro semanas de campaña no hubo convocatoria alguna para reagrupar al activismo obrero, ocupado y desocupado, a las mujeres y diversidades, a la juventud y a la izquierda en la batalla política electoral, capaz de preparar a los trabajadores cordobeses en las batallas que se nos avecinan y defender una bancada al servicio de las luchas. Los resultados revelaron que una campaña montada sobre pretendidas figuras electorales y alejadas de los procesos reales de organización de los explotados es estéril a la hora de forjar una dirección política para la clase obrera y tampoco ayuda a tener un desarrollo electoral.

Desde el Partido Obrero hemos militado esta elección con los métodos que venimos aplicando desde enero: una gran campaña de movilización política en las barriadas y los sindicatos, en los lugares de trabajo y de estudio, que empalma con enormes procesos políticos y gremiales, como es la lucha del Polo Obrero y la Unidad Piquetera, la lucha de los químicos, o la gran campaña por la recuperación de Uepc.

La próxima parada de esta intensa campaña será el acto del 28 de julio, con la presencia de Gabriel Solano, Sole Díaz y Emanuel Berardo, donde apostamos a convocar a miles de luchadores para reforzar una salida de la izquierda que se planta y se prepara para una nueva etapa marcada por la acción directa y la rebelión jujeña.