Elecciones en ATE Mendoza: otra vez el fraude y la estafa a la voluntad de miles de trabajadores y trabajadoras

El fraude escandaloso de Roberto Macho no empezó el mismo 9 de agosto. La agrupación verde–malbec Vicente Frezza, disidentes de la Verde, ya había denunciado la existencia de graves irregularidades en los padrones (motivo central que llevó a que una cámara laboral ordenara la suspensión de las elecciones cuatro años atrás).

El 8 de agosto a la madrugada comienza a tejerse el fraude escandaloso. A la 1:00, y sin el conocimiento de la totalidad de los miembros de la Junta electoral, son sacadas las urnas de varias seccionales de la Junta. También son subidos los padrones por mesa en ATE on line y allí se comprueba el agregado de casi 50 mesas nuevas (que no estaban en la publicación), la carga de 2.000 afiliados nuevos no estatales, y la eliminación de muchos afiliados y afiliadas.

Los crecientes hechos de violencia institucional y las inmediatas denuncias elevadas hacen que a la 1:30 y con la firma de dos integrantes por la Junta Electoral Nacional se suspendan las elecciones en toda la provincia de Mendoza.

Las horas siguientes se vieron signadas por la creciente violencia de los patovicas contratados por el actual secretario general de ATE en la puerta de la Junta Electoral, hasta la bochornosa ruptura de rejas y vidrios para arrojar las urnas por la ventana.

Por supuesto no faltó la intervención de Rodolfo Córdova, hombre de Eduardo De Genaro en la Junta (sí, el hermano del gran cultor de la “democracia sindical”, Víctor De Genaro) quien a las 7 horas con su sola firma y con un acta trucha con fecha de 9 de julio, intentaba cubrir las acciones de la patota.

El gobierno de Suárez no se quedó atrás con el apoyo. Un día después de las elecciones el Ministerio Público Fiscal publicaba la pericia por la cual quedan acreditadas las millonarias sumas de dinero de los afiliados que pasaron a engrosar las cuentas personales de Macho, su compañera Iranzo y la secretaria de Finanazas de ATE, entre otros.

Quienes han sufrido cuatro años de paritarias en baja por debajo de la inflación, cuotas no acumulativas y montos en negro (y hasta el liso y llano desconocimiento de la deuda del año 2020) sumado a la creciente precarización, quita de derechos, violencia de género e institucional, no pueden ni deben esperar cuatro años con un ATE cooptado por el fraude y la corrupción.

La Junta Electoral Nacional debe comunicar la fecha de nuevas elecciones con todas las garantías de transparencia necesarias. Invitamos a los distintos cuerpos orgánicos de ATE a hacer llegar al correo de la Junta Electoral Nacional ([email protected]) la exigencia de inmediata convocatoria a elecciones en ATE – Mendoza.