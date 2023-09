Elecciones en UTE: un sistema fraudulento, divisiones y crisis

El 10 de octubre se realizarán las elecciones en la UTE. Las últimas semanas, las dos fracciones de la conducción (la Celeste oficial y su reciente escisión la CTE-Púrpura) vienen dedicándose denuncias cruzadas sobre el proceso electoral.

La crisis y ruptura de la conducción y las denuncias que se realizan dan cuenta de nuestra posición defendida en anteriores elecciones y en esta: es necesario democratizar la UTE para terminar con prácticas fraudulentas que se repiten elección tras elección. En primer lugar la junta electoral no fue elegida por una asamblea abierta de afiliadxs, sino por un congreso que domina íntegramente la conducción y en el cual al Frente Multicolor no le permiten tener ni un solo representante pese a haber sido la segunda lista más votada en las últimas elecciones. A lo que se suma que en el escrutinio y carga de los resultados no hay ningún tipo de control, ni tampoco se entregan los padrones a la oposición; padrones en los cuales se agrega y quita de forma arbitraria personas, como denuncia y admite la propia CTE-Púrpura.

La Celeste ha respondido públicamente a las denuncias, alegando que el proceso no lo estipula la conducción sino el estatuto, lo cual es una estafa, ya que el mismo es el resultado de las continuas modificaciones que hace la misma conducción.

La CTE-Púrpura obtuvo a partir de contactos políticos y su apoyo al gobierno, la atención del Ministro de Trabajo, en búsqueda de un acuerdo con la Celeste en cuanto a la dimensión del fraude, lo que ha llevado a diferentes audiencias.

Nada de esto garantiza la transparencia de la elección, como lo evidencian el histórico rol del ministerio de ser garante de la continuidad de la burocracia sindical y el rechazo de la Celeste a entregar a la Multicolor el padrón provisorio y el definitivo, o la demora en informar las mesas donde deberán votar quienes sean habilitados para hacerlo por la junta electoral.

La crisis que atraviesa la elección, es el resultado de un estatuto cárcel que ha sido redactado por la Celeste y la CTE-Púrpura, y que ha sido aplicado elección tras elección contra la oposición antiburocrática, combativa y de lucha, es decir contra Tribuna Docente – Lista Rosa, y desde 2015 contra el Frente Multicolor.

Exigimos a la conducción del sindicato la entrega inmediata del padrón electoral, la información sobre los circuitos de votación y que se garantice la fiscalización de todo el proceso electoral. Esto como primer paso para conseguir la democratización y transparencia del proceso electoral de nuestro sindicato.

Vamos por la recuperación de nuestro sindicato para ponerlo al servicio de la lucha por todas nuestras reivindicaciones históricas.

¡Sumate a votar y fiscalizar los votos de la Multicolor!