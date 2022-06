Empresarios amenazan con dejar sin transporte público el interior del país

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que el próximo lunes podría haber un paro de colectivos en el interior del país. Lo hizo a través de uno de sus voceros, Gerardo Ingaramo, quien realizó un raid mediático para anunciar que la medida de fuerza sería producto de un retraso en el cobro de subsidios.

La citada fuente aseveró que “si no llegan los fondos necesarios y suficientes de Nación, que es la cuota correspondiente a mayo, el lunes posiblemente haya paro en todo el país”. También sostuvo que la falta de pago incluye el cobro de subsidios correspondientes al mes de abril de unas 13 provincias.

Frente a esto, el gobierno sostuvo que el retraso se debe a una falta de rendición de las provincias, y, en ese sentido, analiza realizar cambios en el esquema de distribución de subsidios. En momentos en que 16 gobernadores peronistas, incluido Axel Kicillof, impulsan un proyecto de ley para un “reparto equitativo” de los subsidios al transporte, difundido como “boleto federal”.

En este cuadro, el vocero de la UTA, Roberto Fernández, declaró que si al día 5 de junio no están los sueldos depositados según el acuerdo alcanzado “vamos a iniciar medidas reclamando el salario”. Cabe recordar que el acuerdo paritario alcanzado es de un aumento escalonado que llegará al 50% en agosto para todo el año, es decir, que los sueldos estarán un 20% o más por debajo de la inflación proyectada.

El mencionado acuerdo se alcanzó luego de que una huelga de choferes paralizara el interior del país. Y dio cuenta de la reservas de lucha de lxs choferes y el apuro de quienes gobiernan por darle una salida parcial a la situación de crisis en el transporte público.

Sin embargo, las patronales no quieren absorber el costo de la mano de obra y pretenden una mayor cuota de los fondos públicos. Por eso apoyan proyectos de ley que apunten al mencionado objetivo y ahora anuncian una posible parálisis del servicio.

El acuerdo con el FMI tiene entre sus metas una reducción del déficit fiscal, lo que implica una reducción de los subsidios energéticos y de transporte. Este es el verdadero programa económico de quienes gobiernan. Por eso, el resultado del debate en el Congreso no redundará en un beneficio para usuarixs y trabajadores del transporte.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que días atrás, en ciudades como Córdoba y Rosario, el boleto de colectivo volvió a subir. El segundo aumento en menos en 5 meses y no se descartan nuevas subas. Así las cosas, el costo del boleto no guarda relación con los ingresos del pueblo trabajador.

El debate en el Congreso por un “boleto federal” tiene que ver con la defensa de la renta empresaria. Todos los bloques capitalistas se disputan su representación.

Además, la falta de combustible, y la correspondiente mayor importación de gasoil en un contexto de alza en el precio mundial del petróleo tras el estallido de la guerra, presiona para arriba los precios del conjunto de la economía.

Hace años que la variable de ajuste vienen siendo los salarios de lxs trabajadores y lxs choferes no escapan a esa orientación. Además, tampoco hay mejoras en la prestación del servicio, incluso empeoró producto del parasitisimo empresarial que no invierte en pos de mejorar la calidad del servicio. En Córdoba capital, la empresa Ersa es todo un ejemplo de una firma que no cumple el marco regulatorio, y que, sin embargo, sigue beneficiándose de un boleto caro que no guarda relación con el servicio que brinda.

Es necesaria una acción independiente para terminar con los tarifazos en el servicio de transporte, abriendo los libros de las empresas, sometiéndolos al escrutinio de trabajadores y usuarios, en función de garantizar el salario de los choferes y el derecho al transporte.