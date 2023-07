En lugar de no ir a votar, castigá a los dueños del poder votando a Gabriel Solano

Los comicios adelantados en las diferentes provincias estuvieron atravesados por un gran ausentismo electoral. De conjunto, la cantidad de personas que optaron por no emitir su voto equivale al 31,88% del padrón, marcando la participación más baja desde el regreso de la democracia (a excepción del 2021 donde las elecciones se desenvolvieron en contexto de pandemia). Lo anterior denota un fuerte descontento con la política por parte de la población, como resultado del fracaso de quienes nos vienen gobernando hace décadas.

El ausentismo en las urnas alcanzó el 40% en las elecciones de la ciudad de Córdoba, el 35,5% en las de la provincia de Santa Fe, el 33,65% en las de Mendoza, el 41,64% en las de Chaco, el 31,85% en las de Río Negro, el 23,8% en las de Neuquén, el 24,5% en las de Formosa, el 25,26% en las de Jujuy, el 29,92% en las de La Rioja, el 28,97% en las de Misiones, el 30,45% en las de Salta, el 24,77% en las de San Juan, el 28,72% en las de Tierra del Fuego, el 26,07% en las de La Pampa, el 33,97% en las legislativas de Corrientes, el 22,3% en las de San Luis y el 16,27% en Tucumán.

Se trata de un fenómeno comprensible, a la luz de que gobierno tras gobierno prometen mejorar las condiciones de vida de la gente y finalizan sus mandatos agravando los índices sociales. Cómo no va a reinar el desencanto del electorado con los políticos, si la pobreza no para de crecer, si hay que hacer malabares para llegar a fin de mes, si la salud y la educación están completamente desfinanciadas, alquilar es una proeza, el derecho a la vivienda propia está vedado y en los barrios precarios prolifera el narcotráfico al amparo estatal y no tienen acceso a servicios esenciales.

Ahora bien, negarse a ir a votar no constituye castigo alguno para los partidos políticos responsables de estos padecimientos. Ellos seguirán gobernando para los capitalistas, hundiendo a las mayorías populares. En cambio, organizarnos detrás de un programa que represente los intereses de los trabajadores y refrendarlo en las urnas como alternativa política, no solo expresa una impugnación a todas las variantes del régimen sino también es un pronunciamiento a favor de que haya una transformación profunda de la realidad.

En eso consiste la pelea por el voto a la lista que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll en el FIT. Quienes se organizan todos los días en su barrio, en su lugar de estudio y de trabajo contra los gobiernos ajustadores salen a la arena electoral para proyectar políticamente las luchas que libran a diario y disputar la conciencia de un pueblo entero, explicando la importancia de que rompa con sus detractores y refuerce una salida que ponga por delante sus aspiraciones.

Es una campaña a pulmón que busca canalizar la bronca popular, dotarla de un contenido revolucionario y lograr que se transforme en organización. Una campaña desde abajo, en la cual, a través de patear barrios y puertas de fábrica, montar actos y asambleas, pintar paredes y pegar afiches se fue gestando una enorme movilización política de los explotados en defensa de sus propias banderas.

A diferencia del abstencionismo, el voto a Solano manifiesta una adhesión clara al planteo de que tiene que haber un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, trabajo genuino, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, vivienda popular, triplicar el presupuesto de salud y educación; de que hay que terminar con el saqueo capitalista del país nacionalizando bajo control obrero la banca y el comercio exterior, repudiando la deuda usuraria, rompiendo con el FMI.

Es el apoyo a una lista que señala nítidamente qué clase social es responsable de la debacle a la que asistimos y plantea combatirla para dar paso a un gobierno de los trabajadores; que se fusiona con los sectores más postergados de Argentina para luchar contra los punteros de las barriadas y por el plato de comida diario; y que denuncia sin concesiones a la fuerzas políticas que gobernaron el país y sostiene que es necesario echarlas. Por eso es el voto que les duele a los dueños del poder.

En contraste con los armados políticos tradicionales, repletos de carreristas y corruptos que buscan llegar al poder para hacer negocios y cobrar dietas exorbitantes a costa del erario público, la lista de la izquierda que lleva a Solano y a Ripoll en su fórmula presidencial está integrada por luchadoras y luchadores honestos y consecuentes en la defensa de los derechos de la población trabajadora, que si ingresan al parlamento pasarán a ganar lo mismo que un docente y cuando finalice su mandato retornarán su lugar de trabajo.

Este espacio, a diferencia del resto, no está financiado por ningún grupo empresario que condicione su accionar, sino que se sustenta económicamente mediante el aporte de trabajadores y estudiantes que respaldan sus planteos; por eso no tiene ataduras que lo unan a intereses patronales de ningún tipo. A su vez, sus candidatos no fueron elegidos entre cuatro paredes, sino de forma democrática, a mano alzada en un plenario a cielo abierto al que concurrieron 20 mil militantes y activistas.

Finalmente, mientras los candidatos capitalistas utilizan el voto de la población para legitimar los planes de ajuste, reformas antiobreras y megadevaluación que llevarán adelante una vez que asuman, la izquierda busca en estas elecciones darle una expresión política al papel que juega todos los días en las luchas por salario, trabajo, vivienda, salud y educación, en pos de preparar a las mayorías populares para enfrentar y derrotar los embates que se avecinan.

Allí reside la importancia de que el hastío frente a los gobernantes se traduzca en un voto a Solano presidente el próximo 13 de agosto. Es necesario fortalecer la agenda de los trabajadores, las mujeres y la juventud en el escenario electoral, lo cual contribuirá a mejorar la relación de fuerzas a favor de los sectores oprimidos en el campo de la lucha de clases.