Enacom: cómo luchar por las reincorporaciones

Entre el miércoles 3 y el 10 de abril se realizaron tres asambleas en la sede central de Enacom, dos convocadas por ATE y una por UPCN, las cuales se sumaron a todas las convocatorias y acciones realizadas en el interior del país. Sin embargo, a pesar de la inédita movilización de trabajadores del organismo, no hubo un paro total de actividades. ¿Por qué?

Las acciones de ATE

El miércoles 3, la Junta Interna de ATE convocó un “abrazo al Enacom”, mientras las agrupaciones Naranja y Verde-Violeta llamaron a una asamblea general. Esto, en el marco del paro nacional de ATE, día en el que se realizaban los ingresos masivos en distintas dependencias ante las 15 mil cesantías. Participaron casi 250 trabajadores, en su mayoría de ATE y algunos de UPCN.

La asamblea, que contó con intervenciones de todas las agrupaciones y de invitados que se acercaron a expresar solidaridad, se dispersó sin organizar un paro activo, por ejemplo, con recorridas por los sectores llamando a bajar y a parar. La excepción fueron los trabajadores del CAU (Perú 598), que sufrieron 6 despidos y en respuesta pararon el sector toda la jornada.

La asamblea resolvió convocarse nuevamente el viernes 5 de abril, para deliberar y movilizar al Ministerio de Economía, en el marco de un nuevo paro nacional de ATE. Previamente a la asamblea del 5, las agrupaciones Naranja y Verde-Violeta realizaron recorridas conjuntas planteando la necesidad de movilizar. En el caso de la Naranja, su planteo distintivo fue la necesidad de una acción unificada de ATE y UPCN, sin distinción de afiliación.

Dicha asamblea no resolvió una nueva convocatoria y las acciones de ATE quedaron interrumpidas luego de que tanto Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, como Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, compartieran escenario sin llamar a la continuidad del plan de lucha.

Mención aparte merece la participación de Gustavo López, exfuncionario del Enacom durante el gobierno de Alberto Fernández, invitado por la Junta Interna Verde y Blanca. Lejos de constituir un apoyo, es un lastre para la lucha contra un gobierno que explota el descrédito del peronismo (responsable principal del ascenso de Milei) y de la precarización laboral en el Estado (la gestión de López solo pasó a los art. 9 a LCT, pero no realizó un convenio colectivo que diera estabilidad).

La movilización contó con 150 compañeros del Enacom, en su gran mayoría de ATE, aunque también de UPCN. Fue la movilización más numerosa convocada por ATE desde que existe el Enacom, de la que participaron las 3 agrupaciones en una columna única.

Las acciones de UPCN

UPCN realizó acciones en las provincias, y en el cuadro de un creciente malestar de su base, llamó a la asamblea general del miércoles 10. Ante la presión que había para que haga un paro, sus delegados respondían que esa era “la última instancia de un plan gradual”. Sin embargo, con las cartas documento enviadas y recibidas, UPCN tampoco hizo el paro.

Para mayor claridad, mientras se realizaba el acto en Perú 103, su secretario general y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, se encontraba reunido con el gobierno acercando posiciones para avanzar en la reforma laboral, por la que ya se había manifestado de acuerdo y de la cual es uno de los principales impulsores. No obstante, en esa reunión no planteó la reincorporación ni la reapertura de las delegaciones. ¿Había una oportunidad mejor para hacerlo?

Cabe destacar que la asamblea de UP fue la más numerosa: el gremio mayoritario del Enacom reunió a más de 400 trabajadores. Sin embargo, no permitió el uso de la palabra: su secretario general dio un breve discurso, sin un sonido que permitiera que sea escuchado por todos, reivindicando la campaña electoral a favor de Massa y señalando que si no había más despidos era por el “halo protector del gremio”.

Acto seguido, pidió “empatía” por los despedidos del interior y advirtió que vendrían nuevos despidos, situación que es advertida por todos en el organismo. Con toda la gente allí reunida, no se puso a consideración ninguna medida de fuerza, la cual hubiera sido acompañada en forma unánime.

La agrupación Naranja llamó a concurrir a la asamblea, planteando que, para realizar un paro total de actividades, era necesario una acción unificada de los trabajadores sin importar la afiliación. Ni la Junta Interna de ATE, ni la agrupación Verde-Violeta llamaron a movilizar al acto de UPCN, manteniendo la cuña divisionista entre los trabajadores.

Organizar la lucha por las reincorporaciones y contra nuevos despidos

Las acciones judiciales son válidas y necesarias para reclamar reincorporaciones. UPCN presentó un amparo colectivo para toda la administración pública; sin embargo, aún no se ha realizado una presentación específica por el Enacom ni por la reapertura de las delegaciones.

Con las cartas documento recibidas y los despidos ejecutados, está plantada la formación de una comisión de despedidos que organice acciones de lucha por las reincorporaciones y por la reapertura de las delegaciones provinciales; la mejor manera de defender los puestos de trabajo. La importancia de una lucha a fondo ahora es que con una derrota del gobierno se puede contribuir a un cambio del ciclo político, y, en esas condiciones, lograr que todos los compañeros sean reincorporados.

También está planteada una acción unificada de ATE y UPCN, un paro total de actividades que debe ser llevada adelante por los propios trabajadores, enfrentando la política de las direcciones de ambos sindicatos que se empeñan en dividir y fragmentar al colectivo obrero. La unidad necesaria para llevar adelante un plan de lucha es por abajo, con asambleas sin distinción de afiliación y realmente democráticas.