Encuentro Provincial de Mujeres y Diversidades en Formosa

El viernes 13 se realizó el “Encuentro Provincial de Mujeres y Diversidades” en la ciudad de Formosa bajo la consigna “Por un movimiento independiente de los gobiernos, contra el ajuste, la violencia y la derecha”. El mismo fue convocado por el Plenario de Trabajadoras y contó con la participación de más de 130 personas, entre ellas independientes, referentes sindicales y luchadoras piqueteras de la capital y del interior provincial (Clorinda, Misión Laishi, Misión Tacaaglé, Portón Negro, El Espinillo y Pirané).

En la apertura tomaron la palabra referentes de organizaciones de lucha señalando la importancia del espacio de encuentro y la necesidad de avanzar en el reagrupamiento para recuperar la fuerza en las calles. El encuentro además contó con el trabajo de cuatro comisiones donde se debatió sobre las problemáticas más urgentes:

La comisión de “Violencia y Responsabilidad del Estado” contó con una gran participación de mujeres que denunciaron la desprotección que viven por parte del Estado provincial en las situaciones de violencia de género, donde la policía tarda en accionar y la Secretaría de la Mujer no brinda asistencia adecuada. En este sentido fueron varias las intervenciones que expusieron la ineficacia de esta secretaría a la hora de asistir a las víctimas, con testimonios que dan cuenta de que el asesoramiento y la asistencia psicológica son limitadas y que no existe un acompañamiento económico y habitacional, mientras que el insuficiente programa acompañar no es garantizado, habiendo casos en los que después de cuatro meses de solicitar la inscripción aún no ha habido respuestas por parte de esta unidad de gestión.

En la comisión de “Mujer, Trabajo y Sindicatos” se abordó la cuestión de la precarización, la sobrecarga laboral, los salarios de miseria, la desocupación y el trabajo en negro al que son sometidas las mujeres de la clase trabajadora. También se planteó la necesidad de avanzar en la sindicalización de las trabajadoras de casas particulares en la provincia.

La defensa de la Educación Sexual fue protagonista en la comisión “ESI, Separación de las iglesias del Estado y Aborto Legal” denunciando los obstáculos que ponen las iglesias para su correcta aplicación y el avance de sectores políticos de derecha que quieren eliminarla. En el debate también se mencionó la falta de capacitación docente y de espacios curriculares específicos en la formación profesional.

Referencias a la crisis económica y al crecimiento de la pobreza surgieron en todas las comisiones y principalmente en la de “Nuestra Lucha y la Nueva Etapa Política”, allí también se analizó el nuevo escenario político electoral, donde la agenda de las demandas de las mujeres y diversidades fue completamente borrada de las propuestas de los candidatos de los partidos tradicionales, mientras la derecha más reaccionaria amenaza con arrasar con todos los derechos de la clase obrera. La conclusión ante este panorama fue que la salida no va a venir de estos sectores sino de la organización y la lucha callejera.

En la misma comisión, hubo testimonios sobre los estragos que hace el avance del narcotráfico en las juventudes de los barrios populares de la ciudad y del interior, denunciando la complicidad del estado y la falta de asistencia para abordar esta problemática.

El plenario votó por unanimidad el pliego de resoluciones que orientará el plan de lucha y que tendrá como primer desafío la movilización callejera hacia Casa de Gobierno el próximo 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.