Enorme pronunciamiento de repudio a la causa penal contra Alejandro Crespo

Este jueves 1° de junio Alejandro Crespo se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora por requerimiento de la justicia ante una denuncia presentada por la patronal de Bridgestone contra el secretario general de Sutna, una verdadera provocación en el medio de las negociaciones colectivas.

Alejandro no llegó solo, lo hizo acompañado por los trabajadores de su gremio y también por cientos de manifestantes de organizaciones sociales, sindicales, etc. A la par que esto sucedía comenzaron a llegar las primeras firmas de adhesión a una declaración de repudio a la persecución a Crespo. Entre ellas están un par de decenas de organizaciones piqueteras como la Unidad Piquetera, el Frente de Lucha, etc.

Desde las organizaciones sindicales son varias decenas que van desde los nucleados en el Fresimona, las CTAs, comisión internas, delegados hasta las organizaciones nucleadas en la Coordinadora Sindical Clasista.

Tambíen organizaciones de Derechos Humanos.

Transcribimos una primera lista de adhesiones

ABAJO LA PERSECUCIÓN DE BRIDGESTONE A ALEJANDRO CRESPO Secretario General del SUTNA

Los abajo firmantes repudiamos la causa judicial iniciada por la multinacional Bridgestone a Alejandro Crespo secretario general de SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino).

Dicha multinacional inicia esta persecución luego de meses de reclamos por condiciones laborales de los trabajadores.

La respuesta patronal fueron despidos digitados en represalia a los reclamos elementales de los trabajadores. Con esta causa, suma un ataque inaceptable al dirigente gremial quien tiene en su responsabilidad velar por dichos reclamos.

Rechazamos abiertamente esta causa persecutoria y exigimos el inmediato cese de cualquier causa judicial utilizada como represalia a la lucha de los trabajadores.

Primeras firmas:

SINDICALES Frente Sindical FRESIMONA (Marcelo Pariente, Sec Gral 62 Organizaciones Peronistas-Paco Manrique, Sec. Gremial CGT-Pablo Moyano, Sec Gral CGT) | CTA-Autónoma (Hugo Godoy, Sec Gral. – Mariana Mandakovic, Sec Adj,-Ricardo Peidro, Sec Adj) | Camioneros | Smata | Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón | Sintrabor | Udocba | Empleados del vidrio | Viales | Choferes particulares | Aeronavegantes | Hielo | Fatpren | CONADU HISTÓRICA/ AGD UBA | Ceramistas | Somu | Aefip | Capitanes de pesca | Peones de Taxi | Seguridad privada | Informatica | Custodios | Maleteros | Plástico | Atilra | Panaderos de Capital | ASIMM (Motoqueros) | Petiseros | Fedun | Señaleros | Setia | SICONARA | SUPA | SIPREBA | Supeh (la Plata) | Uatre | Serenos de buques | Pirotecnia | Químicos | Telefónicos (Soeesit Bs.As.) | Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba | SUTCA, Bloque Nacional de Seguridad Privada | Sindicato Argentino de Recicladores | ATE y CTA Autónoma Córdoba | Amsafe Rosario | ADEMyS | SUTEBA Seccional Bahía Blanca | SUTEBA Seccional Tigre | SUTEBA Seccional Marcos Paz | Minoría SUTEBA Moreno | Multicolor SUTEBA Matanza | ATEN-Capital | Sindicato de Trabajadores Municipales de Jesus Maria | Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López | ADOSAC Los Antiguos y Gregores | ATE Sur | ATE Alte. Brown/ Pte. Perón | CTA Autónoma Lomas de Zamora | Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral (ADUL) | JI ATE Legislatura | Diputados Ate Senasa | Marina Mercante | Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan | ATE Indec | Comisión Interna de Bedtime | Comisión interna de Royal Canin | Comision Interna Fernet Branca | Alejandro López, secretario general de ceramista Neuquén | Matías Tomasello, miembro por la minoría de FOETRA Bs AS | Cristian Paletti, miembro por minoría del secretariado AGTSyP | David Carvallo, delegado Línea B Subte | Guillermo Pacagnini, Dirigente de CICOP | Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires | Mesa Nacional de FESINTRAS (Federación Nacional de Salud) | Delegados de gráfica Morvillo | Gastón Vacchiani, Secretario General UTS (Unión de Trabajadores de la Salud) Córdoba | César Latorre, Delegado General del Hospital Italiano – ATSA (sanidad Ciudad Bs As) | Flavio, delegado congresal y miembro rotativo de la dirección de FOETRA BS AS, Agrupación de Telecomunicaciones Naranja Mayoría | Gonzalo Sanz Cerbino, delegado ATE CONICET CABA | Juan Escobar delegado en el Puerto de Buenos Aires (SEAMARA) y dirigente de la Naranja Portuaria | Federico Giuliani secretario general de ATE y CTA Autónoma Córdoba | Jorge Chalup secretario general de CTA Autónoma Regional Córdoba | Hipólito Demo Delegado ATE Delegación Ensenada Patronato de Liberados Bonaerense | Silvia Allocati secretaria de organización de Agihm Hospital Moyano y Agrupación Naranja Blanca | Marcelo Bornand, delegado general de APUBA Fsoc | Leguizamon Carlos miembro de comisión interna cuero de delegado Ternium canning | Andrea Ramírez, Presidenta de ALE (Asociación de Licenciadas/os en Enfermería de CABA) | Norma Lezana, Secretaria General Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan | Mariano Veiga, Secretario General, Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM) | Maxi Masquijo, Secretario de Prensa, ATECH Provincial, docentes Chubut | Sofía Cáceres Sforza, Secretaria General de SITRADU, sindicato docentes universitarios, Entre Ríos | Orlando Restivo, Presidente Seccional CICOP Hospital Belgrano San Martín | Mirian Carusso, Presidenta Seccional CICOP Hospital Interzonal Eva Perón / Priscila Ottón, Secretaria de Primaria, Inicial y Adultos de ATEN Capital, docentes Neuquén | Ingrid Urrutia, Secretaria General Junta Gremial Interna de ATE INCAA (Instituto Nacional de Cine) | Leonardo Rando, Junta Interna ATE Cultura | Vanesa Gagliardi, Directiva de Ademys, docentes de Ciudad de Bs As Unidad | Raúl Laguna, Secretario de Organización de CICOP | Tribuna Docente – Lista Rosa Nacional | Corriente Sindical Clasista Goyo Flores | Radicales en Comercio Rosario | Agrupación Víctor Choque de Ate | Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – MULCS | Lista Naranja Subte | Lista Naranja Telefónica | Lista Naranja Gráfica.

ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DESOCUPADOS UNIDAD PIQUETERA: FRENTE DE LUCHA PIQUETERO: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR POR EL CAMBIO SOCIAL – C.U.BA.☆M.T.R./MIDO – F.O.C. (M.A.R. ★ – M☆29 – MTR 12 DE ABRIL) – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.OR.RE – AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA – O.T.L.) – FDU – A TRABAJAR – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA – R.U.P. – REBELION POPULAR – PUEBLOS LIBRES | COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR -MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA LXS QUE LUCHAN | MST TERESA VIVE.

DDHH Y OTROS Maine García, hija de desaparecides y militante del PTS | Jubilados de Izquierda, Ancla-MST | Plenario de Trabajadores Jubilados-Coordinadora Sindical Clasista.