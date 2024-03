Escobar: los estudiantes de la Técnica 1 se ponen de pie por obras de infraestructura

Hoy los estudiantes de la Técnica 1 de Escobar realizaron una sentada frente al Consejo Escolar. El reclamo es sencillo: arreglen la escuela porque así no se puede cursar. El abandono de la infraestructura es tal que con cada lluvia importante la escuela colapsa un poco más. De la falta de chapas y techos rotos pasaron a cascadas de agua y hasta la quema de un tablero eléctrico que dejó a sectores de la escuela sin luz.

El Consejo Escolar, dependiente del gobierno provincial, envió un arquitecto y un electricista que, al no estar matriculado, no pudo resolver ni poner la firma para iniciar las refacciones. Parece joda. El abandono y la desidia de los gobiernos a la escuela pública es total, no se salva ninguna provincia ni distrito.

Los estudiantes se cansaron de enviar cartas durante más de un año y, con el centro de estudiantes a la cabeza, se plantaron frente al Consejo. Las autoridades del mismo buscaron desarticular la protesta amedrentando a los activistas: citaron a los presidentes de los centros de estudiantes de las Técnicas el día previo a la sentada para bajarles línea y colocaron algunas chapas viejas en la Técnica 1 pretendiendo así levantar la acción de lucha. Como no pudieron hacer que la Técnica 1 levante la sentada, desde el primer momento buscaron echarle la culpa de todo a los estudiantes y dominar la situación. Primero limitaban la cantidad que podía ir a la reunión, dejando afuera a docentes y padres. Cuando se logró que entren todos, retrocedieron diciendo que ellos no tienen la culpa, que no hay plata, que el Consejo tiene deudas, que vayan al municipio a reclamar. Como no tuvo efecto, las autoridades del Consejo pretendieron humillar los reclamos de la comunidad educativa: “Ustedes podrían arreglar su escuela si son de una Técnica, ustedes podrían hacer las pasantías arreglando el colegio, ustedes deberían pedirle plata a la cooperadora”. Las respuestas fueron contundentes. La cooperadora juntó cuatro millones el año pasado y no alcanza, ya cada alumno aporta $15.000 al mes que es muchísimo. Ya hay brigadas estudiantiles que ayudan a mejorar el colegio y las pasantías se hacen en fábricas, porque en teoría deben funcionar para aprender, aunque se las utilice en los hechos como trabajo gratuito.

Como los estudiantes se plantaron y refutaron todas las chicanas del Consejo, las autoridades patearon cualquier compromiso hasta una próxima reunión el miércoles 3. Así actúa el Consejo Escolar que representa al gobierno provincial de Kicillof en el distrito, dejando que la escuela se caiga a pedazos. Ni hablar del municipio de Sujarchuk (peronista igual que Kicillof) que ni se acercó a escuchar los reclamos, en su lugar mandó a la policía municipal a sacar fotos y meter miedo mientras lxs estudiantes y familias reclamábamos.

Ante la ofensiva de Milei para reventar la educación pública y fomentar el pase a las privadas, el gobierno provincial y municipal solo venden humo para las tribunas. Cuando los estudiantes salen a luchar y reclamar, intentan dividirlos y humillarlos, pero los estudiantes unidos por sus reclamos lograron hacerse escuchar y avanzar. Es una primera gran conclusión de esta lucha. Con un centro de estudiantes combativo, independiente del Estado y democrático, que se organice a pesar de las trabas de los directivos y se la juegue por la educación, gobierne quien gobierne, los estudiantes pueden avanzar y defender sus derechos.

El Consejo Escolar está acorralado y sin argumentos. No pudo quebrar los reclamos de los estudiantes, docentes y familias de la Técnica 1. Hay que preparar con toda la participación masiva a la próxima reunión para lograr compromisos concretos a los justos y legítimos reclamos de la escuela. Desde la UJS nos ponemos a total disposición para que la lucha de la Técnica 1 triunfe, porque si ganan ellos, ganamos todos los estudiantes.