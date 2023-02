Escuelas secundarias en CABA: otro febrero con improvisaciones y falta de respuestas

A fin del año pasado, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, junto a Horacio Rodríguez Larreta, anunció que las clases 2023 comenzarían el 27 de febrero. A la ministra le importa el zócalo de los canales de noticias y satisfacer las demandas de su electorado “duro”, ese que solo quiere más días de clase “a como dé lugar”. Por lo tanto, el anuncio se realizó a través de los medios de comunicación. La agenda educativa recién estuvo publicada sobre el final del mes de diciembre de 2022. En el caso del nivel secundario, esta decisión trajo como consecuencia improvisaciones y la falta absoluta del mínimo sentido común.

En principio, este febrero 2023 comenzó con un llamado tardío de las paritarias del sector. Tanto a nivel nacional como en CABA, la primera reunión se realizó el 9 de febrero, o sea, con los docentes en las aulas. Tal como viene proponiendo el Ministro de Economía, Sergio Massa, la intención manifiesta pasa por tratar de imponer un 60% de aumento en cómodas cuotas durante todo el año. No hay “grietas” entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Larreta, en forma entusiasta, acompaña esa propuesta.

En el nivel secundario se dieron algunas particularidades. La promocionada titularización, que será parcializada, sigue sin llegar. A la incertidumbre salarial se agrega que las y los docentes aún no pudieron acceder a la titularización, aunque estén en condiciones de hacerlo. Un primer paso hacia la titularización se dio en diciembre. Fue tragicómico. Desde el gobierno de CABA se les solicitaba a los docentes que ratificaran (o no) si los datos que el Ministerio de Educación tenía eran correctos. La situación planteada no causa asombro. Es parte de la desorganización habitual.

Otra situación se dio en la primera semana de clases de este 2023 y tiene consecuencias en la totalidad del período de acompañamiento y evaluación para estudiantes con asignaturas sin promocionar. Concretamente, el lunes 6 de febrero se citó sólo al personal docente. No a los estudiantes. Por lo tanto, aquellos docentes que por ejemplo tienen su carga horaria en alguna asignatura únicamente los días lunes, solo pudieron evaluar en una oportunidad a sus alumnos y alumnas el lunes 13, ya que el lunes 20 será feriado de carnaval. El perjuicio hacia los estudiantes es evidente.

Al comienzo de esta semana, continuaban los despropósitos. En este caso, con la capacitación situada presencial. Para participar de la misma había que inscribirse a fin de diciembre del año pasado. Pero estamos en presencia de una capacitación que, en la realidad, no está funcionando. Desde muchas escuelas se está diciendo a los docentes “vayan a la capacitación pero solo si no tienen que evaluar a alumnos y alumnas”. Debido a la no convocatoria de los estudiantes (6/2), al feriado de carnaval (20/2 y 21/2) y al inicio de clases prematuro (27/2), la mayoría de los y las docentes debe evaluar estudiantes. La razón es simple: no alcanzan los días. Por lo tanto, los profesores y las profesoras que tienen la posibilidad de asistir a la capacitación en servicio son una minoría: aquellos con horas de “profesor por cargo” o “secundaria del futuro” que el día de la capacitación no están “ante alumnos/as”

Lo importante para Acuña fue anunciar más días de clases. El cómo y las consecuencias continúan sin ser prioritarias. Es importante que la docencia de la Ciudad exija un 100% de aumento del salario inicial, que debe ser acorde a la canasta familiar, verdaderas capacitaciones en servicio y la efectiva titularización de los y las docentes. El próximo XVI Congreso Nacional de Tribuna Docente, a realizarse el 25 y 26 de febrero, será una instancia para debatir y organizar a la docencia que lucha.