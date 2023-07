ESPN-Disney: luego de años de pelea, se logró la reincorporación

La reinstalación de Nicolás Karavias en su lugar de trabajo en julio de 2023, luego de seis años de lucha contra el despido en la empresa Espn/Disney, representa un gran triunfo de los trabajadores. Nico tuvo que enfrentar una persecución política y sindical, por su doble carácter de exdelegado combativo del Satsaid (sindicato del sector) y reconocido organizador de la Lista Gris en ESPN y luego de la Agrupación Naranja en el gremio de Televisión, que integra junto a otras agrupaciones la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero.

Durante el juicio se pudo demostrar que el despido de Nico Karavias y otros activistas y referentes de la Lista Gris y la Naranja como Patricio Pérez, Lucas Amaturu, entre otros, no se debió a una “readecuación” o “cambio tecnológico” como se intentó presentar, sino a una política antisindical, que buscó golpear la organización y la lucha de los trabajadores, para hacer pasar un ajuste más general bajo la forma de despidos masivos en producción, administración y técnica, que allanaron el camino para la tercerización laboral.

Todo esto fue denunciado incesantemente por la Naranja de Televisión, tanto en asambleas como en debates con los compañeros/as del canal, y en sucesivas declaraciones y actividades que se llevaron adelante. La empresa llegó a esgrimir que los trabajadores habían formado una “asociación ilícita” en un “raid delictivo”. Pero nada de esto pudo comprobar. Lo único que sí se comprobó fue cómo se buscó aislar, y luego se terminó en un “despido discriminatorio por las actividades gremiales desplegadas”, que incluyeron las asambleas y la lucha por las categorías, el pago correcto de las horas extras (contra los “contratos fijos por día”) y la precarización que se hizo moneda corriente en ESPN/Disney y otros canales de televisión.

La reincorporación de Nico, por vía judicial, que se acaba de concretar, coincide con una nueva ofensiva de ajustes y despidos en ESPN-Disney-Fox, muchos de los cuales se dan en forma indirecta, por la “caída” de los “contratos a plazo fijo” en sus tercerizadas (Non Stop y PromTv), cuando las ganancias trimestrales de la multinacional Walt Disney Co, durante y luego de la pandemia, han crecido como nunca, no solo en Argentina sino a nivel mundial.

La burocracia miró para otro lado

Mención aparte merece la dirección del Satsaid, ya que no impulsó ni participó de las distintas iniciativas de lucha contra estos despidos discriminatorios de todos los integrantes y referentes de la Agrupación Naranja de ESPN, que, en el caso de Nico, hasta la justicia calificó como despido “antisindical”. Siendo integrantes de una “lista opositora” o “no alineada”, con más razón se deberían haber movilizado y defendido a los compañeros desde el Sindicato, como parte de la lucha por la defensa de la democracia sindical, que debe primar puertas adentro y afuera de toda organización de trabajadores.

En la actualidad, ESPN no cuenta con una planta operativa y técnica propia, así como tampoco con una producción propia, que es realizada por PromTv y Pegsa, respectivamente, con convenios a la baja (Convenio 634 CAPIT). Algo que solo pudo ser concretado luego de los despidos del activismo.

La Naranja de Televisión fue impulsora de todo el proceso de lucha que incluyó el juicio por la reincorporación de Nicolás Karavias. Este triunfo es una victoria del conjunto de los trabajadores y es un golpe a las políticas ilegales y antisindicales de las patronales.

Por la organización independiente de las y los trabajadores de Televisión, para defender y recuperar las conquistas y reivindicaciones:

-¡No a los despidos directos e indirectos en ESPN-Disney!

-¡Por una planta operativa y técnica propia!

-¡Basta de precarización y tercerización laboral! ¡Defensa del Convenio CCT 131/75!