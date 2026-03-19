Estados Unidos: organizaciones obreras y de izquierda lanzan la candidatura de Kshama Sawant al Congreso

Los ataques militares criminales de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano están generando un odio generalizado contra el gobierno fascista de Trump y sus secuaces en su propio país. Este ataque fue una continuación del asalto militar contra Venezuela, la amenaza de invadir Cuba y la cara más cruda del imperialismo estadounidense.



En Estados Unidos también existe un movimiento cada vez mayor a favor de una huelga general contra el Gobierno de Trump. El año pasado, Sara Nelson, presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, afiliada a la CWA, instó a una huelga general después de que Trump suspendiera los derechos sindicales de 700 000 trabajadores federales. Asimismo, durante la ocupación de Chicago por parte del ICE [policía migratoria] y las tácticas de terror al estilo de la Gestapo contra la comunidad negra y latina, Brandon Johnson, el alcalde y ex dirigente del sindicato de docentes CTU, instó a una huelga general para detener al ICE.



A pesar de estos llamamientos, el conjunto de la AFL-CIO y los dirigentes sindicales se han negado a respaldarlos y a organizarse para prepararse ante la posibilidad de que se recurra a la insurrección y a la ley marcial para impedir las elecciones de mitad de mandato. La burocracia sindical procapitalista y proimperialista está, en su mayor parte, integrada en el Partido Demócrata, y la AFL-CIO está recibiendo incluso 71 millones de dólares del Gobierno de Trump para las operaciones internacionales del «Solidarity Center», que se financia con fondos de la National Endowment for Democracy.

La burocracia sindical teme que una movilización a gran escala de la clase trabajadora se les escape de las manos y dé lugar a un movimiento de masas de la clase trabajadora.

Cientos de miles de trabajadores y sindicalistas estadounidenses están cada vez más indignados por la creciente represión sindical, la actuación de ICE y el uso de la inteligencia artificial para eliminar millones de puestos de trabajo; este vacío político, sumado al ataque de Estados Unidos contra Irán y al atolladero en el que se encuentra ahora el país, ofrece una oportunidad histórica para el desarrollo político de la clase trabajadora.

El corte del suministro de petróleo procedente del Golfo agravará considerablemente la crisis económica estadounidense y mundial, y podría provocar una depresión mundial acompañada de una inflación galopante y una estanflación en Estados Unidos.

Una líder política socialista que busca presentar un programa y medidas en favor de la clase trabajadora ante estos ataques es Kshama Sawant, profesora adjunta de la AFT College y economista, que fue concejala socialista de Seattle. Contribuyó a conseguir un salario mínimo de 16 dólares con una cláusula de revalorización automática —que ahora asciende a 26 dólares— y también medidas de protección para los inquilinos. A pesar de ser la única socialista independiente en el Ayuntamiento, fue capaz de pasar a la ofensiva política no solo contra las grandes empresas, sino también contra los demócratas que dominaban el Ayuntamiento. Consideró su elección como un medio para organizar y apoyar huelgas y luchas de la clase trabajadora en la comunidad.

Anteriormente, Sawant había sido miembro de un grupo trotskista llamado Socialist Alternative, y este grupo hizo una experiencia entrista en los Demócratas Socialistas de América. La experiencia no tuvo éxito y provocó una escisión en la organización, ya que algunos miembros decidieron quedarse y otros se marcharon, entre ellos Sawant.

Ella y sus seguidores de Seattle crearon una organización llamada «Workers Strike Back» y, más tarde, renunció a reelegirse como concejala.

Ahora ha lanzado una campaña política a nivel nacional para desbancar al diputado de Washington Adam Smith, partidario del imperialismo y del sionismo. Smith, que aparece habitualmente en la CNN y en MSNBC, es un firme defensor de la militarización continua y del apoyo al Gobierno israelí. Sawant y Workers Strike Back han impulsado una campaña de recogida de firmas para convocar una huelga general contra los ataques de ICE a las comunidades de inmigrantes y trabajadores, y están apoyando la creación de frentes únicos de la clase trabajadora con vistas a una huelga general y a un partido laborista.

Su organización, que cuenta con secciones en Seattle, Nueva York y Minnesota, recorre actualmente Estados Unidos instando a la creación de un frente unido en torno a su campaña para el Congreso y al impulso político que supondría una victoria si resultara elegida como socialista revolucionaria para el Congreso.

La mayor organización de izquierda de Estados Unidos es Demócratas Socialistas de América; sin embargo, esta organización ha centrado su trabajo en presentarse bajo las siglas del Partido Demócrata con el objetivo de hacerse con el control de dicho partido, y no en la formación de un partido laborista independiente, lo que supondría una lucha directa contra la burocracia sindical. La ideología sindicalista empresarial de la burocracia sindical estadounidense también se ve socavada por su incapacidad para defender a los trabajadores frente a la inflación, los ataques a la sanidad y los efectos de la creciente guerra comercial, que está minando toda la economía estadounidense.



La creciente indignación contra el Partido Demócrata, incluso en el contexto del gobierno fascista de Trump, es totalmente justificada. Como ha señalado Sawant, el Partido Demócrata ha financiado a Trump con un presupuesto militar de un billón de dólares y pronto se verá obligado a votar a favor de destinar decenas de miles de millones más a la guerra en Irán y al apoyo a Israel. Al mismo tiempo, millones de trabajadores perderán su cobertura sanitaria como consecuencia de los recortes en Medicaid y del fin de las subvenciones a Obamacare, que está controlado por el sector de los seguros. Ella ha apoyado el sistema de pagador único y también intervendrá en una manifestación estatal a favor de dicho sistema que se celebrará en Sacramento el 20 de marzo.

Una de las lecciones de la lucha contra el fascismo en Alemania fue la necesidad de frentes únicos obreros contra el fascismo. El auge del fascismo en Estados Unidos y a nivel internacional está directamente relacionado con la búsqueda de beneficios por parte de las multinacionales estadounidenses y del capital estadounidense, así como con su incapacidad para competir con China.

La invasión de Irán no ha hecho más que acelerar el declive del imperialismo estadounidense, y la retirada de los misiles Patriot y de las tropas estadounidenses de Okinawa para trasladarlas a Medio Oriente es una señal de desesperación y de una total falta de preparación para la guerra con Irán.

El enorme vacío político que existe en Estados Unidos, donde no existe una alternativa política de la clase trabajadora, constituye una situación peligrosa, y Sawant es conocida por ser la principal socialista independiente del país. Su programa para el Congreso enfrentando a Adam Smith, supone un importante desafío a la política de Smith y del Partido Demócrata.

Las organizaciones que apoyan una huelga general contra el gobierno de Trump y luchan en los sindicatos y entre la clase trabajadora a favor de esta acción deben construir un frente único en torno a este programa, y Sawant, en su campaña en el norte de California, está comprometida con él.

El 21 de marzo se celebrará en San Francisco una concentración en apoyo de una huelga general contra el gobierno de Trump y a favor de un partido obrero. La iniciativa parte del United Front Committee for A Labor Party [UFCLP], y Socialist Action y la Spartacist League intervendrán junto con dirigentes sindicales de San Francisco.



El papel del sectarismo en la izquierda tiene una larga historia en Estados Unidos; sin embargo, los crecientes ataques contra la clase trabajadora, la creación de una fuerza policial al estilo de la Gestapo —con 75 mil millones de dólares destinados a contratar más matones y a construir centros de detención masiva y campos de concentración— están generando una ola de indignación y de movilización para defenderse de estos ataques. Esto también está obligando a los sindicalistas y a los trabajadores a reflexionar sobre cómo construir un movimiento nacional de la clase trabajadora para defender a la clase trabajadora, a los inmigrantes y a las comunidades. La lucha por una huelga general nacional el Primero de Mayo de 2026 forma parte de esta lucha.

Una lección importante que nos dejó Minneapolis fue la movilización de decenas de miles de trabajadores y miembros de la comunidad para oponerse a la ocupación fascista. Fue esta movilización masiva la que obligó a Trump a detener temporalmente la expansión de las ocupaciones masivas en otras ciudades, pero la organización y la financiación de esta organización fascista continúan.

Un ejemplo para la construcción de frentes de izquierda unificados de la clase trabajadora lo encontramos en Argentina, con la formación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Esta formación actúa como frente único en el ámbito electoral y se ha convertido en un importante polo de la clase trabajadora en Argentina. Un desarrollo similar en Estados Unidos supondría un gran paso adelante.

Sawant y Workers Strike Back consideran que un movimiento obrero nacional e internacional en favor de una huelga general, así como un partido laboralista de masas en los Estados Unidos con un programa obrero, constituyen un paso adelante en la organización y la preparación para las próximas luchas.