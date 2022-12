“Este presupuesto lleva un desastre a la población bonaerense”

Reproducimos la intervención del legislador bonaerense Guillermo Kane, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, quien en el recinto pidió la palabra luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Féderico Otermin, pusiera a votación el presupuesto provincial 2023, la ley impositiva y el presupuesto de la Cámara sin abrir el punto a debate.

Un tratamiento clandestino

¿Soy el único diputado que va a hablar sobre el tema? No hay ningún problema.

Justamente vemos un gran ímpetu en pasar pronto estos puntos. Hay un presupuesto de la Provincia de Buenos Aires que no fue tratado en ninguna comisión; que se está tratando de madrugada dos días antes de la final de la Copa del Mundo donde va a jugar la Selección Argentina. Seguramente hay muy pocos bonaerenses siguiendo esta sesión a pesar de que van a ser muy afectados por lo que acá se está votando.

Evidentemente quienes han acordado este presupuesto y organizaron así la sesión no han tenido un interés en promover un debate público de estos asuntos. Se nota también en la urgencia por pasar de tema. Pero son temas muy gruesos. Se está profundizando un ajuste y un vaciamiento de los servicios públicos que viene de años, a pesar de lo que dicen los ministros de Kicillof en sus presentaciones. Se está profundizando en un estado de las cosas que venimos viviendo bajo gobiernos peronistas, kirchneristas, macristas y radicales en la Provincia y que, de alguna manera, reconocieron los funcionarios provinciales que vinieron.

Pobreza estructural y endeudamiento

Cuando hicieron la primera presentación de este presupuesto, el Ministro de Hacienda Pablo López y la vicegobernadora Verónica Magario reconocieron que somos la provincia que, si bien concentra la mayor riqueza del país, al mismo tiempo concentra las mayores carencias sociales: pobreza, falta de urbanización, falta de vivienda, de acceso a los servicios públicos. A esta contradicción tremenda ellos la resolvieron diciendo que iban a pedir una modificación de la coparticipación, y que bueno si ya no conseguían eso que seguramente no se va a conseguir no había nada más que hacer con el tema. Es claro que el presupuesto que está votando esta cámara vota que todo siga como viene, profundizando la pobreza y la carencia estructural.

Queremos desmentir también la versión de que es un presupuesto de desendeudamiento completamente los pagos de deuda que se vienen en 2023 son de 388 millones de dólares y se toma deuda nueva por 400 millones de dólares más intereses. Este cambio de deuda existente por nueva deuda, más el interés que trae, es un mecanismo que genera un endeudamiento cada vez mayor. Se dice que es un logro que los plazos sean a futuro, lo cual permitiría respirar más o menos aliviado los próximos meses, aunque ya para el 2024 esos 388 millones de pagos saltan a 700 millones de dólares a pagar. O sea que sería un alivio muy corto, mientras que este canje de deuda, va sumando a una bola de nieve de hipoteca sobre la población bonaerense.

Lo que dijo Pablo López, de que como era deuda con Organismos Internacionales era “deuda buena”, “inocua”, que no tenía carga negativa lo queremos desmentir. La deuda que tomarán con el conjunto de los Organismos Internacionales, como la que se toma con el Fondo Monetario Internacional, podrá tener un plazo de pago más largo que los acreedores privados; pero la toman con el compromiso de intervenir en la política y la economía de los Estados sobre los que intervienen. Hemos visto a nivel nacional como, con el acuerdo con el Fondo Monetario, que suscribieron los mismos que están votando este presupuesto y este endeudamiento acá, el Frente de Todos y Juntos para el Cambio, los funcionarios, primero de Martín Guzmán, luego de Sergio Massa, cada vez que van a Washington vienen con un nuevo planteo de tarifazo, con un nuevo planteo de ajuste, planteando robarle hasta los subsidios a los desocupados, como con las veinte mil bajas de planes de los desocupados que hubo en estos días.

No nos digan que inocua la intervención de los Organismos Internacionales Financieros en la economía de la Provincia de Buenos Aires. No estamos de acuerdo, es profundizar este camino de ajuste de conjunto queremos repudiar, a un régimen político que nos viene llevando este camino y que esta forma de tratarlo unos pocos dirigentes los dos bloques principales entre cuatro paredes repartiéndose caja para los intendentes, cargos, acuerdos a espaldas de la población.

El robo a los trabajadores municipales

Compartimos completamente lo que dijo más temprano en esta cámara la familiar de víctimas de tránsito: es un asco este régimen político de espalda a los trabajadores y a la población. Es un régimen en descomposición. Lo pusieron de manifiesto hoy también los trabajadores municipales que vinieron a protestar hoy a la legislatura por un artículo que se escondió en el tratamiento a libro cerrado del presupuesto de este año.

Al igual que hoy, se votó sin que la mayoría de los diputados tuviera una versión final ni supiera que dice el presupuesto, qué artículos tiene. Para los periodistas que están siguiendo el debate, hoy tampoco sabemos que se está votando acá. Hay cuatro personas que armaron un proyecto de ley que tendrá algún parecido con el que entró por mesa de entradas hace un mes, pero no sabemos a ciencia cierta que se acaba de votar. El año pasado cuando se hizo ya eso y se votó de manera escondida el robo de los salarios familiares a los municipales. Hoy vinieron a reclamar por eso y eso colocó una crisis política en esta sesión, por eso arrancamos la una de la mañana. Ni el Frente de Todos ni Juntos, que habían acordado robarle los salarios familiares a los municipales, querían asumir la responsabilidad política de rechazar la derogación de ese robo, que reclamaban los municipales. Y los municipales ganan 30 mil pesos, ganan un plan social, y encima les sacan el salario familiar.

Hemos compartido la autoría con la diputada Alonso del proyecto para que se restituya los salarios familiares a los municipales. Eso colocó en evidencia el acuerdo que se había hecho hasta, porque ambos bloques se pusieron de acuerdo en rechazar el tratamiento sobre tablas y cajonearlo.

Los fondos municipales son cajas negras de los intendentes

Este es el método de rosca del Frente de Todos y Juntos, que hacen sesiones solo para cruzar nombramientos de cargos de ambos y para negociar los montos de las cajas arbitrarias que son los fondos municipales. Sabemos por los diarios que el único tema en debate para lograr el voto de Juntos al presupuesto fue el tamaño de estos fondos. No tienen ninguna objeción a reducir el presupuesto de educación, reducir salud, tener un ritmo de construcción de viviendas que tardaría más de Cien 100 años en resolver el déficit habitacional. Eso no le preocupó a ninguno. Lo único que les preocupa es cuanta plata iba para los intendentes. Esa plata para los intendentes no es un plan de obras. Una parte se llama fondo escolar, pero nadie sabe cuántas escuelas se van a arreglar o se van a hacer, porque sistemáticamente se usa para cualquier otra cosa y hay muchas causas judiciales penales por el desvío de esos fondos. Tanto, que en los últimos años entre esos artículos que nos enteramos semanas después de que se vota están algunos artículos que permiten que no se pueda procesar en el Tribunal de Cuentas Provincial a los funcionarios municipales que desvíen a otros usos esos fondos.

O sea que, por ejemplo, se viene ahora un año electoral y deciden, en vez de arreglar una escuela, invitar a un conjunto de música para hacer un acto con el nombre del intendente. Esto ha pasado en un montón de distritos y las escuelas se caen a pedazos. Entonces, lo que pasa con este mecanismo en vez de concentrar los recursos en arreglar las escuelas la infraestructura que necesitamos votar un plan de obras lo que son son cajas negras de fondos arbitrarios para los distintos intendentes. Y hoy no empezaba la sesión porque estaban discutiendo cómo se repartían esos fondos, que es el único punto político que ha estado en debate.

Acá el presupuesto es un dibujo, todos lo saben. No tenemos los datos de la ejecución en el 2022 con los cuales es imposible contrastarlo contra algo real. Muchos diputados de distintos bloques lo comentaron. Dijeron que no se podía discutir un presupuesto así. Pero después lo han subordinado al punto este de las cajas. Tanto es así que nadie se anotó en el punto para discutir el problema de presupuesto.

Cuando vinieron los ministros Sileoni y Kreplak dijeron que nos quedemos tranquilos que ahí venían los datos de la ejecución del presupuesto y nunca llegaron. Pero el presupuesto es un dibujo en todo sentido. Calcula una inflación del 60%.

Un subsidio a los capitalistas que pagan los trabajadores

Es un presupuesto de ajuste, porque el gasto proyectado para el 2023 de todas las áreas crece en el 2023 un 73,7%, pero el Banco Central calcula que la inflación va a ser de un 84%. Probablemente sea conservador el cálculo del Banco Central, porque este año vamos a llegar a los 100 puntos y no es probable que el año que viene vaya a ser menos. Pero Incluso si el Banco Central tiene razón, que no es el Partido Obrero, sino el Banco Central, lo que se está votando acá es un ajuste. Una contracción de gasto para pagar deuda externa.

Profundizan el ajuste y mantienen una estructura impositiva regresiva. Hay una disposición legal que decía que este año tocaba hacer el revalúo y en la ley impositiva se suspende por lo menos hasta el 2025 En el corazón de la zona de mayor productividad agraria, la propiedad rural está valuada a veces decenas de veces por detrás de su tasación de mercado. ¿Qué significa esto, junto con todas las exenciones impositivas para grupos privados bancos parques industriales Iglesias y otros sectores económicamente poderosos? Que la carga impositiva recae exclusivamente sobre los trabajadores.

Ingresos Brutos, que es de donde viene la mayor parte de la recaudación es descargado directamente sobre los consumidores. El segundo ítem de recaudación, el impuesto inmobiliario, incluye la vivienda única. En la provincia de Buenos Aires, con el impuesto de sellos también se cobra el 1,2% sobre todo uso de tarjeta de crédito. Kicillof hace igual que Larreta en capital y nosotros, que en Capital desde el Frente de Izquierda dijimos hay que anularlo y vinieron un montón de diputados del Frente de Todos a apoyar, lo cual nos parece bien, decimos lo mismo acá en Provincia de Buenos Aires. Pero ellos no tienen la misma política, acá quieren cobrar también impuestos al uso de tarjetas de crédito, y las tarjetas no se restringen a usos suntuarios. Está lleno de trabajadores que están bancarizados y que están yendo con la tarjeta de crédito a comprar alimentos, bienes de primera necesidad, y a ellos sí se le está aplicando los impuestos que no se les aplican a los terratenientes, que no se le aplican a los bancos y a las grandes empresas en la Provincia de Buenos Aires.

Es lógico que con ese subsidio al gran capital a costa de los trabajadores la provincia más rica del país y una de las más ricas de la región parezca inviable. Pero no es inviable la Provincia de Buenos Aires, lo que es inviable es esta política de rescate a los capitalistas a costa de la población trabajadora, que nos empobrece y nos arroja la miseria.

El ajuste en salud y educación

Lo que se dice, lo que se está festejando en términos de los planes de educación y salud es una calamidad para la población y se está gastando la plata que no se manda para arreglar las escuelas. Hacen una propaganda costosísima sobre haber construido cien escuelas en tres años de gobierno, muchas de las cuales vienen de las gestiones anteriores y se completaron ahora. Es un ritmo muy muy bajo comparado con la necesidad de la población.

Para tener una idea de cuantas escuelas faltan recurrimos a relevamientos de los docentes. Por ejemplo, en La Matanza, en su momento se hizo un relevamiento y faltan por lo menos 30 servicios educativos. En Tigre también nos hicieron llegar su relevamiento los compañeros y hacen falta por lo menos 13 escuelas nuevas, a parte de un montón de aulas. Hacen falta muchísimos cargos también según lo que resolvieron las Plantas Orgánicas Funcionales, según las resoluciones de la Dirección General de Escuelas. En La Matanza faltan cuatro mil quinientos cargos y en Tigre 874 cargos. Este presupuesto no tiene planteado crear esos cargos. Los cargos que se cran son precarizados y aumenta el nivel de precarización laboral en el Estado bonaerense de conjunto.

Más militarización y represión bajo la batuta de Sergio Berni

Este presupuesto solo crea puestos de trabajo efectivos en un rubro, el Servicio Penitenciario Bonaerense lo cual, junto al sostenimiento del sistema represor y corrupto comprobado y conocido por la población, Sergio Berni, al frente del Ministerio de Seguridad muestra que para el Gobierno Provincial hay una sola política frente a la crisis social que se está desarrollando: la militarización de la población. En vez de contratar los docentes que hacen falta para las escuelas, contratan guardia cárceles. Sostienen a Sergio Berni a pesar de las denuncias de corrupción; de la incapacidad sistemática para dar vuelta el nivel de criminalidad en la provincia porque sostiene una bonaerense corrupta represora y ligada a todos los delitos. Dirige la Bonaerense que vendía la falopa en Puerta Ocho, la que mató a Facundo Castro, la de la represión en Guernica y todos los asentamientos, la que mató a Lolo Regueiro acá en La Plata en la represión estúpida y sin sentido a los hinchas de Gimnasia.

¿Qué explicación hay para que Sergio Berni siga en su cargo? Nosotros hemos presentado, y otros diputados también, interpelaciones, pedidos de informes. No solo se ha impedido eso, sino que acá se le vota un aumento al presupuesto de Sergio Berni al frente de la Policía Bonaerense. Quieren premiar su desempeño.

Un régimen político descompuesto y sin futuro

No solo rechazamos este presupuesto sino que estamos convencidos de que este es un régimen político que no tiene nada que ofrecer la población que esta población los trabajadores. Si no cambiamos las cosas nuestros hijos o nuestros nietos van a vivir peor que nosotros, porque es imposible llegar a una vivienda, es imposible estar seguro que uno va a poder alimentar a la familia, va a poder tener un trabajo a futuro.

Por eso Kicillof está fantaseando ahora con alguna maniobra para reelegirse. Si suspende las Paso, si va a desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Parece un replay de hace cuatro años, cuando María Eugenia Vidal estaba pensando en las mismas cosas. Ella también estaba viendo cómo lograba zafar al frente de la gobernación de un gobierno que se naufragaba. Y es muy llamativo que esté pasando lo mismo en el siguiente período de gobierno.

No hay misterio. Ustedes comparten la política del acuerdo con el FMI, votaron juntos los presupuestos y los pedidos de deuda de toda esta última década. Y en este presupuesto también insisten con una política que lleva un desastre a la población. Por todo esto, desde el Frente de Izquierda rechazamos este presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de precarización laboral. Llamamos a la población a mirar de cerca esto que quieren tener escondido acá a medianoche, de espaldas a la población. Llamamos a que saquen sus conclusiones de este régimen político, que está agotado, no sirve más. Tenemos que preparar un gobierno de los trabajadores.