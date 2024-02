Preparemos la huelga universitaria para derrotar la motosierra de Milei

El plenario universitario que realizamos durante el campamento socialista de la UJS reunió a más de 100 estudiantes, con importantes representaciones de la UBA como las presidencias de los centros de Veterinaria y Farmacia y Bioquímica, además de estudiantes de todas las facultades. La delegación de la Universidad Nacional de Artes (UNA), con las presidentas de los centros de Visuales y Movimiento, fue masiva. Por el lado del conurbano estuvieron presentes estudiantes de la Universidad de San Martín de Humanidades, y de Ciencia y Tecnología, con la presidenta de este centro de estudiantes; de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs), de la Universidad Nacional de Quilmes, de la Universidad de José C. Paz, de la Universidad de La Matanza y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. De la Universidad de La Plata participaron delegaciones de la facultad de Arquitectura, Humanidades, Artes, e Informática. De yapa contamos con la presencia de una delegación de la UJS de Chubut, con la presidenta del centro de estudiantes de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Además de les estudiantes, del plenario participaron Ileana Celotto, secretaria general del gremio AGD-UBA, y Vanina Biasi, delegada de la comisión interna de Trabajadores No Docentes de la facultad de Sociales UBA y diputada electa del FIT-U. En las intervenciones de ambas, además de una descripción del funcionamiento y el ajuste universitario, surgió un problema crucial de la etapa: la pérdida brutal del poder adquisitivo salarial de docentes y no docentes. La pelea por la recomposición salarial de les trabajadores de la educación es una clave en cualquier plan de lucha serio en defensa de la universidad pública y como tal debe ser parte de nuestra intervención.

Caracterización

Las intervenciones de les participantes fueron subiendo la vara y el plenario se transformó en un laboratorio para preparar la rebelión universitaria contra la motosierra de Milei. En primer lugar analizamos el cambio de ánimo en general de los sectores populares y en particular de la juventud, que rápidamente respondieron con organización y movilización frente al megaajuste del gobierno. Tanto las asambleas masivas de la cultura como las asambleas populares tienen a les jóvenes como uno de los factores más dinámicos y predispuestos a dar pelea. A muchos de estos activistas los vamos a encontrar en las universidades. El desafío será trasladar el escenario de conflicto a la universidad, algo que el propio plan de Milei pondrá en su lugar.

Caracterizamos que el gobierno de Milei viene a intentar modificar profundamente el sistema universitario argentino. No se trata de un ajuste más sino de la tentativa de una fracción de la clase capitalista nacional e internacional de desmantelar la universidad pública, desmembrarla por completo y abrir paso a una privatización general y a una penetración completa del capital financiero e industrial en las casas de estudio, subordinando a fondo el desarrollo científico y tecnológico al golpeado mercado capitalista mundial. En función de este objetivo, al brutal desfinanciamiento por parte del Estado se suma un plan de reformas antieducativas orquestado por organismos internaciones como el Banco Mundial, la OMS y la Ocde, que pretenden desvalorizar los títulos públicos, degradando la formación de la futura mano de obra para coincidir con un mercado laboral en el que aumenta la precarización laboral. Estas reformas encuentran el pleno apoyo de las autoridades y han empezado a implementarse en las denominadas carreras estratégicas, como las distintas ingenierías y las más ligadas a los departamentos de Ciencia y Tecnología.

No se nos escapa que el copamiento capitalista de la universidad y la tendencia a la privatización han estado presentes en todos los gobiernos de las últimas décadas y fueron ganando terreno con las camarillas universitarias peronistas y radicales, y que el vasto terreno de conquistas y derechos que aún conservamos estudiantes, docentes y no docentes solo se mantienen en pie gracias a la organización y lucha de décadas de las comunidades educativas.

Precisamente es sobre esas tendencias combativas, aún incipientes por una cuestión de calendario académico, que nos apoyamos para caracterizar que la motosierra de Milei va a producir choques de fondo entre las universidades y el gobierno nacional. Promover esos choques y dotarlos de un programa que supere no sólo el modelo libertario sino también el radical y el “nacional y popular” es una tarea insoslayable para nuestra corriente revolucionaria.

El rol de las autoridades

La motosierra de Milei ya está funcionando. El presupuesto para este año es el mismo que el que las universidades percibieron en… ¡enero del 2023! Frente a tamaño ataque histórico, muchas voces de rectores y vicerrectores anuncian un cuadro que sería irreversible: las universidades podrían aguantar abiertas, en el mejor de los casos, hasta junio; en el peor, hasta abril. Esta denuncia por parte de las autoridades universitarias no es acompañada por ningún plan de lucha, más bien todo lo contrario: en las últimas semanas importantes universidades nacionales como la Universidad de Quilmes (Unqui) y la Universidad de General Sarmiento (Ungs) han anunciado recortes en la cantidad de materias disponibles para anotarse a cursar (2 materias como máximo), lo que golpea directamente a les estudiantes estirando el tiempo de graduación, pero también habilita que los docentes pierdan comisiones a cargo y también la caída de contratos no docentes o una reducción horaria con menor salario. Los rectores denuncian el ajuste de Milei pero en los hechos adoptan ellos la tarea de aplicarlo en las universidades.

Las autoridades universitarias, a medida que hacen los deberes del ajuste, intentan habilitar una negociación universidad por universidad con el gobierno, un auténtico sálvese quien pueda que desarma la posibilidad de una respuesta nacional contra el ajuste de Milei. Actúan de esta forma por su condición de camarillas que buscan autopreservarse en función de sus propios intereses.

Esta condición genética de las autoridades universitarias no inhabilita bajo ningún punto de vista que en defensa de sus intereses puedan protagonizar choques duros con Milei si este no cede en nada. Finalmente, si las universidades cierran los rectores también pierden. Pero de ninguna manera podemos confiar en ellas para defender los intereses que dentro de las universidades tenemos estudiantes, docentes y no docentes.

Nosotros promovemos el frente único, osea, la máxima unidad en la acción para golpear con un solo puño contra la motosierra de Milei. Pero bajo ningún punto de vista debemos subordinarnos políticamente a las camarillas universitarias.

Peronistas y radicales desorganizan al estudiantado

Lo mismo vale para la caracterización de las burocracias sindicales y estudiantiles que dirigen hoy las federaciones universitarias y la mayoría de los centros de estudiantes. Es ilustrativo que ni la FUA y la FUBA radical pero tampoco la Fulp kirchnerista hayan estado rodeando el Congreso ni una sola vez cuando se trató la Ley Ómnibus que de aprobarse hubiese sido un duro golpe contra las universidades y el conjunto de los derechos populares. Sin ir más lejos, la UCR como bloque en el Congreso votó en general a favor de la fracasada ley y el diputado Martín Tetaz, referente de la Franja Morada, luchó hasta el final por mantenerla en pie.

El peronismo, que va desde la JUP, pasando por La Cámpora, hasta Patria Grande, adoptó en el frente universitario la táctica de CFK y Massa: guardarse hasta que el ajuste termine de destruir al pueblo para luego intentar capitalizar el descontento en las urnas. Una porquería total.

Sin dudas, una parte fundamental del reflujo que durante años viene atravesando al movimiento estudiantil universitario se explica por la regimentación política que implica tener en la conducción de la mayoría de las federaciones y los centros de estudiantes a las agrupaciones peronistas y radicales que actúan de forma subordinada a las camarillas universitarias ajustadoras y al propio Estado capitalista. Ambas fuerzas han trabajado sistemáticamente en la desorganización y desarticulación del estudiantado, convirtiendo los centros de estudiantes en oficinas administrativas de las autoridades.

A su turno, la pelea por poner en pie listas independientes y combativas para que les estudiantes recuperen los centros va a ser muy importante y su resultado un síntoma sobre si la nueva situación política y el estado de ánimo combativo de la juventud se abre paso, o no, generando desplazamientos más grandes hacia posiciones de independencia política. Como siempre, la UJS toma esta tarea en sus manos.

Plan de acción

En este cuadro resolvimos desenvolver una fuerte campaña en todas las universidades en las que intervenimos, promoviendo asambleas y espacios de organización. Donde dirigimos lo haremos con los centros de estudiantes a la cabeza, donde no promoveremos autoconvocatorias que pueden ser estudiantiles o en común con el claustro de docentes, no docentes y graduados. En la Ungs, desde el claustro de graduadxs, se puso en pie una asamblea interclaustros que frente a la inacción de los sindicatos ganó el lugar de organización de la vanguardia universitaria y se encuentra en pleno desarrollo. En la UBA, actuar en común con AGD será muy importante para abrirnos paso en las facultades donde los centros están fuertemente regimentados por los aparatos universitarios.

Levantar un programa de reivindicaciones es clave: abajo la motosierra de Milei-Caputo, aumento de emergencia para la universidad, boleto educativo ya para que el tarifazo no nos deje sin cursar, becas integrales de no menos de $100 mil pesos e indexadas a la inflación para hacerle frente a la carestía, comedores universitarios al costo y becas de alimentación para que les estudiantes puedan comer y estudiar, ampliación de la oferta horaria y académica, defensa del Conicet y la ciencia, ningún despido; aumento salarial, ningún docente por debajo de la canasta básica; basta de precarización laboral, pase a planta de todos los trabajadores de la educación; abajo las reformas antieducativas, planes de estudio debatidos y aprobados democráticamente por estudiantes y docentes; por una universidad al servicio de las mayorías populares.

Por la huelga general universitaria

Nuestra tarea es desplegar una enorme rebelión universitaria contra Milei, que movilice cientos de miles de estudiantes en todo el país en la perspectiva de la huelga general universitaria junto a los trabajadores de la educación.

Si Milei nos propone un ataque histórico nosotros deberemos responder con una acción histórica. Por ello vamos.