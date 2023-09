Estudiantes y docentes defendamos a los terciarios, gobierne quien gobierne

Las condiciones de la educación pública están en el centro del debate y lxs estudiantes y docentes del Joaquin V. González las conocemos muy bien. Todos los políticos capitalistas utilizaron la educación como un eje de campaña: Massa diciendo que “se termina la joda de los paros docentes”, Milei proponiendo la voucherización de la escuela, el macrismo haciendo demagogia de la calidad educativa, mientras que CABA es el distrito con menos presupuesto en educación del país. Todos siguen las recetas del Fondo Monetario Internacional y su senda de ajuste. Este debate se dio en asambleas en nuestro centro de estudiantes. En ellas votamos un plan de clases públicas y de jornadas de refutación de los planteos de los liberfachos, con temática sobre los vouchers y la ESI.

El gobierno de Larreta y Acuña profundizó sus ataques a los profesorados a lo largo de este año, luego de aprobar la reforma laboral del Estatuto Docente, la reforma regresiva de los planes de estudio, con el cierre de inscripciones de tres postítulos en el JVG, también carreras en el Alicia y otros profesorados, sin dejar de mencionar el cierre de inscripciones a los profesorados de Inicial a mitad de año.

En el JVG tenemos el postítulo de ESI, el cual es cada vez más recortado ya que de miles de aspirantes que tiene por año, solo 200 son los cupos que ofrecen.Debe ser la primera vez en años que podemos decir que “casi” funcionan los 4 ascensores con los que contamos. Pero seguimos sin gas en el edificio, se inundan las aulas, se caen los techos de los baños en el subsuelo, y la lista podría seguir.

Está claro que el ataque a los 29 Institutos de Formación Docente no se terminó el día que abrieron la UniCaba, sino que ese fue solo el comienzo de un plan privatista para toda la educación pública, particularmente en la Ciudad. El triunfo “parcial” de Jorge Macri marca la continuidad de este plan. El GCBA habilitó el programa “Inglés en Linea” con la empresa multinacional Pearson, de la mano de un desembolso millonario para que la misma lo lleve adelante. No solo es otro ataque a los cargos y salarios docentes, sino que también es un nuevo paso hacia la virtualización de la enseñanza.

Mientras todo esto ocurre, la Celeste, el kirchnerismo en el sindicato mayoritario docente UTE, hace la plancha.

No llamaron a una sola instancia de lucha, no llaman a la deliberación a lxs docentes por sus salarios, y a la par de lxs legisladores del Frente de Todos, permiten que pase el ajuste educativo en la Ciudad, en un cogobierno con Juntos por el Cambio.

En contraposición, los centros de estudiantes del Joaquín y Alicia y el sindicato clasista Ademys presentamos una real oposición al ajuste de Larreta, Acuña y todos los que gobiernan y destruyen la educación. Con instancias de asambleas, reuniones, etc. que abrieron la deliberación entre docentes y estudiantes y llevaron adelante un plan de lucha sistemático contra el gobierno y el FMI.

Gobierne quien gobierne, la educación no se vende

Pero la privatización de la educación no solo es parte del programa de JxC, este es uno de los tantos puntos en común que comparten con La Libertad Avanza. Milei le contrapone a una educación pública en decadencia, un ajuste mayor que no hará más que profundizar la crisis educativa y privatizarla por completo. El candidato que ganó con un 30% en las Paso, no solo propone vouchers para eliminar el presupuesto educativo -poniéndole el moño al cierre total de los profesorados-, sino que, también, amenaza con eliminar la obligatoriedad de la educación.

Milei, Villarruel, Marra y compañia, disfrazados de salarios en dólares y recetas mágicas, son una amenaza total para la educación y la formación docente, son un grupo de fachos que reivindican la Dictadura y a los genocidas, pero también representan un ataque al movimiento de mujeres y el colectivo LGBT+. Este sector dice, por ejemplo, la ESI es corrupción de menores y mandan a lxs pibxs a “informarse” mirando pornografía. Quieren plebiscitar el derecho al aborto, habiendo sido este una conquista que le arrancamos al Estado luego de años de lucha.

La realidad es que estos planteos reaccionarios no surgieron de la noche a la mañana. El camino se lo allanaron peronistas y radicales, macristas y kirchneristas: todos los sectores que gobernaron los últimos 40 años y nos condujeron a la situación actual, donde las escuelas se caen a pedazos, atenderse en los hospitales públicos es casi imposible, los salarios son de miseria, más de la mitad de la población trabaja en la informalidad, alquilar un monoambiente ya no es una posibilidad.

No habían pasado ni 24 horas de las Paso, que Massa -Ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria- devaluó el peso un 22%, pulverizando por completo los salarios, medida previamente pactada con el FMI a espaldas de lxs trabajadorxs.

La juventud ya no puede ni soñar con un hogar propio, con un trabajo en blanco y estudiar al mismo tiempo, terminar una carrera, o ni hablar de algún día tener una jubilación. El deterioro de los derechos conquistados, el avance de la ultraderecha y los discursos reaccionarios es responsabilidad de todos aquellos que gobiernan y gobernaron para el FMI, para pagar la deuda externa a costa de nuestros salarios, jubilaciones y los presupuestos educativos.

Pero la juventud y lxs trabajadores nos tenemos que organizar para estar en condiciones de enfrentar el plan de ajuste, hambreador y privatizador que pide el FMI y que tanto los Milei, Massa y Bullrich pretenden garantizar. La UJS propone un frente único estudiantil con todas las organizaciones que quieran luchar contra el avance de Milei y el ajuste de Massa para continuar el proceso de asambleas e impulsar las tendencias combativas preocupadas por la situación política.

Eso partirá de unirse a la clase obrera, que tendrá dos instancias claves en el campo educativo: el Cabildo Abierto de AGD-UBA y las jornadas en defensa de la educación. Además, esto implica apoyar a rajatabla las iniciativas de lucha generales, como el Frente de Lucha Piquetero, que ya se pronunció por una gran movilización con todas las organizaciones que quieran sumarse.

Continuar el movimiento implica también buscar influir políticamente de lleno en el movimiento estudiantil. La UJS lanzará, a nivel nacional, el curso “El marxismo frente al liberalismo y el fascismo”, para aportar en la formación de la juventud, no para discutir por discutir, sino para transformar. A su vez, buscará con sus reuniones abiertas y sus puntos de reagrupamiento pelear por el voto al FIT-U.

Tenemos la tarea de volver a poner en pie un movimiento estudiantil que se plante en las calles junto a los docentes y todos los sectores que hoy se están movilizando.

Un movimiento estudiantil en defensa de la educacion publica, la ESI, el aborto legal. Que tire abajo la UniCaba y exija presupuesto educativo, mejoras edilicias, apertura de postítulos y carreras. Titularización docente y aumento salarial YA!

¡Sumate a militar!