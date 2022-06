Evaluaciones Fepba 2021 y Tesba 2021: el fracaso educativo de Larreta y Acuña

En los últimos días se dieron a conocer los resultados negativos de las evaluaciones anuales que se tomaron entre octubre y noviembre del año 2021 a los estudiantxs de 7mo grado (Fepba) y 3er año (Tesba) a través de las cuales se mide el rendimiento en Prácticas del Lenguaje y Matemática. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Educación, Soledad Acuña, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el director regional de Ciencias de la Unesco, Ernesto Polcuch.

Si bien no pudieron ocultar la caída de los resultados no dejó de ser una oportunidad para que el jefe de Gobierno y sus ministros se embanderen con su falso discurso de la defensa educativa negando sus responsabilidades directas en lo que fue la deliberada determinación de no entregar ni computadoras ni conectividad gratuita a estudiantes y docentes durante la pandemia, asimismo la negativa de nombrar docentes para atender las necesidades educativas que reveló y profundizó la pandemia, acondicionar los edificios escolares para una presencialidad segura y la implementación de protocolos reales e inversión presupuestaria en los mismos.

Desde diferentes sectores educativos combativos, con el sindicato docente Ademys a la cabeza, estudiantes y familias, a lo largo de los años 2020 y 2021 dimos una enorme batalla alertando ante la falta deliberada de presupuesto y herramientas que permitiesen tender puentes pedagógicos; eran una necesidad de primerísimo orden para evitar consecuencias educativas negativas de alcance, en ese momento impredecibles. A contramano de ello, el gobierno porteño se abocó a su “pelea” con el gobierno nacional, que tampoco entregó herramientas favorables a la educación de la población, con objetivo de ver quién podía posicionarse mejor de cara a las elecciones del 2021 y del 2023. Al mismo tiempo arremetió contra la docencia e incluso contra los estudiantes con pronunciamientos estigmatizantes y discursos de odio para promover el enfrentamiento entre la docencia y las comunidades.

En tanto la ministra colocó el problema del enfoque pedagógico haciendo blanco de responsabilidad y ataque a la docencia.

¿Qué son las evaluaciones Fepba y Tesba?

Se trata de evaluaciones estandarizadas, diseñadas de manera externa a los establecimientos educativos, es decir, que se desconoce por completo la realidad socio educativa de quienes realizarán dichos exámenes. Vale decir, se evalúa de igual manera a las infancias de las barriadas más marginadas con la cadena de vulneraciones de derechos por parte del propio Estado de las cuales son víctimas, que a las poblaciones que aun con esfuerzos por parte de las familias se han encontrado en mejores circunstancias o ámbitos más favorables para el desarrollo y concreción del hecho educativo. Dichas evaluaciones son mediciones que no contemplan la necesaria mirada integral del proceso educativo del que se desprenden las evaluaciones elaboradas y diseñadas por la docencia de las escuelas.

Pero también estas evaluaciones ofician como instrumentos gubernamentales para trasladar la responsabilidad estatal de las problemáticas educativa en docentes, estudiantes y familias.

Los datos del Ministerio de Educación

La Fepba se realizó a un total de 40.335 estudiantes de 7° grado. Se obtuvieron los siguientes resultados por asignatura:

Prácticas del Lenguaje:

El porcentaje de los chicos que se encontraba en nivel avanzado disminuyó un 13,4% y se encuentra en 14,9%.

El 34,2% de los chicos (13.795 estudiantes) está en el nivel básico. Es decir, pueden responder preguntas sencillas sobre el texto, pero tienen dificultades para relacionar, interpretar e inferir. Respecto a 2019, la cantidad de chicos en este nivel aumentó 3,4 p.p (11,03%).

Casi 2.500 chicos no pudieron responder la prueba. Es decir, el 6,4% de todos los chicos de 7° grado de primaria no puede contestar preguntas simples sobre textos sin complejidad. En comparación con 2019, este porcentaje aumentó un 4,9%.

Matemática:

Los estudiantes en los niveles avanzados se mantuvieron estables, con un 13,6%.

El 30,9% (12.463 estudiantes) se encuentra en nivel básico. Solo pueden resolver problemas sencillos y tienen dificultades para hacer operaciones de más de un paso. En comparación a 2019, hubo una disminución de 3,8 p.p (10%).

Más de 13 mil estudiantes (32,6%) no respondieron, es decir, no pudieron resolver problemas breves que requieren un cálculo mental sencillo. Respecto del 2019, este porcentaje registró un aumento drástico del 10,5%.

La evaluación Tesba, por su parte, la realizaron un total de 40.865 estudiantxs de 3° año de Nivel Secundario. Los resultados por área de estudio fueron los siguientes:

Lengua y Literatura (lectura y comprensión lectora):

Los resultados de estudiantxs en nivel avanzado descendieron 5,5 p.p (28,8%) y representan el 13,6%. Es la pérdida más importante respecto del 2019.

El 32,9% (13.444 estudiantxs) se encuentra en el nivel básico, puede resolver actividades sobre textos breves y con un lenguaje familiar. Sin embargo, les cuesta reconocer diferentes voces dentro de un relato, distinguir acciones principales y secundarias y reconocer relaciones causales.

El 18,7% (7.642 estudiantxs) no pudo responder. Esto significa que no resolvió actividades sobre textos literarios y no literarios breves con lenguaje sencillo. El porcentaje de no respuesta aumentó un 64% en comparación con 2019.

Matemática:

En comparación a 2019, los estudiantxs en los niveles avanzados se mantuvieron estables, en 14,3%, pero hubo una disminución de 1,6 p.p (4,2%) en el nivel básico.

El 35,8% (14.630 estudiantxs) alcanza el nivel básico, pero no son capaces de resolver problemas en los que la información necesaria para su resolución no se encuentra totalmente explícita, ni aquellos que requieren una mayor conceptualización, reconocimiento de fórmulas, lectura de gráficos, etc.

El 24,7% (10.094 estudiantxs) no respondió. Es decir, no lograron resolver problemas con enunciados simples con información explícita. En comparación con 2019, se registró un aumento del 11,3% en el porcentaje de estudiantxs que no pudieron responder el examen.

El problema es la crisis social generada por quienes gobiernan

Frente a estos resultados, Larreta-Acuña no demoraron un segundo en retomar el latiguillo del valor de las escuelas abiertas y anunció que serían lanzadas una serie de iniciativas no dadas a conocer al día de la fecha pero de una “importante inyección presupuestaria”, trabajo áulico en pareja pedagógica, ampliación de equipos de orientación escolar, designación de vacantes para escolarizar a quienes esperan por ingresar a la escuela pública y que no tengan que trasladarse de barrio para acceder a la educación, becas estudiantiles que cubran las necesidades educativas estudiantiles, garantía de una alimentación escolar que satisfaga las necesidades nutricionales de cada estudiante, entre otras cantidad de medidas necesarias incluso antes de que estos resultados se dieran a conocer.

Pero el gobierno que no hizo nada durante los duros años 2020 y 2021 que sustente su propio discurso y tampoco lo hace en la actualidad para que las escuelas funcionen en condiciones seguras de infraestructura, con docentes con salarios que cubran el costo de la canasta familiar, con infancias y adolescencias cuyas necesidades multidimensionales sean satisfechas y familias con trabajo genuino. Por caso si vemos los datos arrojados por la Dirección General de Estadísticas y Censos en análisis del mismo período en el que fueron tomadas las evaluaciones en cuestión, demuestran que el aumento de la pobreza ha sido significativo sumándose a los datos nacionales que arrojan que 6 de cada 10 pibis son pobres. En CABA, la pobreza alcanzó en el cuarto trimestre de 2021 al 21,6% de la población y al 17,5% de los hogares, siendo pobres un tercio de la población menor a los 17 años de la CABA.

Mientras el gobierno porteño desarrolla una cruzada feroz contra docentes reformando el estatuto docente y elaborando una reglamentación que sostenga la línea antieducativa desatada por sus reformas, pretende colocar como progresivo la obligatoriedad de prácticas denominadas profesionalizantes para estudiantxs de 5to año del nivel medio incluso en tareas que nada tienen que ver con la formación de miles de jóvenxs afectadxs, no atiende los reclamos reales de docentxs, estudiantxs, comunidades y sindicatos, que expresan las reales necesidades educativas.

Desde Tribuna Docente exigimos que sean atendidos los extensos reclamos educativos y se triplique el presupuesto educativo el cual ha caído por los sistemáticos recortes, ajustes, subejecuciones en pos de intereses que nada tienen para ofrecerle a la población trabajadora y a la educación pública.