Facultad de Artes (UNLP): el decano Belinche recorta, lxs estudiantes respondemos

Las clases en la Facultad de Artes de la UNLP comenzaron el 13 de marzo. 48 horas más tarde tuvo lugar la primera movilización estudiantil al decanato contra distintas medidas de las autoridades que implican recorte y ajuste contra las cursadas.

El motivo principal de la sentada fue la eliminación de las condicionalidades. Durante muchísimos años, la facultad dio la posibilidad de cursar materias para las cuales un estudiante aún no estuviera habilitado por deber materias correlativas, a condición de regularizar la situación en la primera o segunda mesa del ciclo lectivo. En una facultad donde prácticamente no hay bandas horarias, y existen correlatividades que no están relacionadas a los contenidos y solo traban el avance de lxs estudiantes, esta posibilidad es importante para no atrasarse en la carrera. Sumemos a esto que la decisión se tomó de forma arbitraria, a espaldas de lxs estudiantes y sin ninguna comunicación oficial. Lxs estudiantes nos enteramos en la medida que lxs interesadxs preguntaron por la condicionalidad y cuando estaban a punto de arrancar las cursadas.

Según las autoridades, que el lunes recibieron una delegación de estudiantes, el trabajo para garantizar esta posibilidad “no tiene sentido” porque “solo la mitad de lxs que piden condicionalidades se presentan a rendir, y no todxs aprueban”. Por un lado, esos números que intentan culpabilizar a lxs estudiantes solo dan cuenta del recorte que han ido realizando las autoridades en las mesas de exámenes, teniendo cada vez menos durante el año. Por otra parte, admitieron que 200 estudiantes que solicitaron la condicionalidad aprobaron y pudieron continuar cursando las materias que habían solicitado el año pasado. Un avance para nada despreciable, si buscamos evitar que lxs estudiantes se queden afuera de las aulas.

Ajuste y recortes generalizados

El recorte de las condicionalidades no fue el único gran problema con el que nos encontramos en este comienzo de año. Dos semanas antes se desarrolló la “semana del ingresante”, suplantando el curso de ingreso no eliminatorio de un mes que regía anteriormente. Si bien no hicieron declaraciones públicas al respecto, la excusa de las autoridades tras bambalinas fue sencillamente que “no hay plata para pagarle a lxs docentes del curso de ingreso”. Toda una medida de ajuste que quita contenidos de primer año y que perjudica a docentes, graduadxs y estudiantes avanzados quitándoles un trabajo remunerado y certificado como experiencia laboral docente.

Además de esto, se multiplican las trabas para poder cursar de forma regular; tanto administrativas (por ejemplo, notas que no se cargan en el sistema Siu Guaraní), como la falta de bandas horarias y los “cupos” para las cursadas que estableció la facultad y que están impidiendo la inscripción de estudiantes de primer año en numerosas materias por estar en un 100% de capacidad desde el primer día de inscripción.

No estamos frente a medidas aisladas. Es claro que el hilo conductor de todas estas medidas restrictivas, incluida la “desorganización” administrativa, es la de limitar las cursadas para lxs estudiantes. En una facultad donde los cursos superpoblados son moneda corriente, las autoridades, alineadas con el gobierno ajustador, quieren ajustar la matrícula al presupuesto, y no al revés.

Por último, la ola de calor dejó claro que las instalaciones no están en condiciones para albergar clases en estas situaciones. La gestión evitó tomar una resolución generalizada, pero distintas cátedras suspendieron sus primeras clases por las altas temperaturas. Sucede que a excepción de alguno de los auditorios y las oficinas de la gestión, no hay aires acondicionados y los ventiladores que hay en algunas aulas en muchos casos no funcionan. Para colmo, no hay un solo dispenser de agua fría para uso estudiantil. Frente a esto, hemos presentado un proyecto planteando medidas urgentes, como la provisión de agua fría en todas las sedes y equipamiento para altas y bajas temperaturas.

Continuemos la movilización por el derecho a estudiar

En este cuadro, la movilización de este 15 de marzo al decanato, con eje en las condicionalidades, fue una acción muy importante para hacerle frente a los recortes. Se trató de una acción autoconvocada, debido a que la conducción del centro de estudiantes, Arte Para Todxs (La Cámpora-Miles), está alineada con la gestión y banca cualquier medida del decano Belinche.

En las últimas horas, las autoridades comenzaron a deslizar que podrían “rever caso por caso” de quienes necesitan condicionalidad. Informaron que el criterio sería “priorizar a quienes tienen el Progresar o becas estudiantiles y a quienes están cerca de egresar o no pueden cursar ninguna materia”. Básicamente, hacer un ranking de lxs “más necesitadxs” y desestimar a quienes ellos consideren. Por otra parte, también dijeron que habilitarían “formularios para evaluar” casos de estudiantes que se quedan afuera por cuestiones administrativas, que son ni más ni menos que errores de la propia gestión de la facultad…

Admitir una solución que particularice cada caso con criterios poco claros es un retroceso en las condiciones de cursada de todxs lxs estudiantes de la facultad, pues en un escenario en el que muchxs dependemos de trabajos precarios para sostenernos en la universidad, hay pocas bandas horarias en las cursadas regulares, poca oferta de cursadas complementarias y cada vez más restricciones en los “cupos” de cada materia; la posibilidad de cursar de forma condicional, lejos de ser un problema individual -como quieren presentarlo las autoridades-, es una consecuencia de sus políticas expulsivas.

Es necesario continuar la movilización estudiantil para que nadie se quede afuera. Vamos por la condicionalidad sin restricciones para todxs lxs que la necesitan, por un régimen de condicionalidad claro y en beneficio de lxs estudiantes, porque nadie se quede afuera por trabas administrativas, por el desdoblamiento de cursos y comisiones superpobladas, y por todos los reclamos planteados.

Como resolvió la asamblea de más de 50 compañerxs luego de la sentada en el decanato, el miércoles que viene volvemos a movilizarnos para que las autoridades atiendan y resuelvan favorablemente nuestros reclamos.