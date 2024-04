Facultades sin luz ni ascensores: “Si esto avanza, la mayoría probablemente quede afuera del sistema educativo”

La crisis presupuestaria en las universidades públicas está avanzando a pasos agigantados, con la comunicación de las autoridades de distintas facultades y dependencias de la aplicación de “medidas de emergencia” de adaptación al ajuste, como el uso “medido” de la luz en los espacios comunes y ascensores, y el recorte de programas, investigación y recursos.

Prensa Obrera se acercó a la Facultad de Medicina para dialogar con estudiantes y trabajadores, tras conocerse la situación e cursadas sin iluminación ni accesibilidad en un edificio de 16 pisos, donde la comunidad educativa calienta motores para la movilización del 23 de abril con clases públicas y actividades de difusión.

“Esta realidad afecta a toda la población universitaria (…) Para mí el presidente este se confunde al querer recortar el presupuesto de la UBA (…) Plata hay… en vez de recortar a los estudiantes por qué no se recortan ellos. Que empiecen por la política”, señala Walter, trabajador no docente de la facultad. “Es muy llamativo que estemos con la luz apagada, sin funcionar los ascensores ¿por qué tenemos que pagar nosotros las cosas del gobierno?”, agrega.

Entre los estudiantes también prima la incertidumbre respecto al futuro de la universidad pública. Thiago, estudiante de Medicina señala que “puede ser que no haya plata o que la distribución de la plata que hay no se esté utilizando como debería”. Consultado respecto a qué haría en caso de cierre de la UBA manifestó: “Por mi parte yo sí podría pagar una universidad privada pero tengo seguridad de que mis compañeros no podrían hacerlo (…) la UBA es reconocida por el alto nivel que tiene a nivel mundial. Es una referencia para las personas que busca construir su ideal profesional”.

A lo señalado por Thiago se suma el testimonio de otra estudiante de la carrera de Medicina, quien señaló: “Realmente quiero que la facultad siga. Si la universidad cierra no podría pagar una privada, tendría que buscar otra pública”.

El ajuste en el presupuesto educativo no alcanza solo a los estudiantes, sino que se manifiesta en recortes contra los docentes e investigación.

Martin Pizzini, docente y estudiante de la facultad, manifestó que viene de realizar una clase pública para difundir esta situación. “Toda la movida presupuestaria que hay es bastante triste, porque siento que si realmente la gente responsable de esto dice que se podría sacar el país adelante ¿Cómo van a hacer para sacar el país adelante sin educación?”.

“Además de ser docente soy investigador en la universidad, trabajo en el Conicet y para investigar tampoco hay plata. El Conicet está sin fondos. No se están entregando los subsidios. Hay una resolución de la UBA que dice que tampoco va a haber presupuesto para investigación, tanto para estudiantes como para graduados (…) Es increíble que estemos en un edificio sin luz”, añadió.

Damian Spagnolo, Jefe de TP de Fisiología, comentó respecto a la respuesta de la comunidad educativa: “La organización fue rápida. Se decidió abordarlo desde la clase pública, que es una manera de visibilizar lo que está pasando e involucrar a los alumnos (…) Si esto avanza, la mayoría probablemente quede afuera del sistema educativo. Y solo una porción privilegiada que también viene a la UBA va a poder seguir estudiando en otra facultad”.

Mientras que Ramiro Goldman, ayudante de Fisiología Cardiovascular y Respiratoria agregó que “tanto en salud como en educación al tomar medidas de fuerza siempre es complicado, a diferencia de una fábrica donde uno para la producción a la patronal. En este caso uno para lo que quiere que avance y se desarrolle. En general creo que tenemos muy buena aceptación de que es una lucha de conjunto y que defender la educación y la salud pública nos involucra a todos”.

Lucia, estudiante y militante de El Frente, señaló que “la respuesta de los docentes es contundente”, en referencia a la lucha que ya arrastra algunas semanas con clases públicas contra el ajuste. “Lo que vemos acá es que este es un caso más de adaptación de las gestiones al ajuste de Milei, y nosotros nos preparamos para enfrenar este ajuste, tanto de Milei como de las autoridades y la gestión de la UBA”, agregó.

Al tiempo que la organización y lucha crece en la Facultad de Medicina de la UBA, este jueves 18 se realizó un importante abrazo al Hospital de Clínicas de la UBA, amenazado por los recortes presupuestarios del gobierno nacional.

Los preparativos de la marcha educativa del próximo martes 23 dejan entrever una movilización masiva, en la lucha contra el plan motosierra de Javier Milei que amenaza con la continuidad de las universidades públicas y miles de puestos de trabajo.