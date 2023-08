Falleció Constancio Carlos Vigil

En la madrugada del sábado 29 de julio, viajando en avión a la ciudad Miami, con el objetivo de presenciar un partido de Messi, falleció a sus 86 años Constancio Carlos Vigil, empresario periodístico con fuertes lazos políticos en su larga historia.

Poseedor de la Editorial Atlántida, fundada por su abuelo en la década de los 30, Constancio la hizo crecer de forma fenomenal, especialmente en tiempos de dictadura cívico-militar. “Junto a su primo Aníbal, estuvo al frente de la editorial durante la dictadura, en la que las revistas de la Editorial Atlántida jugaron un rol primordial. Fue uno de los principales canales de difusión de las campañas de propaganda oficial, a través de sus emblemáticos títulos Gente y Somos. La colaboración fue tan estrecha que realizaron notas con detenidos en campos de concentración clandestinos. Una de ellas, la realizada a Thelma Jara de Cabezas, por entonces detenida en la Esma, llegó a la tapa de la revista ‘femenina’ Para Ti, para responder las denuncias que hacían los organismos de derechos humanos” (Página 12, 30/7).

El 16 de diciembre de 1976 se publica en revista Gente la “Carta Abierta a los Padres Argentinos” en la cual expresaba conceptos como el siguiente: “Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que retornaba el orden. Que todo el cuerpo social enfermo recibía una transfusión de sangre salvadora. Bien. Pero ese optimismo -por lo menos en exceso- también es peligroso. Porque un cuerpo gravemente enfermo necesita mucho tiempo para recuperarse, y mientras tanto los bacilos siguen su trabajo de destrucción. (…) Porque hay que entender algo, con claridad y para siempre. En esta guerra no sólo las armas son importantes. También los libros, la educación, los profesores. La guerrilla puede perder una o cien batallas, pero habrá ganado la guerra si consigue infiltrar su ideología en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en el club, en la iglesia. Ese es su objetivo principal. Y eso es lo que todavía puede conseguir. Sobre todo si usted, que tiene hijos, no está alerta”.

Del mismo modo, la revista Gente saluda a la “Nueva Etapa” o titula “Estamos Ganando” durante la guerra de Malvinas. Vigil muere sin pisar un juzgado por su apoyo civil, financiero y mediático al golpe genocida.

Retornada la democracia, mantuvo un fuerte lazo con el presidente Carlos Menem (PJ), se suma a la Fundación Telefé, donde adquiere acciones del canal de aire, Azul Televisión (ex canal 9) y radio Continental. En plena crisis de 2000-2001 se retira de la sociedad accionaria, vendiendo su parte al Grupo Telefónica, firma que poco tiempo después recibirá por parte del gobierno de Néstor Kirchner el aval para la unificación con Multicanal.

Vigil encontró una oposición de clase en los trabajadores, en especial los gráficos de Editorial Atlántida, que en 1997 (con una comisión interna clasista encabezada por Néstor Pitrola) tomaron las instalaciones contra los 390 despidos, recortes salariales y una reforma laboral altamente flexibilizadora.

Para el año 2018 vende el grupo editorial a un fondo de inversión privado de capitales argentinos y se muda a Uruguay.

En una entrevista brindada al diario La Nación en enero de 2023 afirmó: “La Argentina es un país inconcebible, tiene de todo. Está habitada por gente que no le gusta trabajar. Es una tragedia esto. Suponiendo que se ponga bien no va a encontrar, como se encontraba antes, gente muy talentosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no estudia. Yo soy un defensor brutal del campo porque en la Argentina es lo único que realmente funciona bien. No hay nadie que nos gane”.

Vigil mantuvo, hasta sus últimos días, una mimetización con el poder político y económico.