Fauba: las autoridades quieren cerrar sala de 3 y de 4 del Jardín Agronomitos

El jardín materno-infantil Agronomitos se encuentra dentro de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y es exclusivo para docentes, no docentes, becaries y estudiantes pertenecientes a la facultad. Fue fundado hace 34 años y alberga a niñes de entre 45 días y 5 años, con un cupo restrictivo (12 niñes por sala) en orden de prioridad, siendo les estudiantes los últimos en la lista. Posee un proyecto educativo institucional (PEI) basado en la crianza respetuosa y el movimiento libre, la psicomotricidad, la educación sexual integral, el trabajo sobre la pertenencia grupal e institucional, e incluye en su currícula talleres de música, huerta y educación física.

El día 21/10 las autoridades anunciaron mediante un mail a toda la comunidad el cierre de sala de 4 años para 2024 y de 3 años para 2025. Se justifican con la falta de vacantes que hay en sala de bebés y sala de 1 año. Pero en realidad la falta de vacantes para bebés es algo excepcional y hace tres años que no sucede. Además, si quisieran aumentar el cupo, comunicaron que no están en condiciones de financiar la obra.

Esto incentivó a les mapadres del jardín a organizarse aún más en contra de esta medida, convocando a un abrazo a Agronomitos con concentración en el pabellón central de la Fauba el lunes 5/12.

En todos los niveles, ajuste en educación

El jardín de Agronomitos depende del financiamiento otorgado por la Universidad de Buenos Aires tal como cualquier otro pabellón de la Fauba. Cada año el presupuesto educativo sufre el ajuste impartido por los gobiernos de turno. El 2023 tampoco será diferente ya que se estableció un 15% de ajuste, porque la educación, al parecer, no es prioridad frente a la deuda con el FMI.

La falta de presupuesto ocasiona un gran perjuicio para el jardín materno-infantil, que va desde la falta de infraestructura hasta la falta de nombramiento docente. Incluso, actualmente, hay dos docentes que aún no saben si les renovarán el contrato para el año que viene. De esta forma pasa el ajuste en el jardín, y les perjudicades son les niñes y bebés, como también trabajadores y estudiantes que se quedan sin vacantes para sus hijes en Agronomitos y hasta han sufrido amenazas con respecto a sus cargos por resistir el cierre. Las docentes y la directora del jardín, por su parte, apoyan el reclamo de les mapadres con constantes ataques por parte de la gestión y con miedo de perder su trabajo.

La solución de las autoridades es que les niñes de 3 y 4 asistan a jardines de la zona mediante un convenio entre el distrito escolar 14 y 17 con la Fauba. Convenio, que cabe aclarar, aún no se firmó y no se sabe sus especificaciones. Pero actualmente la situación de la educación pública en CABA es alarmante: este año 50 mil niñes inscriptes se quedaron sin vacantes en nivel inicial. Incluso recientemente se embargaron cuentas de Soledad Acuña por encubrir esta falta de vacantes y dar prioridades en la asignación de vacantes, sin justificación alguna, en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, cerrar estas salitas no sólo va en contra de un derecho ganado como lo es el Jardín Agronomitos, sino también contra el acceso de les niñes del barrio a la educación inicial. Derivan más niñes a un sistema ya colapsado.

Fauba se pintó de lucha

Les mapadres indignades con el proyecto propuesto por las autoridades se organizaron en contra del cierre de sala de 3 y de 4 y por el cupo irrestricto, es decir por el ingreso libre. Esta última consigna surge en contraposición al argumento de la gestión de que no se queden bebés sin vacantes. El rechazo es tal que les mapadres realizaron carteles que fueron pegados en todo el barrio y la facultad, stickers, pines, abrieron una cuenta de Instagram @sosagronomitos y, debido a la difusión de varios medios de comunicación, juntaron más de 1.200 firmas. Además, convocaron a un abrazo al jardín realizado el pasado 5 de diciembre en el pabellón central, que tuvo gran convocatoria. Estas iniciativas lograron que se les conceda hablar durante el Consejo Directivo de Fauba el 6/12.

En la sesión de Consejo Directivo se les permitió que hable una sóla persona, una sola vez, y así lo hicieron para leer la nota que habían escrito entre todes. Durante la sesión, una madre solicitó la palabra al secretario y la decana, Adriana Rodriguez, se lo negó. No satisfecha con la negativa y sabiendo que debería ser votado por la mayoría en el consejo esta madre habló ante todes elles pidiendo la palabra, lo cual estuvieron de acuerdo la mayoría de les consejeres, con excepción del exdecano Gollucio que alegó que no se le debía dar la palabra por formar parte de una agrupación política. No obstante, la decana, la interrumpió (sólo a ella en toda la sesión) de forma muy irrespetuosa. Lo que sucede es que esta madre es una estudiante que forma parte de Abriendo Caminos (UJS e independientes), Secretaría de Enseñanza del Ceaba, la única agrupación estudiantil que le hace frente a las autoridades quienes están alineadas con el gobierno actual.

¿Y les representantes estudiantiles?

Abriendo Caminos fue la única agrupación estudiantil que apoya abiertamente el reclamo de les mapadres, a pesar de la insistencia hacia el resto de las agrupaciones estudiantiles del centro de estudiantes de Agronomía a posicionarse en el mismo sentido. A esta propuesta, el LAI (agrupación de la Sociedad Rural), se negó debido a que el proyecto se trataría recién el año que viene y que no consideran que esa sea la vía “adecuada”. El Fana (Movimiento Evita) se excusó diciendo que era complicado y lo estaban debatiendo, mientras que ATP (La Cámpora) y Cambium (La Mella) ni siquiera contestaron, ignorando el reclamo de estudiantes y trabajadores.

Es clara la alineación política de estas con la gestión, porque exigir que se escuchen las propuestas de les mapadres y su participación en el proyecto, poniéndose del lado de les estudiantes y trabajadores, no es complicado. Lo que les es complicado es colocarse de la vereda de enfrente a las autoridades que elles mismes votaron y defienden. En resumen, Abriendo Caminos, es la agrupación que lucha por los derechos estudiantiles, lo que la hace diferente al resto, por su independencia política de las autoridades y los gobiernos.

En cuanto a les representantes por graduades, la Leai (Sociedad Rural), que tiene la minoría en el Consejo Directivo, sigue la misma línea que la LAI, mientras que Integración Social (La Cámpora) hace de mensajero de las autoridades, apoyando el cierre de sala de 3 y 4. Estos últimos, en el Consejo Directivo, dijeron que “otras agrupaciones echan tierra al proyecto”, refiriéndose a Abriendo Caminos. Si se refieren a que vamos en contra del planteo de las autoridades y escuchamos y nos organizamos junto a les mapadres, entonces sí Abriendo Caminos echa tierra. Todo lo contrario a lo que hacen elles: hacer concesiones para que pase el proyecto de ajuste de la gestión, al mismo tiempo que intentan cooptar a les mapadres y romper la organización.

La lucha continúa

Si bien el proyecto de reforma y cierre se tratará el año que viene, es necesario seguir luchando de forma independiente a las autoridades y el gobierno. Invitamos a toda la Fauba a sumarse a defender Agronomitos. Docentes, no docentes, becaries y estudiantes luchemos en conjunto en defensa de Agronomitos.

¡No al cierre de la sala de 3 y de 4 años! ¡Sí al acceso irrestricto!