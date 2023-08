Femicidio en Moreno por parte de otro “hijo del poder”

Este femicidio se suma a la triste cuenta que llevamos en el distrito pero con el condimento de los llamados “hijos del poder” que, al igual que en los casos de Soledad Morales (San Luis) y Cecilia Strzyzowski (Chaco), están implicados los hijos de políticos que se creen impunes. En este caso se trata de Vida Cecilia Manzano (35), quien estudiaba la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Moreno y el femicida es el hijo de un diputado cercano a Gildo Insfrán de Formosa.

El femicidio se produjo el 6 de agosto pero recién se hizo la denuncia el día 7, es decir que pasaron varias horas hasta que se hizo la denuncia como “muerte natural”. Recién después de la autopsia se pudo constatar que fue estrangulada hasta la muerte. El día 15 fue acusado y encarcelado la pareja de Cecilia.

Este femicidio vuelve a demostrar la responsabilidad del Estado, ya que Cecilia lo había denunciado en dos oportunidades por violencia de género. Los gobiernos sostienen un régimen que reproduce la violencia contra las mujeres y diversidades, mientras refuerzan el desamparo y el abandono, sin centros de asistencia, ni acceso a la justicia, ni nada. En el distrito de Moreno muchas mujeres denuncian que no les quieren tomar denuncias o deben esperar horas para ser atendidas, ni hablar cuando deben esperar días para que la justicia pida la exclusión del hogar del violento, pero esto no es propio del distrito sino que sucede en toda la Argentina.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, si bien ha implementado los llamados “puntos violetas” que “son la primer escucha y orientación de las mujeres y diversidades que sufren violencia de género”, se trata de una política más que no responde a la problemática, considerando que el equipo está compuesto por mujeres precarizadas, que en muchos casos no les pagan por el trabajo o están bajo el programa del Potenciar Trabajo, donde en 3 encuentros son “capacitadas” para asistir y orientar a las mujeres violentadas. Quienes participaron de esos encuentros manifiestan que son capacitaciones que no les dan todas las herramientas necesarias. En estos primeros lugares de escucha no hay contratación de personal profesional para abordar integralmente a las mujeres.

Por todo ello es tan importante luchar contra este régimen y contra el Estado responsable porque el capitalismo es una gran fábrica de violentos y misóginos, porque necesita reproducir represión y discriminación que empiecen por el ámbito y la escala más íntima y más primaria de las relaciones interpersonales, para que sean tolerados en el curso de toda una vida en cada institución que nos atraviesa: la escuela, el taller, la fábrica, etc. Sigamos luchando por centros integrales de las mujeres y diversidades para un abordaje y asistencia integral.