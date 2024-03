“Frida”: un nuevo documental contado por ella misma

Coproducción mexicana estadounidense, estrenada el 18 de marzo en las aplicaciones Prime Video y Amazon Prime, “Frida” es un documental que relata la vida de esta gran artista centroamericana.

Dirigido por Carla Gutiérrez (debut), presenta una investigación sobre textos, diarios, cartas, grabaciones y videos de la famosa creadora y su fenomenal obra. “Creo que nuestra película presente un retrato distinto, que se acerca mucho a su personalidad, a la textura de su voz. No me siento mejor que ninguna de las personas del mundo entero que la admiran. Yo la descubrí cuando era una inmigrante nueva en Estados Unidos. La primera pintura suya que vi es el autorretrato que la muestra parada entre Estados Unidos y México, y que ofrece de ese modo las impresiones que tenía de este país, donde vivió tres años”, describe la directora en una entrevista brindada a The Hollywood Reporter.

Ganadora del premio a mejor montaje en el Festival de Cine Sundance 2024, esta realización toma como base la palabra viva de Kahlo, tomando como base su diario y “Frida: Una Biografía de Frida Kahlo” (1983), de la autora, curadora y docente de arte norteamericana Hayden Herrera. Sumado a reportajes a amigos, conocidos y especialistas.

El documental juega con fotografías, dibujos, pinturas, videos y la animación lírica, inspirada en sus realizaciones. Aporta un conjunto de imágenes de archivo, sonidos, colores y música, que provocan el efecto de meterse, ser parte de la obra de arte, del proceso creativo, tanto del film como de los cuadros. “Queríamos ser muy respetuosos con las pinturas. Pero al mismo tiempo introducir animación lírica para que pareciera que nos estamos sumergiendo en sus sentimientos reales y su corazón”, comenta la realizadora.

El próximo 13 de julio se conmemoran 70 años de la muerte de esta gran artista plástica. Es plasmada en un nuevo documental, contado desde ella misma, dando apreciaciones sobre su niñez en un hogar conservador; sus primeros actos de rebeldía juvenil, vistiéndose de chico, a inicios del siglo XX; su bisexualidad; su encuentro y unión con el muralista Diego Rivera. Y sus convicciones ideológicas.

Influenciada por la Revolución Mexicana (1910-1917), en su adolescencia se afilió y comenzó a militar en el Partido Comunista Mexicano (PCM) desde su lugar como creadora artística. Sus primeras expresiones en este sentido las hizo interviniendo sobre los murales de Rivera, pintando banderas rojas, la hoz y el martillo, como por ejemplo el reconocido “El Arsenal” (1928).

El documental toca su relación política, ideológica y amorosa con León Trotsky, mostrando cómo lo ayudó a él y a su familia a resguardarse en la famosa Casa Azul ante la persecución y atentados planificados desde la Unión Soviética por Joseph Stalin, como el fallido tiroteo pergeñado por David Siqueiros, el 24 de mayo de 1940. También muestra cómo en 1937 pintó un cuadro en homenaje al fundador de la Cuarta Internacional, quien sería finalmente asesinado el 21 de agosto de 1940 por Ramón Mercader. Crimen que marcó muchísimo a Kahlo.

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Creadora de más de 150 obras, donde su propio sufrimiento, a causa de problemas físicos y de salud, es expresado mediante autorretratos, principalmente expuestos en pinturas y grabados. Es así como el documental hace mención del fuerte accidente de tránsito que sufrió a los 18 años, cuando el micro en el que viajaba chocó con un tranvía, siniestro que le provocó la fractura de costillas y la columna vertebral (en tres partes), lo que la marcó de por vida. Tanto es así que será su propia cama el lugar principal donde realizará sus creaciones.

Su carrera artística la llevó a recorrer importantes escuelas y corrientes, como el cubismo, el surrealismo, arte moderno, el simbolismo y realismo mágico. Creó cuadros que se transforman en fenomenales obras de arte, como “Frida y Diego Rivera” (1931), “Autorretrato con collar de espinas y colibrí” (1940), “La Columna Rota” (1944) y “El Venado Herido” (1946). Fue destacada por artistas de alto renombre mundial, como Pablo Picasso, Vasili Kandinski, Marcel Duchamp y André Bretón. Este último, creador del “Manifiesto del Surrealismo” (1924), en el contexto de la muestra de la pintora mexicana en Nueva York (1938), la declara como una clara exponente de dicha corriente. A lo que ella responde: “creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad”.

Este nuevo documental, a diferencia de los anteriores, es narrado por las obras y mensajes (artísticos, físicos y literarios) que dejó Frida Kahlo en sus cortos cuarenta y siete años de vida. En tiempos donde especuladores financieros, del arte y el turismo buscan hacer fortunas explotando sus obras, el mensaje rebelde y combativo de Kahlo traspasa generaciones. Y es tomada como un símbolo por la enorme lucha de la mujer trabajadora y las diversidades sexuales en defensa de los derechos conquistados y por conquistar.