Fue rechazada de un trabajo por tener en su estado de Whatsapp “Ni Una Menos”

En el día de hoy se hizo viral una entrevista televisiva que le hicieron a Belén, una mujer que estaba en busca de trabajo y que fue rechazada por su estado de Whatsapp que decía “ni una menos”. “Vi tu estado “NI UNA MENOS” sos pañuelo verde e ibas a venir a un ambiente muy machista (concesionaria de automóviles), ahí los muchachos hacen chistes que ustedes siempre toman muy susceptiblemente todo para el carajo” así arrancaba el mensaje que le llegó a Belén tan solo un día antes de empezar a en su nuevo trabajo.

“Yo estoy buscando empleo. El lunes mandé mi currículum y ese mismo día me mandan un mail para una entrevista de lo que no me había postulado, pero igual me servía, así que fui a la entrevista que duró entre 2 a 5 minutos. Ahí también aclaré que nunca había trabajado de eso, pero me dijeron que estaba bien y me explicaron qué tenía que hacer. Me dijeron que había quedado.” relataba Belén en la entrevista televisiva.

Ella ya tenía el “si” para el trabajo. Le dijeron los horarios laborales, hablaron del sueldo y cuándo empezaba a trabajar. “Un día antes de empezar, me llegó un mensaje donde me escribieron esto. No lo pude creer. Lo primero que hice fue llorar. Sentí una angustia terrible porque estaba re ilusionada de que había conseguido trabajo. Lloré mucho porque me quedé sin empleo y de cómo se vive en estos sectores donde mezclan todo. No me salgo del asombro”. Belén ya hizo la denuncia en el Inadi y agregó “después nos dicen que exageramos y vos ves estas cosas y no es exageración, nos pasa.”

La situación de Belén no escapa a la de muchas. Las mujeres somos las más afectadas por la falta de empleo y en el caso de conseguirlo lo hacemos en condiciones informales, con salarios por debajo de la línea de la pobreza, o peor, de la indigencia. Como si esto fuera poco, nos siguen discriminando en los distintos rubros laborales por el hecho de ser mujeres y porque pueden.

“Ni una menos, el Estado es responsable” es una consigna de años de lucha del movimiento de mujeres que levanta nuestras reivindicaciones como mujeres trabajadoras, donde no sólo pedimos que nos dejen de matar como fruto de femicidios, sino también medidas de protección efectivas para quienes sufren situaciones de violencia, algo que venimos levantando desde el Plenario de Trabajadoras hace tiempo. Además de reclamar asistencia integral para quienes denuncian también exigimos medidas que saquen a las mujeres de su extrema vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida: empezando por el derecho al trabajo genuino y al salario, como se expresó en los últimos días en la Marcha Federal.

A menos de un mes de un nuevo aniversario por Ni Una Menos nos sobran motivos para seguir organizadas contra las violencias que sufrimos las mujeres. Salgamos a luchar por la defensa de nuestros derechos y, en este sentido, por un Consejo Autónomo de Mujeres. Por Belén y por todas las víctimas de violencia decimos Ni Una Menos, el Estado es responsable.