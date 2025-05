“Fuera Bullrich y Milei”, el combativo documento de jubilados de Córdoba

En el marco del combativo acto por el 1° de Mayo en Córdoba, los primeros en tomar el micrófono fueron los jubilados de la UEPC y las distintas agrupaciones de jubilados que adhirieron y convocaron a la marcha y acto, luego de haber participado por la mañana en la ronda 56 de Plaza San Martín. Frente al Patio Olmos donde se desarrolló el acto, dieron lectura a un documento común que reproducimos a continuación:

Los jubilados de Córdoba somos parte de un gran acto de lucha por el 1 de Mayo

En vísperas del 1° de Mayo Día Internacional de los Trabajadores, que no es un día de festejo, sino de lucha y unidad de todos los trabajadores del mundo contra la explotación capitalista, los jubilados nacionales y provinciales de Córdoba somos parte convocante de este acto.

Un acto que se inscribe en la tradición de lucha de la clase obrera y de los mártires de Chicago por las 8 horas de trabajo, un reclamo que hoy tiene absoluta vigencia, cuando para poder sobrevivir se multiplican las jornadas de 10 o 12 hs de trabajo y el pluriempleo, a pesar de que el avance de la técnica, permitiría reducir la jornada a seis horas para cubrir todas las necesidades, además de ayudar a reducir la desocupación.

Desarrollamos hoy este acto, contra el ajuste del FMI, que impulsan el gobierno nacional y los gobernadores y que tiene cómplices en el parlamento y también en el movimiento obrero.

Somos parte, por lo tanto, de una acción independiente y de un acto de lucha en defensa de los intereses obreros y populares

Estamos aquí, junto con los principales procesos de lucha desarrollados en Córdoba, levantando consignas que apuntan a que pueda seguir desarrollándose un proceso de movilización popular que ponga fin al proceso de destrucción de conquistas y de derechos obreros que costó décadas conquistar y que hoy forma parte fundamental de la agenda del gran capital nacional e internacional.

Para enfrentar esta ofensiva, planteamos la necesidad de desarrollar un proceso de asambleas, plenarios de delegados con mandato y un congreso de delegados de todo el movimiento obrero que incluya a trabajadores activos y pasivos, a ocupados y desocupados y a todos los sectores populares, para discutir y votar un plan de lucha que permita derrotar las políticas anti-obreras y antinacionales en curso.

Planteamos, por lo tanto, un camino opuesto a las direcciones burocráticas y sociales que se subordinan a los gobiernos y dejan pasar todos los ataques contra la población trabajadora, aislando y boicoteando las luchas y apareciendo solo para alguna foto de ocasión o para alguna medida aislada haciendo caso omiso a los reclamos de plan de lucha y paro general planteados en las distintas marchas y luchas populares. Incluso en algunos casos han actuado directamente como propagandistas y gestores de los gobiernos para hacer pasar el ajuste.

Los recortes a los haberes jubilatorios han sido patrimonio de todos los gobiernos que sistemáticamente han echado mano a los fondos de los trabajadores.

Sin grieta alguna, se ha mantenido desde la dictadura la eliminación de aportes jubilatorios a las patronales a la que se han sumado nuevas exenciones en las distintas gestiones desfinanciando las cajas. Todo esto, sin que las conducciones sindicales burocráticas enquistadas en los sindicatos, hayan planteado una lucha a fondo por defender la previsión social. Aquí también la política es dejar pasar los ataques como vimos también hace escasos días, con la eliminación de la moratoria previsional que no mereció una acción de lucha ni de la CGT ni de las CTAs, a pesar de que condena 8 de cada diez varones y a 9 de cada 10 mujeres a no poder jubilarse.

Sostenemos en oposición al accionar burocrático y en defensa de nuestras conquistas, que es necesario unir las luchas actuales y las que se vienen. Creemos que las consignas resueltas en la convocatoria del acto de hoy, concentran las cuestiones centrales que los trabajadores activos y pasivos tenemos hoy planteadas y que decimos en voz alta frente a los trabajadores de Córdoba: “Fuera Milei y Bullrich. Abajo el ajuste de Llaryora ¡Plan de Lucha YA! Unidad de la lucha de los trabajadores ocupados, desocupados y jubilados”.

Junto a estas consignas centrales, los jubilados también levantamos los siguientes reclamos:

°Aumento de emergencia en las jubilaciones. Mínimo de $ 1.500.000 acorde a la canasta básica del adulto mayor. Proporcionalidad en las escalas y eliminación de los topes. Derogación de la ley 10.694

“Movilidad automática de los haberes por sueldos o por inflación. 82% móvil del salario equivalente en actividad.

°Restitución de los medicamentos con cobertura al 100% en PAMI en APROSS y en las Obras Sociales provinciales. Atención integral. Basta de intervención. Elecciones inmediatas de trabajadores y jubilados en los directorios de PAMI y Obras Sociales provinciales.

°Moratoria universal que permita jubilarse a todo trabajador/a. Restitución de los aportes patronales eliminados por la dictadura y los gobiernos posteriores. Eliminación del trabajo en negro. Cese de despidos y suspensiones.

°Basta de vaciamiento de Anses. No al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados parar fines ajenos (especulación financiera, monetaria, o para pagar al FMI).

°Anulación del DNU 70, derogación de la Ley de Bases. No a la reforma laboral y jubilatoria. No al aumento de la edad, no a la quita del derecho a pensión, no a las AFJP.

“No a las paritarias a la baja. Ningún trabajador bajo la línea de pobreza. Basta de despidos y suspensiones. Reincorporación de todos los despedidos. No a la privatización de EPEC. Plena asistencia integral a los comedores populares. Abajo la criminalización de la protesta social. ”.

°Abajo el pacto con el FMI. No al pago de la deuda externa que asfixia al país y a sus trabajadores. Preparemos la Huelga General. ¡Fuera Bullrich!! ¡Fuera Milei!! ¡No al alineamiento con Trump y el sionismo y su política guerrerista! ¡Basta de genocidio en Gaza! ¡Viva el 1° de Mayo! Unidad Internacional de los Trabajadores.

Organizaciones de Jubilados de Plaza San Martín: Jubilados de la UEPC CAPITAL - Plenario de Trabajadores Jubilados – Jubilados No Pasivos - Jubilados en Marcha – Jubilados de Izquierda - Jubilados Independientes