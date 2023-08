Gabriel Solano denunció que el problema de la inseguridad son los “responsables políticos, policiales y judiciales”

Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, estuvo en el programa A Dos Voces para hablar del problema de la inseguridad. Allí, luego de solidarizarse con la familia de Morena, el candidato desarrolló cuál es el entramado de complicidad entre el Estado y la policía con el delito organizado, que opera de fondo en el problema de la inseguridad y que afecta principalmente a los barrios más vulnerables.

En ese sentido Solano afirmó: “hoy la provincia de Buenos Aires es una gran zona liberada con responsables políticos, policiales y judiciales. Yo escuchaba a los vecinos de Lanús, todo el mundo sabe quienes son los delincuentes ¿Qué hace la policía? nada ¿Por qué? porque es cómplice de los delincuentes”. Y agregó: “en Argentina las comisarías se compran de acuerdo a la recaudación que va a tener cada comisario en el narcotráfico, en la delincuencia, en la trata de personas. Todo el mundo sabe donde se vende la droga. Uno va a un barrio y los vecinos te dicen dónde están los bunker, y la policía no hace nada porque pasa a cobrar como parte de la recaudación y eso va para arriba”.

El dinero del narcotráfico es lavado a través de la banca, los grandes casinos y de distintos negocios capitalistas como el desarrollo inmobiliario o los que tienen lugar en los puertos privados, que son plataformas por donde entra y sale la droga. Las leyes de blanqueo que han venido impulsando todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia también han contribuido a introducir dinero narco en el circuito comercial legal.

No es la primera vez que Solano habla de inseguridad, en su figura la izquierda levantó el guante de esta problemática y sobre esa campaña se erigió Carla Deiana, candidata a gobernadora en Santa Fe, quien ganó la interna del FIT-U. Allí, en lugar de desbaratar las redes narco, los policías y los gendarmes persiguen a los consumidores. El 55% de las causas judiciales por drogas de 2022 fueron por tenencia simple y consumo personal; de estas, el 62% fueron abiertas por la intervención de las fuerzas federales, o sea, por las mismas fuerzas que amparan a las narco mafias. Los jefes de la policía santafesina han venido acumulando causas penales por sus vínculos con diferentes clanes narco y la Gendarmería garantiza que la droga pase por las fronteras que se supone que ella debe cuidar. Estas fuerzas sacan una tajada del comercio ilegal de drogas.

Para finalizar su intervención Solano fue tajante: “cuando uno ve esta situación no comparto para nada lo que acabo de escuchar, acá el problema no es la laxitud (en relación a las políticas reaccionarias que plantearon previamente los candidatos de los partidos tradicionales), acá el problema es que la policía, los fiscales, los jueces y el poder político actúan como un narco estado, como un Estado que cobija a la delincuencia y deja a la población a la intemperie. Cuando uno pregunta ¿por qué no fuiste a la comisaría a hacer la denuncia? te dicen que el primero que se va a enterar quién es el denunciante es la banda delictiva, porque tiene complicidad con la policía”.

Esta izquierda es la expresión de una fuerza política que lucha contra el narcotráfico, organizando a los trabajadores de los barrios, y que plantea una serie de medidas que son las únicas que pueden terminar con este flagelo y rescatar a los jóvenes de la podredumbre del capitalismo y sus negocios: estatizar los puertos bajo control de los trabajadores, lo que permitiría cortar con la entrada y salida de droga; desmantelar a la policía (implicada en el negocio narco) y la reemplazarla por una fuerza de seguridad nueva que esté bajo control de los vecinos y trabajadores; implementar la elección popular de jueces y fiscales para terminar con la casta judicial, que está metida en el negocio narco; despenalizar el consumo de estupefacientes para terminar con la persecución a la juventud y crear centros integrales para el tratamiento de consumos problemáticos.